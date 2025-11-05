https://ukraina.ru/20251105/ekonomika-ukrainy-i-voyna-nedovolnye-chinovniki-novye-kvoty-i-odin-dron-po-tsene-dvukh-1071114831.html

Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух

Конец октября и начало ноября обошлись без громких новостей, но это не означает их отсутствия. Проблематика "репарационного кредита" отошла на второй план, но МВФ сообщил, что не будет финансировать Украину без конфискации российских золото-валютных резервов (ЗВР).

Заодно Зеленский предложил ЕС купить один дрон по цене двух, а украинские чиновники оказались недовольны своими зарплатами. Кроме того, ЕС пересмотрел квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Без ЕС денег не будетPolitico со ссылкой на европейских чиновников сообщает о готовности МВФ прекратить финансирование Украины если Евросоюз не выделит киевской власти "репарационный кредит" за счёт конфискованных ЗВР России.Фонд как раз рассматривает вопрос о выделении Киеву 8 млрд долларов в ближайшие три года, а отсутствие финансирования из ЕС гарантирует неспособность Украины продолжать боевые действия и обслуживать текущие заимствования. Поэтому МВФ требует от Европы конфискации российских ЗВР, а это приведёт к усилению давления на Бельгию, которая как раз сопротивляется конфискации российских ЗВР.К слову, Украине пока ещё не дали 6 млрд евро, которые она вписала в свой бюджет до конца года для выплаты денежного довольствия военнослужащим. Также стране требуется 750 млн долларов для закупки газа на зиму.Заплати за два, получи одинЗеленский заявил о намерении открыть до конца года два экспортных представительства в Берлине и Копенгагене для общего производства и продажи излишков продукции украинского ВПК.Союзники Украины выделят средства на производство вооружений для ВСУ, а половину от произведенных вооружений Украина вернёт донорам. Зеленский в качестве примера привёл схему с САУ "Богдана", которых, как он уверяет, в месяц производится свыше 40 штук. Также Зеленский отрапортовал об активном наращивании производства ракет "Фламинго" и "Нептун", а также о переходе к массовому производству дронов-перехватчиков.В связи с этим необходимо понимать следующее.Во-первых, с точки зрения экономики схема не является выгодной для европейцев так как им предлагается платить за две единицы товара (дрона, ракеты и так далее), а получать одну. Куда легче воспользоваться украинскими наработками (тем более, что Украина не сама придумала ту же ракету "Фламинго", а заказала у специализированных компаний) или завлечь к себе украинских разработчиков, предложив им лучшие условия, чем Киев.С точки зрения логистики сборка дронов на Украине с их последующей передачей и вовсе лишена смысла: изделия производятся из китайских комплектующих, ввозимых на территорию Украины с территории третьих стран, то есть всё той же Европы. Поэтому дроны легче собирать в Польше/Прибалтике.Во-вторых, Украина неспособна массово производить сложные вооружения, обеспечивая стабильно высокий уровень их качества. Главный изъян украинского ВПК в том, что крупные площадки уничтожены, а гаражное производство не в состоянии резко нарастить объёмы выпуска и сохранить при этом качество. В этом фундаментальное отличие украинского и российского ВПК: в России ставка сделана не на гаражи, а на заводы. К слову, количество производителей вооружений на Украине превысило 2 тыс. штук.В-третьих, Украине самой необходимо оружие, которым она собирается торговать.В то же время, предложенная схема обладает невероятной коррупционной ёмкостью: производство за пределами ЕС, себестоимость конкретного изделия проконтролировать крайне сложно, а крупные производители дронов и так связаны с Зеленским и его ближайшим окружением.Поэтому не исключено, что часть евробюрократии будет лоббировать идею Зеленского, надеясь заработать на этом, однако против традиционно выступят представители национальной бюрократии так как предложение из Киева ничем принципиальным не отличается от предложения из Вашингтона по закупке американского оружия за европейские деньги. А позиция ведущих стан Европы состоит в том, что за европейские деньги должно закупаться европейское оружие.