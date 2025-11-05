https://ukraina.ru/20251105/kazhdyy-soyuznik--dopolnitelnyy-patron-v-oboyme--ekspert-o-sozdanii-alternativnogo-miroporyadka-1070989116.html
"Каждый союзник — дополнительный патрон в обойме" — эксперт о создании альтернативного миропорядка
Позиция Венгрии в вопросах санкционной политики отражает растущее несогласие ряда стран Европы с курсом Брюсселя, однако возможностей Будапешта недостаточно для изменения общей линии ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Эксперт отметил, что Венгрия не одинока в своей позиции. "В целом Венгрия совместно со Словакией и частично с Сербией формирует некий отдельный блок, который говорит о том, что современная политика Евросоюза не вполне адекватна и устраивает не все государства", — пояснил Гусев.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выглядит "чуть ли не самым адекватным политиком Европы", но его полномочий и возможностей на сегодня не хватает на то, чтобы полностью поменять всю политику ЕС", констатировал эксперт.Тем не менее, каждая страна, выражающая несогласие с курсом Брюсселя, важна для России. "Для нас же каждый союзник — как дополнительный патрон в обойме создания альтернативного западному мирового устройства", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Также на тему экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.
"Каждый союзник — дополнительный патрон в обойме" — эксперт о создании альтернативного миропорядка
