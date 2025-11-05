https://ukraina.ru/20251105/v-odesse-poyman-pogranichnik-pomogavshiy-uklonistam-sbezhat-v-moldaviyu-1071126452.html

В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию

В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию - 05.11.2025 Украина.ру

В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию

Переправку военнообязанных украинцев через границу Украины на территорию другого "восточного партнёра" ЕС пресекли украинские силовики. Об этом проинформировало Государственное бюро расследований Украины.

2025-11-05T10:30

2025-11-05T10:30

2025-11-05T10:30

новости

украина

молдавия

сша

гбр

ес

восточное партнерство

евроинтеграция

одесса

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071121346_0:23:1199:697_1920x0_80_0_0_dab8740833c75c9f4dd00e5468b96791.jpg

Сотрудники ГБР помешали пограничнику организовать бизнес на соотечественниках, стремившихся сбежать с Украины. Как и в большинстве аналогичных случаев, коррумпированный силовик предпочитал валюту США."Фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны приграничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный "безопасный" маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам", - рассказали в ГБР.Пограничника задержали 28 октября. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Украина и Молдавия членствуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Между ними действует безвизовый режим. Обе постсоветские республики стремятся стать членами ЕС и НАТО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

молдавия

сша

одесса

одесская область

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, сша, гбр, ес, восточное партнерство, евроинтеграция, одесса, одесская область, уклонисты, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, новости сво, государственная граница, пересечение границы, коррупция, бывший ссср