"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
Действующие санкции Запада против России достигли своего логического предела, их дальнейшее ужесточение будет означать переход к прямой конфронтации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"Конечно, подействуют. Как и любые санкции действуют. Но никакого влияния не окажут", — охарактеризовал эксперт эффект новых ограничений против российской нефти. "Более того, китайцы для нашего СПГ отдельный порт построили. В Индии тоже самое", — добавил Казаков.Политолог подробно описал механизмы обхода санкций: "Возьмем тот же "теневой" флот. Он как бы наш, но ходит под всеми флагами мира. Это создает нам сложности в их защите, потому что "Это же не ваш флаг, чего вы лезете?".То есть, по словам Казакова, сейчас санкционный режим против России уже вышел на тот предел, за которым — "настоящая война". При этом ЕС и США расширяют и углубляют санкции, но за предел никто не заходит."В какой-то степени они на нас повлияют, но мы их прожуем. Все будет нормально и у "Роснефти", и у "Лукойла", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
новости, россия, сша, китай, дональд трамп, украина.ру, ес, роснефть, нефть, санкции, антироссийские санкции, флот, аналитики, аналитика, александр казаков, война
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Роснефть, нефть, санкции, антироссийские санкции, флот, аналитики, Аналитика, Александр Казаков, война

04:50 06.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Действующие санкции Запада против России достигли своего логического предела, их дальнейшее ужесточение будет означать переход к прямой конфронтации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"Конечно, подействуют. Как и любые санкции действуют. Но никакого влияния не окажут", — охарактеризовал эксперт эффект новых ограничений против российской нефти. "Более того, китайцы для нашего СПГ отдельный порт построили. В Индии тоже самое", — добавил Казаков.
Политолог подробно описал механизмы обхода санкций: "Возьмем тот же "теневой" флот. Он как бы наш, но ходит под всеми флагами мира. Это создает нам сложности в их защите, потому что "Это же не ваш флаг, чего вы лезете?".
То есть, по словам Казакова, сейчас санкционный режим против России уже вышел на тот предел, за которым — "настоящая война". При этом ЕС и США расширяют и углубляют санкции, но за предел никто не заходит.
"В какой-то степени они на нас повлияют, но мы их прожуем. Все будет нормально и у "Роснефти", и у "Лукойла", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
