Танки дронов не боятся. Если их хорошо защитить

Об особенностях отечественных танков, которые применяются в ходе боевых действий на Украине, сейчас рассуждают все, кому не лень. В вину конструкторам и военным нередко ставят относительно слабое бронирование, нерациональное размещение танковой боеукладки, а также малый объем заброневого пространства.

В зарубежной прессе отдельный акцент делают на катастрофическую детонацию боекомплекта, приводящую к срыву башни и полному уничтожению боевой машины. Действительно, подобные упреки справедливы, получили частичное подтверждение по итогам анализа боевого применения бронетехники на первом этапе СВО.Радость у части украинских экспертов относительно выявленных недостатков российской бронетехники в целом понятна. Любая критика, пусть и конструктивная, не может не вызывать у противника злорадство. Только вот у ВСУ ситуация намного хуже. Если в российской армии только танковых двигателей три типа (с учетом уходящего со сцены 5ТДФ), то посчитать модели силовых установок украинской бронетехники вообще не представляется возможным. "Абрамсы", "Челленджеры", "Леопарды" и советское наследие создают невиданный ранее винегрет проблем. Проблемы с защищенностью легкой бронетехники в точности также преследуют украинскую армию, как и российскую. Поэтому любую критику необходимо воспринимать с учетом ситуации в стане противника.Зона специальной военной операции на Украине стала своеобразным полигоном, где российские военные в условиях реального боя могут проверить в деле новейшие образцы вооружения и техники. В том числе модернизированных танков Т-72, Т-80 и Т-90, а также другой специальной бронетехники. На фронт сравнительно недавно начали поступать модернизированные с учетом боевого применения танки Т-90М "Прорыв", которые способны вести бой в любое время суток и в любых метеоусловиях. Характерной особенностью, установленной на танке системы управления огнем является высокая степень автоматизации, ускоряющая реакцию на поступающие угрозы и снижающая нагрузку на экипаж. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными 125-мм боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 метров, управляемыми ракетами - 5000 метров, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории - до 10 000 метров. У всех зарубежных конкурентов дальность танкового выстрела не превышает трех километров. Поэтому можно утверждать, что, например, немецкий "Леопард" любой модификации не сможет подойти к Т-90М на дистанцию своего поражающего выстрела.Неплохо зарекомендовали себя на линии боевого соприкосновения созданные на базе Т-90 боевые машины поддержки танков "Терминатор". БМПТ вооружены двумя 30-мм пушками, пулеметом ПКТМ - 7,62-мм, ПТУР "Атака" с лазерной системой наведения и парой АГС-17. Машины действуют в тандеме с танками Т-80.Основной задачей танка, которая всё чаще решается в ходе СВО, стало их применение для поражения стационарных целей. Здесь идет стрельба с закрытых позиций. В условиях совершенствования артиллерии и, главное, средств контрабатарейной борьбы танк стал довольно неплохим паллиативом самоходной и буксируемой артиллерии за счет своей высокой защищенности, резко повышающей его выживаемость под ответным огнем противника и при активном применении вооруженных гранатами коптеров. Не стоит забывать про мобильность и проходимость машин, позволяющие оперативно менять позицию и уходить из-под ответного огня.Наконец, самым главным уроком СВО стал вывод о том, что "танков много не бывает". Обе стороны конфликта активно пытаются сохранить численность танкового парка на приемлемом уровне, достигая этого разными путями. Если ВСУ полагаются исключительно на поставки новых танков из-за рубежа, то Россия активно наращивает производство танков на АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Оно в последние годы в основном производило крупные партии на экспорт, ограничиваясь фактически штучными поставками новых танков для Минобороны РФ и активной модернизацией парка танков Т-72Б в вариант Т-72Б3 (а с 2022 года — и Т-72Б3М) из строевых частей и с баз хранения.СВО снова показала, что танк не утратил всех своих преимуществ на поле боя даже при применении против него самых современных противотанковых средств. Его живучесть и огневая мощь оказались вполне адекватными для данного театра военных действий, и без танков продвижение пехоты было бы сильно затруднено. Как показывает практика, при условии правильного применения, защиты танков пехотой и армейскими средствами ПВО, придания танковыми частям группы саперов они становятся сложно поражаемой целью и могут решать все поставленные задачи. Таким образом, танк еще раз подтвердил, что списывать его со счетов преждевременно.Последние три года линия фронта движется медленно — особенно если сравнивать динамику с "глубокими и красивыми" прорывами времен Второй мировой. Распространено мнение, что боевые действия откатились к окопной войне начала XX века, потому что танки, главная ударная сила, прорывающая оборону противника на земле, были нейтрализованы новым вездесущим средством поражения — дронами. Но дело, на мой взгляд, не совсем в этом. Еще один важный фактор — человеческие жизни. Например, освобождение Прибалтики в 1944 году, сопоставимой по размерам с Донбассом, стоило советской армии 600 тыс. убитых и 1,5 млн раненых. Тогда воевали массой и масштабом. Сегодня штурмовые действия завязаны на малые пехотные группы, а темпы продвижения российской армии гораздо скромнее, чем три четверти века назад.