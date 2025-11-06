Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины - 06.11.2025 Украина.ру
Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины
Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины
Пресечена деятельности организованной группы, занимавшейся нелегальной переправкой граждан через государственную границу. Об этом 6 ноября сообщила Госпогранслужба Украины
2025-11-06T08:17
2025-11-06T09:03
В результате совместной операции пограничников и полиции задержаны четверо жителей Береговского района Закарпатской области.По данным ведомства, фигуранты доставляли "клиентов" к реке Тиса и переправляли их на территорию Венгрии на лодке. Стоимость такой "услуги" составляла 8000 долларов США с человека.В ходе задержания изъяты вещественные доказательства: квадрокоптер, два GPS-трекера и пять автомобилей, используемых для организации незаконной деятельности.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Им грозит уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции. Точная дата проведения операции не уточняется.Накануне стало известно, что В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию
Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины

08:17 06.11.2025 (обновлено: 09:03 06.11.2025)
 
© Фото : ГПСУГПСУ поймала уклонистов при переправке через Тису
ГПСУ поймала уклонистов при переправке через Тису - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : ГПСУ
Пресечена деятельности организованной группы, занимавшейся нелегальной переправкой граждан через государственную границу. Об этом 6 ноября сообщила Госпогранслужба Украины
В результате совместной операции пограничников и полиции задержаны четверо жителей Береговского района Закарпатской области.
По данным ведомства, фигуранты доставляли "клиентов" к реке Тиса и переправляли их на территорию Венгрии на лодке. Стоимость такой "услуги" составляла 8000 долларов США с человека.
В ходе задержания изъяты вещественные доказательства: квадрокоптер, два GPS-трекера и пять автомобилей, используемых для организации незаконной деятельности.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Им грозит уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции. Точная дата проведения операции не уточняется.
Накануне стало известно, что В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния