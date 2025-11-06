Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине - 06.11.2025 Украина.ру
Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
В среду 5 ноября по украинским СМИ разлетелась новость о внезапном визите американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, который находится под контролем ВСУ (за исключением некоторых островов перешедших недавно под контроль РФ).
Визит "звезды" отметился рядом скандалов, показавших сущность пиар-акций в поддержку Зеленского, которые регулярно устраивают западные звезды и члены британской королевской семьи. Обычно такие визиты свидетельствуют либо о резком ухудшении ситуации на фронте, либо о проблемах с внешней помощью режиму Зеленского.Анджелина Джоли уже приезжала на Украину - она посетила Львов в 2022 году. Как стало известно уже в этом году, американским звездам платило за визиты американское агентство USAID, а Джоли получила тогда самый солидный гонорар в $20 миллионов за роль "спасительницы Украины", которая якобы неустанно молится за неё. Её мольбы при этом стоят недешево.Сейчас она в Херсон приехала уже по гуманитарной программе ООН, но, по сути, всё равно ради пиара Зеленского. В Херсоне Джоли посетила детский центр, а украинские СМИ назвали ее приезд "тайным". На фотографиях из детского центра фигурирует сама Джоли в бронежилете и двое детей – без бронежилетов, что говорит либо о том, что бронежилет там был нужен лишь ради медийного эффекта, либо, что дети нге столь ценны для пиарщиков как Джоли.По дороге в Херсон с ней случились некоторые неприятности, которые демонстрируют реалии того режима, который она поддерживает отнюдь не бесплатно. В Николаевской области её кортеж остановили сотрудники ТЦК, мобилизовав одного из охранников."Инцидент произошел ночью в Южноукраинске, где при въезде в город на блокпосте остановили кортеж американской актрисы из двух джипов. По данным пабликов, при проверке документов представитель Нацгвардии задержал одного из охранников Джоли и доставил его в ТЦК", — пишет украинское издание "Время.юа".Мужчину доставили в ТЦК, после чего Джоли якобы лично прибыла туда, чтобы добиться его освобождения. Этот момент попал на видео, распространившееся в сети. Беглый украинский депутат Артем Дмитрук посоветовал Джоли объездить и другие ТЦК по Украине, забрать других людей – мобилизованных священников, учителей и врачей. "Это была бы по-настоящему гуманитарная миссия, ведь она сама уже стала свидетелем происходящего и приняла участие в процессе", - пишет Дмитрук.Однако вскоре украинский телеканал "ТСН" со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ сообщил, что Джоли оказалась в здании ТЦК только ради того, чтобы сходить там в туалет, после чего продолжила путь в Херсон. Украинские комментаторы сразу же задались вопросом: неужели именитой "звезде" негде было сходить в уборную, кроме как в ТЦК, который считается режимным объектом.Украинские Telegram-каналы спросили у ChatGPT, какова вероятность того, что Джоли выберет именно ТЦК, чтобы сходить в туалет. Искусственный интеллект оценил такую вероятность менее чем в 1%.Затем агентство УНИАН сообщило, что охранника Джоли все-таки мобилизовали. "Его проверили в ТЦК и выяснили, что он офицер запаса без оснований для отсрочки. После выяснения обстоятельств актриса продолжила путь, не вмешиваясь в процесс", - сообщило агентство.В свою очередь украинский мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" со ссылкой на свои источники сообщает, что задержанный ТЦК мужчина не является охранником Анджелины Джоли. В военкомат он поехал добровольно и всё ещё проходит медкомиссию. В таком случае непонятно, почему мужчина из кортежа актрисы вдруг решил добровольно ехать на комиссию именно в этот момент.Паблик также называет медийным провалом версию о визите Анджелины Джоли в уборную в ТЦК. "У вас было вагон и маленькая тележка времени доложить, что произошла ситуация такая и такая, по итогу вы начали что-то докладывать (по сути бред) исключительно после медийного резонанса", - возмущаются авторы паблика.Из всех этих противоречивых историй о поездке актрисы ясно лишь то, что шоу с пиар-визитом не удалось как следует согласовать.Весь день украинские СМИ муссировали визит Анджелины Джоли в Херсон и выясняли подробности о ее охраннике, что отодвинуло на задний план катастрофу ВСУ в Покровске. Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что ради отвлечения внимания Джоли и "вызвали" в Херсон."Ну, все! Забыли, забыли про Покровск! Хватит себя закапывать", - комментирует её визит украинский журналист Александр Шелест*.Учитывая предыдущие ставки Анджелины Джоли за пиар-визиты на один день, можно предположить, что лоббисты Зеленского заплатили за визит в Херсон никак не меньше 20 миллионов долларов. И поскольку очевидно, что ситуация в Покровске и на других направлениях будет только ухудшаться, американские звезды смогут не плохо заработать за каждый такой вызов. В конце концов, особняки в Калифорнии сейчас дороговато содержать.С видео о посещении Джоли Покровска можно ознакомиться здесь.*В РФ признан иноагентом
Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине

06:38 06.11.2025
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду 5 ноября по украинским СМИ разлетелась новость о внезапном визите американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, который находится под контролем ВСУ (за исключением некоторых островов перешедших недавно под контроль РФ).
