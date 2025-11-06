"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
Действующие санкции Запада против России достигли своего логического предела, их дальнейшее ужесточение будет означать переход к прямой конфронтации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"Конечно, подействуют. Как и любые санкции действуют. Но никакого влияния не окажут", — охарактеризовал эксперт эффект новых ограничений против российской нефти. "Более того, китайцы для нашего СПГ отдельный порт построили. В Индии тоже самое", — добавил Казаков.
Политолог подробно описал механизмы обхода санкций: "Возьмем тот же "теневой" флот. Он как бы наш, но ходит под всеми флагами мира. Это создает нам сложности в их защите, потому что "Это же не ваш флаг, чего вы лезете?".
То есть, по словам Казакова, сейчас санкционный режим против России уже вышел на тот предел, за которым — "настоящая война". При этом ЕС и США расширяют и углубляют санкции, но за предел никто не заходит.
"В какой-то степени они на нас повлияют, но мы их прожуем. Все будет нормально и у "Роснефти", и у "Лукойла", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
4 ноября, 04:30"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям ЗападаСокращение закупок российской нефти компаниями Китая и Индии является тактической паузой для перенастройки финансовых механизмов и не приведет к изменениям в экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Подписывайся на