В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию - 05.11.2025
В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию
В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию - 05.11.2025 Украина.ру
В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию
Переправку военнообязанных украинцев через границу Украины на территорию другого "восточного партнёра" ЕС пресекли украинские силовики. Об этом проинформировало Государственное бюро расследований Украины.
2025-11-05T10:30
2025-11-05T10:30
Сотрудники ГБР помешали пограничнику организовать бизнес на соотечественниках, стремившихся сбежать с Украины. Как и в большинстве аналогичных случаев, коррумпированный силовик предпочитал валюту США."Фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны приграничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный "безопасный" маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам", - рассказали в ГБР.Пограничника задержали 28 октября. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Украина и Молдавия членствуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Между ними действует безвизовый режим. Обе постсоветские республики стремятся стать членами ЕС и НАТО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию

10:30 05.11.2025
 
Переправку военнообязанных украинцев через границу Украины на территорию другого "восточного партнёра" ЕС пресекли украинские силовики. Об этом проинформировало Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР помешали пограничнику организовать бизнес на соотечественниках, стремившихся сбежать с Украины. Как и в большинстве аналогичных случаев, коррумпированный силовик предпочитал валюту США.
"Фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны приграничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный "безопасный" маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам", - рассказали в ГБР.
Пограничника задержали 28 октября. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Украина и Молдавия членствуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Между ними действует безвизовый режим. Обе постсоветские республики стремятся стать членами ЕС и НАТО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