Касательно прорывов фронта в современной войне, эта возможность сохраняется. Например, в первой половине августа наши войска продвинулись, по разным оценкам, на 12-20 км севернее Покровска и вбили клин между одноименной группировкой противника и его частями в Константиновке. Дроны, как и все новинки ВПК до этого, не стали "вундерваффе". С их появлением экс-главком ВСУ Валерий Залужный предрекал закат эпохи наступательных операций. Прошло полтора года, и мы видим совершенно другую картину: по результатам летней кампании российская армия добилась крупных успехов на ряде направлений. Против беспилотников разработали адекватные средства поражения — РЭБ и дроны-перехватчики. Для преодоления РЭБа, в свою очередь, появились дроны на оптоволокне. Просто нужно время на то, чтобы приспособиться к техническому прогрессу и адаптировать под него стратегию и тактику. Нельзя забывать, что успех любой операции в первую очередь зависит от мастерства командиров и от обученности и мотивированности солдат, а не от вооружения.Новые средства поражения — вроде появившихся на СВО дронов — всегда заставляют перерабатывать конструкцию бронетехники. Сначала, во времена Второй мировой войны, толщина брони была ключевым фактором выживаемости. Однако с появлением фаустпатронов и других кумулятивных боеприпасов этого перестало хватать. Стальные листы заменили композитной броней и позже динамической, которую устанавливают на танки до сих пор. Дроны — не панацея, против них тоже найдут решение. Танки останутся мощным оружием, без которого современная война невозможна.Можно создать сверхсложный танк размером с современный линкор, как в фантастических романах 1940-50-х годов. Такая машина будет возвышаться над лесом и иметь кучу различных систем защиты, но ее цена будет непомерно высокой, а страна не сможет произвести больше нескольких десятков единиц в год. Задача в том, чтобы найти баланс между стоимостью и эффективностью военного изделия. Сейчас для защиты от дронов повсеместно ставят РЭБы.Широкое распространение получил на фронте "Мангал" — это модернизация того, что называют противокумулятивным экраном, известного еще со времен Второй мировой войны. Просто он в этом случае становится всеракурсным и подгоняется под габариты современного танка. Условный танк будущего, скорее всего, оснастят уже другими системами — прежнего назначения, но иным принципом работы. Возможно, под влиянием новых технологий и накопленного боевого опыта перспективную бронетехнику переосмыслят: мы увидим необитаемый легкий танк с минимумом брони, который будет управляться дистанционно и идти в атаку под прикрытием роя дронов. В этом случае защитные функции, выполняемые сегодня "мангалами", перейдут от них к более элегантным и технологичным решениям.А пока "Мангалы" увеличивают шансы танковых экипажей выжить при столкновении с FPV-дронами. Работает это так: боезаряд, встречаясь с самопальным защитным экраном, детонирует на расстоянии от основной брони и утрачивает поражающую способность. В результате танк остается целым и невредимым. С другой стороны, правда, "мангалы" серьезно ограничивают обзор для танкового экипажа: особенно это критично для механика-водителя и командира в ближнем бою. Помимо этого, они увеличивают массу и габариты танка, снижая его маневренность. Это эффективное, но паллиативное решение.Война на Украине стала возможностью усовершенствовать наши танки, сделать их еще более грозными. По данным англоязычного издания Military Watch, Россия как минимум утроила производство танков Т-90, что говорит об их востребованности в зоне боевых действий. Военные аналитики отмечают, что тяжелую бронетехнику пока рано списывать со счетов. В зоне СВО танкисты обеспечивают продвижение войск. Если нужно прикрыть штурмовиков или пробить укрепрайон противника, используют бронетехнику. Сегодня она защищена от дронов мангалами и средствами радиоэлектронной борьбы.Военные эксперты говорят, что самым востребованным танком стал Т-90. Он легче по сравнению с натовскими машинами, которые просто не могут двигаться в распутицу. А следовательно, маневреннее и быстрее. По огневой мощи наша техника не уступает. Совокупность этих факторов стала решающей – сегодня российская оборонка выпускает сотни машин в год. Одно из главных преимуществ российских танков – экипаж из трех человек. В западных машинах есть еще заряжающий – это четвертый танкист внутри бронекапсулы. У нас его функцию выполняет автоматический механизм, что увеличивает скорострельность.Оружейники во многих странах мира бьются над задачей – создать антидроновый купол. Динамическая и активная защита, которая спасала танк от попадания управляемой ракеты, не может противостоять рою дронов. Сейчас на фронте технику обвешивают мангалами, цепями и бревнами. Эти меры позволяют продлить жизнь танку и дать время экипажу покинуть обездвиженную машину. Танкам нужна автоматическая система массированного уничтожения дронов. Что-то наподобие дробовика, с помощью которого бойцы сбивают беспилотники."Если мы будем говорить про действительно рабочие схемы, то мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет, я думаю, что технологии лазерных различных систем накачки, они смогут быть достаточно компактны для того, чтобы размещать их на танках. Вот как раз лазерная система защиты может позволить танкам продлить свою жизнь на поле боя", – говорит бывалый танкист, участник СВО Андрей Беднарский. Российская армия уже использует лазерное оружие в зоне СВО для уничтожения дальнобойных украинских дронов, которые атакуют промышленные объекты. Задача – создать мобильную установку, для питания которой хватило бы вырабатываемой танком энергии. Такая пушка могла бы ослеплять дроны, выжигая матрицу камеры.О том, как проходили первые боестолкновения с танками - в статье Алексея Стаценко "Первое танковое сражение в степях Новороссии"

