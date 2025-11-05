https://ukraina.ru/20251105/voennyy-ekspert-aleksey-samoylov-vs-rf-obkhodyat-vsu-v-volchanske-i-formiruyut-kotel-vokrug-1071144514.html

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища РВСН, кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Штурмовики 128-й бригады ВС РФ закрепились на последних улицах Волчанска. На одном из зданий поднят флаг России.Пути снабжения группировки ВСУ в Волчанске уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали килл-зону, сформированную нашими дронами. Если посмотреть на карту, то наши широкой полосой продвинулись по правому берегу Северского Донца. Это не узкий порыв штурмовой группы. В Волчанске удалось связать боями большое количество сил и средств ВСУ. Теперь же окруженную в Волчанске группировку российские войска пытаются разделить на несколько частей.На наших картах Волчанска пока не закрашены улицы в юго-восточной части город, где идут уличные бои. Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее. Будут уже физически перерезана трасса, которая идет южнее на Изюм.Чтобы избежать излишних потерь, наши войска ищут слабозащищённые участки и наступают через них.Если внимательно посмотреть на карту, то недалеко от Волчанска проходят дороги от Харькова на восток. Наше наступление угрожало перерезать эти дороги. Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, украинская сторона перебросила части оттуда на пожароопасные направления.В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои.Что касается ситуации в Красноармейске (Покровске), то на карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами. Скорее, выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой, которая наступает южнее. Это будет полноценный котел. Мирноград (Димитров) будут брать чуть позже, когда у окруженного гарнизона иссякнут запасы продовольствия и боеприпасов.Узкий незакрашенный на карте перешеек это своего рода тир, где действуют наши БПЛА, а наши ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда.

