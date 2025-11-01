https://ukraina.ru/20251101/ukrainskiy-ekoinspektor-stal-taynym-millionerom-1071031427.html
Украинский экоинспектор стал тайным миллионером
15:01 01.11.2025 (обновлено: 15:11 01.11.2025)
Более миллиона долларов продекларированных средств изъяли при обыске у руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. Об этом сообщило Государственно бюро расследований Украины.
ГБР во взаимодействии с Нацполицией Украины разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области).
В рамках расследования уголовного производства по возможным неправомерным действиям работников ГЭИ округа был проведен ряд обысков. В итоге должностному лицу вменено незаконное обогащение.
"Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги — 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - сказано в официальном сообщении.
Фигурантка задержана и содержится под стражей. Санкция УК предусматривает для неё наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
