Успехи ВС РФ на Сумском направлении - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/uspekhi-vs-rf-na-sumskom-napravlenii-1071118053.html
Успехи ВС РФ на Сумском направлении
Успехи ВС РФ на Сумском направлении - 05.11.2025 Украина.ру
Успехи ВС РФ на Сумском направлении
Телеграм-канал Украина.ру 5 ноября рассказал об успехах российских военных на Сумском направлении
2025-11-05T08:16
2025-11-05T08:16
россия
курская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6db8aec0a90c34dc45d3767742bdfac.jpg
🟥 На границе Курской области за прошедшие сутки был уничтожен личный состав боевиков ВСУ (одна рота).🟥 Боевики киевского режима понесли потери в районе сумского села Павловка.🟥 По информации группировки "Север", противник перебрасывает новые подразделения на Сумщину.🟥 Враг до сих пор предпринимает попытки атаковать наши позиции. Хотя вылазки боевиков ВСУ не закончились успехом у Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачина.🟥 Противник понес большие потери в личном составе и технике и был вынужден откатиться на свои тыловые рубежи.🟥 Прямо сейчас российские бойцы обрабатывают позиции противника пушками 2А72 и гранатометами АГС-17.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8514817f10ae0ba80b246b85fe5e244c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины

Успехи ВС РФ на Сумском направлении

08:16 05.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 5 ноября рассказал об успехах российских военных на Сумском направлении
🟥 На границе Курской области за прошедшие сутки был уничтожен личный состав боевиков ВСУ (одна рота).
🟥 Боевики киевского режима понесли потери в районе сумского села Павловка.
🟥 По информации группировки "Север", противник перебрасывает новые подразделения на Сумщину.
🟥 Враг до сих пор предпринимает попытки атаковать наши позиции. Хотя вылазки боевиков ВСУ не закончились успехом у Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачина.
🟥 Противник понес большие потери в личном составе и технике и был вынужден откатиться на свои тыловые рубежи.
🟥 Прямо сейчас российские бойцы обрабатывают позиции противника пушками 2А72 и гранатометами АГС-17.
О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева
08:56Подразделения ВСУ покидают Покровск
08:31ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье
08:21БПЛА ВСУ долетели до Орла, США отрицают применение силы против Венесуэлы. Главное к этому часу
08:16Успехи ВС РФ на Сумском направлении
08:00Богдан Сташинский: человек убивший Бандеру
07:44Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
07:20ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах
06:05Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв
06:03Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти
06:00"Девять из десяти не дойдут до своих" — Анпилогов предрек судьбу окруженных солдат ВСУ
05:50Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
05:44Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру
05:40Провал спецназа: Анпилогов раскрыл детали бессмысленной "операции" ГУР в Красноармейске
05:30"Каждый союзник — дополнительный патрон в обойме" — эксперт о создании альтернативного миропорядка
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
Лента новостейМолния