Визит "звезды" отметился рядом скандалов, показавших сущность пиар-акций в поддержку Зеленского, которые регулярно устраивают западные звезды и члены британской королевской семьи. Обычно такие визиты свидетельствуют либо о резком ухудшении ситуации на фронте, либо о проблемах с внешней помощью режиму Зеленского.
Анджелина Джоли уже приезжала на Украину - она посетила Львов в 2022 году. Как стало известно уже в этом году, американским звездам платило за визиты американское агентство USAID, а Джоли получила тогда самый солидный гонорар в $20 миллионов за роль "спасительницы Украины", которая якобы неустанно молится за неё. Её мольбы при этом стоят недешево.
Сейчас она в Херсон приехала уже по гуманитарной программе ООН, но, по сути, всё равно ради пиара Зеленского. В Херсоне Джоли посетила детский центр, а украинские СМИ назвали ее приезд "тайным". На фотографиях из детского центра фигурирует сама Джоли в бронежилете и двое детей – без бронежилетов, что говорит либо о том, что бронежилет там был нужен лишь ради медийного эффекта, либо, что дети нге столь ценны для пиарщиков как Джоли.
По дороге в Херсон с ней случились некоторые неприятности, которые демонстрируют реалии того режима, который она поддерживает отнюдь не бесплатно. В Николаевской области её кортеж остановили сотрудники ТЦК, мобилизовав одного из охранников.
"Инцидент произошел ночью в Южноукраинске, где при въезде в город на блокпосте остановили кортеж американской актрисы из двух джипов. По данным пабликов, при проверке документов представитель Нацгвардии задержал одного из охранников Джоли и доставил его в ТЦК", — пишет украинское издание "Время.юа".
Мужчину доставили в ТЦК, после чего Джоли якобы лично прибыла туда, чтобы добиться его освобождения. Этот момент попал на видео, распространившееся в сети. Беглый украинский депутат Артем Дмитрук посоветовал Джоли объездить и другие ТЦК по Украине, забрать других людей – мобилизованных священников, учителей и врачей. "Это была бы по-настоящему гуманитарная миссия, ведь она сама уже стала свидетелем происходящего и приняла участие в процессе", - пишет Дмитрук.
Однако вскоре украинский телеканал "ТСН" со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ сообщил, что Джоли оказалась в здании ТЦК только ради того, чтобы сходить там в туалет, после чего продолжила путь в Херсон. Украинские комментаторы сразу же задались вопросом: неужели именитой "звезде" негде было сходить в уборную, кроме как в ТЦК, который считается режимным объектом.
Украинские Telegram-каналы спросили у ChatGPT, какова вероятность того, что Джоли выберет именно ТЦК, чтобы сходить в туалет. Искусственный интеллект оценил такую вероятность менее чем в 1%.
Затем агентство УНИАН сообщило, что охранника Джоли все-таки мобилизовали. "Его проверили в ТЦК и выяснили, что он офицер запаса без оснований для отсрочки. После выяснения обстоятельств актриса продолжила путь, не вмешиваясь в процесс", - сообщило агентство.
В свою очередь украинский мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" со ссылкой на свои источники сообщает, что задержанный ТЦК мужчина не является охранником Анджелины Джоли. В военкомат он поехал добровольно и всё ещё проходит медкомиссию. В таком случае непонятно, почему мужчина из кортежа актрисы вдруг решил добровольно ехать на комиссию именно в этот момент.
Паблик также называет медийным провалом версию о визите Анджелины Джоли в уборную в ТЦК. "У вас было вагон и маленькая тележка времени доложить, что произошла ситуация такая и такая, по итогу вы начали что-то докладывать (по сути бред) исключительно после медийного резонанса", - возмущаются авторы паблика.
Из всех этих противоречивых историй о поездке актрисы ясно лишь то, что шоу с пиар-визитом не удалось как следует согласовать.
Весь день украинские СМИ муссировали визит Анджелины Джоли в Херсон и выясняли подробности о ее охраннике, что отодвинуло на задний план катастрофу ВСУ в Покровске. Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что ради отвлечения внимания Джоли и "вызвали" в Херсон.
"Ну, все! Забыли, забыли про Покровск! Хватит себя закапывать", - комментирует её визит украинский журналист Александр Шелест*.
Учитывая предыдущие ставки Анджелины Джоли за пиар-визиты на один день, можно предположить, что лоббисты Зеленского заплатили за визит в Херсон никак не меньше 20 миллионов долларов. И поскольку очевидно, что ситуация в Покровске и на других направлениях будет только ухудшаться, американские звезды смогут не плохо заработать за каждый такой вызов. В конце концов, особняки в Калифорнии сейчас дороговато содержать.
С видео о посещении Джоли Покровска можно ознакомиться здесь.
*В РФ признан иноагентом
