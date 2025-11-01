https://ukraina.ru/20251101/ukrainskiy-ekoinspektor-stal-taynym-millionerom-1071031427.html

Украинский экоинспектор стал тайным миллионером

Украинский экоинспектор стал тайным миллионером

Более миллиона долларов продекларированных средств изъяли при обыске у руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. Об этом сообщило Государственно бюро расследований Украины.

ГБР во взаимодействии с Нацполицией Украины разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области). В рамках расследования уголовного производства по возможным неправомерным действиям работников ГЭИ округа был проведен ряд обысков. В итоге должностному лицу вменено незаконное обогащение."Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги — 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - сказано в официальном сообщении. Фигурантка задержана и содержится под стражей. Санкция УК предусматривает для неё наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Больше новостей дня представлено в обзоре Красноармейск в кольце: как успехи РФ на фронте ломают планы Запада. Хроника событий на 13:00 1 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

