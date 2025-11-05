Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/voennyy-ekspert-aleksey-samoylov-vs-rf-obkhodyat-vsu-v-volchanske-i-formiruyut-kotel-vokrug-1071144514.html
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска - 05.11.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища РВСН, кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-05T19:24
2025-11-05T19:27
эксклюзив
спецоперация
волчанск
запад
изюм
алексей самойлов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058684840_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_0a6d8a6f54c5dac163fd715f54368132.jpg
Штурмовики 128-й бригады ВС РФ закрепились на последних улицах Волчанска. На одном из зданий поднят флаг России.Пути снабжения группировки ВСУ в Волчанске уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали килл-зону, сформированную нашими дронами. Если посмотреть на карту, то наши широкой полосой продвинулись по правому берегу Северского Донца. Это не узкий порыв штурмовой группы. В Волчанске удалось связать боями большое количество сил и средств ВСУ. Теперь же окруженную в Волчанске группировку российские войска пытаются разделить на несколько частей.На наших картах Волчанска пока не закрашены улицы в юго-восточной части город, где идут уличные бои. Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее. Будут уже физически перерезана трасса, которая идет южнее на Изюм.Чтобы избежать излишних потерь, наши войска ищут слабозащищённые участки и наступают через них.Если внимательно посмотреть на карту, то недалеко от Волчанска проходят дороги от Харькова на восток. Наше наступление угрожало перерезать эти дороги. Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, украинская сторона перебросила части оттуда на пожароопасные направления.В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои.Что касается ситуации в Красноармейске (Покровске), то на карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами. Скорее, выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой, которая наступает южнее. Это будет полноценный котел. Мирноград (Димитров) будут брать чуть позже, когда у окруженного гарнизона иссякнут запасы продовольствия и боеприпасов.Узкий незакрашенный на карте перешеек это своего рода тир, где действуют наши БПЛА, а наши ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда.
https://ukraina.ru/20251030/1070922836.html
волчанск
запад
изюм
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058684840_46:0:2307:1696_1920x0_80_0_0_2e304d89f77cc0ae08d7b0a999232b51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, волчанск, запад, изюм, алексей самойлов, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, Волчанск, Запад, Изюм, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска

19:24 05.11.2025 (обновлено: 19:27 05.11.2025)
 
© Украина.руАлексей Самойлов карта
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища РВСН, кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Штурмовики 128-й бригады ВС РФ закрепились на последних улицах Волчанска. На одном из зданий поднят флаг России.
Пути снабжения группировки ВСУ в Волчанске уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали килл-зону, сформированную нашими дронами. Если посмотреть на карту, то наши широкой полосой продвинулись по правому берегу Северского Донца. Это не узкий порыв штурмовой группы. В Волчанске удалось связать боями большое количество сил и средств ВСУ. Теперь же окруженную в Волчанске группировку российские войска пытаются разделить на несколько частей.
На наших картах Волчанска пока не закрашены улицы в юго-восточной части город, где идут уличные бои. Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее. Будут уже физически перерезана трасса, которая идет южнее на Изюм.
Чтобы избежать излишних потерь, наши войска ищут слабозащищённые участки и наступают через них.
Если внимательно посмотреть на карту, то недалеко от Волчанска проходят дороги от Харькова на восток. Наше наступление угрожало перерезать эти дороги. Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, украинская сторона перебросила части оттуда на пожароопасные направления.
В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои.
Что касается ситуации в Красноармейске (Покровске), то на карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами. Скорее, выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой, которая наступает южнее. Это будет полноценный котел. Мирноград (Димитров) будут брать чуть позже, когда у окруженного гарнизона иссякнут запасы продовольствия и боеприпасов.
Узкий незакрашенный на карте перешеек это своего рода тир, где действуют наши БПЛА, а наши ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
30 октября, 15:15
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияВолчанскЗападИзюмАлексей СамойловВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко
20:32Стратегическое единство: Путин укрепляет межнациональный суверенитет России перед лицом внешних угроз
19:52ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры
19:45Александр Перенджиев: Когда Россия проведет ядерные испытания, США втянутся в дорогую гонку вооружений
19:30Андрей Школьников: Мы вступили в мировую катастрофу, к которой Россия готова лучше США, Европы и Китая
19:24Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска
19:23Киеву грозит массовая эвакуация: столицу Украины предупредили о риске полной гуманитарной катастрофы
19:10"До последнего украинца": как киевский режим начинает массово отбирать жильё у своих граждан
19:02Железный популизм украинской власти и коррупция на железной дороге
18:59Военное преступление ВСУ в Харьковской области раскрыто: целенаправленный удар по мирным с белым флагом
18:49На фоне ракетной опасности: коротко о главном к этому часу
18:45ВСУ обстреляли Запорожскую область: есть жертва, сбиты пять украинских дронов
18:40Голливудская сказка на украинский лад: как Анджелину Джоли познакомили с ТЦК. Видео
18:38Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-Йорка
18:38Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный
18:13Моральная смерть Украины: "человечина" в меню киевского кафе и педофилы под защитой депутата
18:06В чем настоящая цель США и почему Трамп, придерживая Украину, грозит Венесуэле и Нигерии
18:02Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
18:00Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября
17:54"У врага нет тыла": одесские партизаны дали отпор киевскому режиму
Лента новостейМолния