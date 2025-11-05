https://ukraina.ru/20251105/zhestkiy-otvet-kremlya-rossiya-nachinaet-gotovitsya-k-yadernym-ispytaniyam-posle-ugroz-ssha-1071149164.html

Жесткий ответ Кремля: Россия начинает готовиться к ядерным испытаниям после угроз США

Новые ракеты США у границ России и учения по нанесению превентивного ядерного удара — эти действия Вашингтона окончательно разрушают систему международной безопасности. В ответ на прямые угрозы президент РФ Владимир Путин заявил 5 ноября о целесообразности немедленной подготовки России к возобновлению ядерных испытаний для поддержания паритета

На фоне заявлений администрации США о возможном возобновлении ядерных испытаний Верховный Главнокомандующий на заседании Совета Безопасности предложил внести согласованные предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. По словам министра обороны Андрея Белоусова, действия США последовательно создают новые риски для безопасности России. Ключевые угрозы включают: Новые ракетные комплексы:США планируют принять на вооружение и разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle. Подлетное время такой ракеты, запущенной, например, с территории Германии, до центральной России составит всего 6-7 минут. Превентивный удар:В октябре США провели учение стратегических наступательных сил Global Tender 2025, в ходе которого отрабатывались вопросы по нанесению превентивного ракетно-ядерного удара по территории России. Разрушение договорной системы:Администрация США продолжает политику выхода из ключевых договоров в сфере контроля над вооружениями, что ведет к разрушению всей международной архитектуры безопасности. Ответные меры России Андрей Белоусов заявил, что в сложившейся обстановке Россия должна действовать адекватно и поддерживать свой ядерный потенциал в состоянии гарантированной боеготовности. Он отметил, что состояние полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести необходимые испытания в сжатые сроки. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что в случае проведения ядерных испытаний со стороны США или других участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Россия предпримет "адекватные действия". Он поручил МИД, Министерству обороны и спецслужбам провести тщательный анализ и на основе собранной информации внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке к испытаниям. Как сообщалось ранее, Кремль не получал от Вашингтона каких-либо разъяснений относительно заявлений Дональда Трампа о ядерных испытаниях и не обладает данными о том, какие именно типы вооружений планируют испытать США.Больше по теме в материале О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

