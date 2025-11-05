https://ukraina.ru/20251105/zhdut-nazad-no-ne-vsekh-kakovy-perspektivy-vozvrascheniya-inostrannogo-biznesa-v-rf-1071147221.html

Ждут назад, но не всех. Каковы перспективы возвращения иностранного бизнеса в РФ

В 2022 году многие иностранные компании громко хлопнули дверью и ушли из России. Спустя три года часть из них по-прежнему клянется и божится, что в нашу страну они больше ни ногой, кое-кто оставляет для себя лазейки для возвращения, а кому-то уже здесь рады не будут

Время идетСписок "невозвращенцев" на днях официально открыла японская Mazda. Автопроизводитель из Страны восходящего солнца первым не воспользовался опцией выкупа своего бизнеса в РФ и окончательно потерял возможность вернуть свои активы.Речь идет о 50-процентной доле в предприятии по производству машин во Владивостоке. Когда японцы покидали Россию, они за символический 1 евро продали свою часть партнерам из РФ – компании Sollers, которая перепрофилировала этот завод на выпуск автобусов под собственным брендом. В соглашении был пункт, по которому Mazda в течение трех лет могла выкупить свои акции назад, но никаких предложений из Токио в итоге не поступило.Аналогичную опцию на разное количество лет прописали тогда многие компании. Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel, например, оговорил, что может выкупить свои активы обратно в течение следующих 10 лет, а в Mercedes-Benz – в течение 6 лет, с оговоркой, что выкупать будут по рыночной стоимости и после независимой оценки.Стоит отметить, что нынешние отечественные владельцы когда-то иностранных производственных мощностей, заводов, фабрик, предприятий и т.д. могут отказать предыдущим владельцам в выкупе их акций, несмотря на наличие в договоре о продаже такой возможности. Это стало возможным после принятия летом этого года соответствующего законопроекта.Для такого отказа нужны определенные условия: связь иностранного инвестора с недружественным РФ государством; этот инвестор объявил о своем уходе из РФ из-за политики; сделка по отчуждению состоялась с 22 февраля до 31 декабря 2022 г.; актив продавался по цене существенно ниже рыночной, с опционом на обратный выкуп на срок не менее 10 лет; российская компания исполняет обязательства перед работниками и кредиторами и т.д.Отдельно оговаривается, что требовать отмены опции обратного выкупа можно только в Арбитражном суде Московской области. Получается, что поставить перед предыдущими владельцами заслон к их возвращению можно, но лишь при определенных условиях и вряд ли это станет массовым явлением.Когда и кого ждать назадРоссийские власти ранее заявляли, что возвращение иностранного бизнеса в страну будет происходить с учетом ситуации на рынке и интересов отечественных компаний.В марте этого года Владимир Путин поручил подготовить концепцию возврата компаний из-за рубежа в РФ, такая процедура должна быть прозрачной и содержать обязательные гарантии для иностранного бизнеса.В июле Центр стратегических разработок составил "репутационный портрет" ушедшего из РФ бизнеса на основе анализа более 1,5 тыс. компаний, они были поделены на несколько групп в зависимости от их шансов вернуться.Первую, "красную" группу составили те компании, которые не просто некрасиво ушли, но и сделали это так, что оставили после себя проблемы для партнеров и клиентов. В качестве примера приводятся Amazon, PayPal, Cisco и др. Всего из анализируемого перечня таких компаний набралось 23% от общего количества, уточняет РБК.К "желтой" группе относится тот бизнес, который ушел не так агрессивно, но все равно не проявил "достаточной степени ответственности". В их числе - H&M, IKEA, Ubisoft, Dell и т.д.В "зеленую" группу вошли те, кто проявил "ответственный подход" и кому доступ на российский рынок может быть открыт, если в этом будет потребность. В качестве примера таких компаний названы Nestle, Michelin, Apple. Юридически они в РФ больше не представлены, но сохранили контакты с партнерами, бизнес-активы, технологии и т.д., а их уход произошел скорее под давлением правительств недружественных стран.Еще есть так называемый белый список – это компании (всего их 2%), которые покинули Россию "ответственно и корректно, без проявлений недружественности". К ним отнесены, например, компании Ericsson, Marriott и Decathlon.Как писало летом издание "Эксперт" со ссылкой на источники, в правительстве рассматривают несколько путей для возвращения иностранного бизнеса. Первая возможность – создать в России бизнес с нуля, например, построить какой-нибудь завод, такой сценарий применим даже для тех, кто уходил со скандалом и проблемами. Второй вариант предполагает решение по каждой конкретной компании специальной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.В любом случае, очереди "на вход" из ушедших иностранных корпораций пока не наблюдается, ключевым моментом в их возвращении станет российская военная спецоперация на Украине и ее итоги. Львиная доля бизнеса будет продолжать ждать у моря погоды и вряд ли решится на возвращение, пока СВО не окончена: кто-то просто не рискнет, а кому-то все равно не позволят. Такой уж сейчас на Западе "свободный" рынок.О том, как экономическое возрождение идет в Донецкой Народной Республике и какие есть связанные с этим проблемы - в материале издания Украина.ру Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы.

