https://ukraina.ru/20251106/gpsu-poymala-ukraintsev-bezhavshikh-s-ukrainy-v-es-cherez-tisu-1071170445.html

Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины

Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины - 06.11.2025 Украина.ру

Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины

Пресечена деятельности организованной группы, занимавшейся нелегальной переправкой граждан через государственную границу. Об этом 6 ноября сообщила Госпогранслужба Украины

2025-11-06T08:17

2025-11-06T08:17

2025-11-06T09:03

новости

украина

закарпатье

венгрия

ес

госпогранслужба

украина.ру

нацполиция

уклонисты

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071169910_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_eb414ab917470579c09188634cfba22d.jpg

В результате совместной операции пограничников и полиции задержаны четверо жителей Береговского района Закарпатской области.По данным ведомства, фигуранты доставляли "клиентов" к реке Тиса и переправляли их на территорию Венгрии на лодке. Стоимость такой "услуги" составляла 8000 долларов США с человека.В ходе задержания изъяты вещественные доказательства: квадрокоптер, два GPS-трекера и пять автомобилей, используемых для организации незаконной деятельности.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Им грозит уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции. Точная дата проведения операции не уточняется.Накануне стало известно, что В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

закарпатье

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, закарпатье, венгрия, ес, госпогранслужба, украина.ру, нацполиция, уклонисты, мобилизация на украине, мобилизация 2025, ситуация на украине, государственная граница, пересечение границы, украина-ес, безвизовый режим, евроинтеграция