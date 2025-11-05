https://ukraina.ru/20251105/uspekhi-vs-rf-na-sumskom-napravlenii-1071118053.html

Успехи ВС РФ на Сумском направлении

5 ноября

🟥 На границе Курской области за прошедшие сутки был уничтожен личный состав боевиков ВСУ (одна рота).🟥 Боевики киевского режима понесли потери в районе сумского села Павловка.🟥 По информации группировки "Север", противник перебрасывает новые подразделения на Сумщину.🟥 Враг до сих пор предпринимает попытки атаковать наши позиции. Хотя вылазки боевиков ВСУ не закончились успехом у Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачина.🟥 Противник понес большие потери в личном составе и технике и был вынужден откатиться на свои тыловые рубежи.🟥 Прямо сейчас российские бойцы обрабатывают позиции противника пушками 2А72 и гранатометами АГС-17.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.

