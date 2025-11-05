https://ukraina.ru/20251105/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1071129185.html

О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку.

2025-11-05T12:44

Начало 7 ноября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание Украина.ру.Участники:- политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, автор мультимедийного издания Украина.ру Ростислав ИЩЕНКО;- колумнист и обозреватель международной медиагруппы "Россия Сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;- политолог, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- политтехнолог, автор мультимедийного издания Украина.ру Михаил ПАВЛИВ.Ведущий – главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

