Успехи ВС РФ на Сумском направлении
Телеграм-канал Украина.ру 5 ноября рассказал об успехах российских военных на Сумском направлении
🟥 На границе Курской области за прошедшие сутки был уничтожен личный состав боевиков ВСУ (одна рота).
🟥 Боевики киевского режима понесли потери в районе сумского села Павловка.
🟥 По информации группировки "Север", противник перебрасывает новые подразделения на Сумщину.
🟥 Враг до сих пор предпринимает попытки атаковать наши позиции. Хотя вылазки боевиков ВСУ не закончились успехом у Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачина.
🟥 Противник понес большие потери в личном составе и технике и был вынужден откатиться на свои тыловые рубежи.
🟥 Прямо сейчас российские бойцы обрабатывают позиции противника пушками 2А72 и гранатометами АГС-17.
О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
