"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном - 05.11.2025 Украина.ру
"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
Переговорный процесс между Россией и США продолжается несмотря на сложности и меняющуюся позицию американской стороны, при этом Москва сохраняет стратегическое терпение и готовность к диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Профессор отметил, что в ходе переговоров стороны придерживают козыри, но существуют определенные правила. "Но есть определенные правила, которые, к сожалению, американская сторона игнорирует. Возможно, Трамп хочет показать своим союзникам, что он занимает сильную позицию по отношению к России", — добавил Олег Иванов."Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть "Лукойл", Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Переговорный процесс между Россией и США продолжается несмотря на сложности и меняющуюся позицию американской стороны, при этом Москва сохраняет стратегическое терпение и готовность к диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Известно, что Трамп соглашается на что-то, а потом меняет свою позицию. Например, концепция США по урегулированию кризиса на Украине была принята российской стороной, но впоследствии президент Трамп по сути дела ее дезавуировал", — констатировал эксперт.
Профессор отметил, что в ходе переговоров стороны придерживают козыри, но существуют определенные правила.
"Но есть определенные правила, которые, к сожалению, американская сторона игнорирует. Возможно, Трамп хочет показать своим союзникам, что он занимает сильную позицию по отношению к России", — добавил Олег Иванов.
"Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
29 октября, 21:05
Мечтают о подчинении Пекина Вашингтону. Чего на Украине хотят от встречи Трампа и Си ЦзиньпинаВ четверг 30 октября в Южной Корее пройдёт первая после переизбрания личная встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. В Киеве на эту встречу давно возлагают надежды, ожидая, что она окажет влияние и на судьбу Украины.
