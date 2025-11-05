"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США
Переговорный процесс между Россией и США продолжается несмотря на сложности и меняющуюся позицию американской стороны, при этом Москва сохраняет стратегическое терпение и готовность к диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Известно, что Трамп соглашается на что-то, а потом меняет свою позицию. Например, концепция США по урегулированию кризиса на Украине была принята российской стороной, но впоследствии президент Трамп по сути дела ее дезавуировал", — констатировал эксперт.
Профессор отметил, что в ходе переговоров стороны придерживают козыри, но существуют определенные правила.
"Но есть определенные правила, которые, к сожалению, американская сторона игнорирует. Возможно, Трамп хочет показать своим союзникам, что он занимает сильную позицию по отношению к России", — добавил Олег Иванов.
"Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит", — подытожил собеседник издания.