К слову, 31 октября немецкое издание Bild сообщило о закупке минобороны ФРГ 12 тыс. дронов компаний Stark, Helsing и Rheinmetall и на 900 млн долларов практически вслепую, без испытаний (часть изделий их просто не в состоянии пройти). Получается, что средняя цена дрона составит 75 тыс. евро — такие деньги европейцы освоят сами, без Украины.Издевательские квотыС 29 октября вступили в силу изменения в квоты, по которым Украина поставляет сельскохозяйственную продукцию в страны Европейского союза. Квоты пересматриваются примерно раз в три года по согласованию между Киевом и Еврокомиссией.Беглое знакомство с таблицей не может не вселять в украинского обывателя оптимизм, ведь ЕС снял ограничения на украинскую продукцию и поднял квоты, а читателей из России не может не напрячь так как они в подобных историях ищут подвох. И это тот случай, когда подвох действительно есть.Во-первых, важнейшие товарные категории — зерновые — по-прежнему под квотами (восстановлены с июня текущего года), то есть для 90% украинского сельскохозяйственного экспорта ничего не меняется.Во-вторых, многие товары, квоты на которые ЕС снял, либо не экспортируются в ЕС вовсе, либо импортируются из Европы. То есть от повышения квот или их отмены ничего не изменится. Это, к слову, стандартный подход для европейской бюрократии — она себя так же ведёт и по отношению к Молдавии.В-третьих, ЕС с помощью квот "встраивает" страны в своё сельскохозяйственное разделение труда. Сухое молоко заводы производят в том случае, если из молока нет смысла делать молочные продукты (не пользуются спросом/являются избыточными для ограниченного по ёмкости рынка). В таком случае сухое молоко экспортируется в другие страны, где используется при производстве кондитерских изделий. В случае с мороженым его добавляют в молоко для обеспечения его стабильных характеристик по жирности (молоко с ферм имеет разную жирность).В общем, часть украинского Минсельхоза вынесена после 2015 года в Евросоюз, который квотами может влиять на украинское производство сельскохозяйственной продукции.Недовольные чиновникиСчётная палата Украины провела анализ удовлетворённости госслужащих уровнем своей зарплаты. Оказалось, что почти 50% опрошенных считают, что получаемая ими заработная плата является несправедливой низкой по сравнению с зарплатами в других организациях, а 78,6% отметили, что их зарплата не является адекватным вознаграждением за их труд. Численность молодых служащих в возрасте до 35 лет сократилась в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.Собственно, это главные результаты заработавшей с 1 января 2025 года реформы оплаты труда в госсекторе, которая внедрила единые подходы к определению должностных окладов. Её логика сводилась к тому, что чем сложнее у чиновника работа и чем больше ему приходится использовать навыков при её выполнении, тем больше денег он должен получать. Аудиторы пришли к выводу, что реформа оплаты не достигла ожидаемых результатов.Зарплата госслужащих состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу (до 30%) и за ранг (от 700 до 1000 гривен в зависимости от ранга). С 1 апреля 2025 года ввели надбавку за выслугу, а с 2026 года минимальный оклад — не менее 2,5 прожиточного минимума (около 7,5 тыс. гривен). В июне 2025 года президент Зеленский подписал закон о единой системе оплаты на основе классификации должностей для сопоставления с рынком труда.К слову, в 2025 году средняя зарплата государственных служащих в центральных органах исполнительной власти Украины колебалась от 54 до 62,6 тыс. гривен. Самые высокие средние зарплаты фиксировались в регуляторных и антикоррупционных органах, где они превышали 90 тыс. гривен. В Счетной палате и НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) топ-чиновники получали до 366 тыс. гривен и 276 тыс. гривен соответственно. Руководители ведомств в среднем зарабатывают 126–139 тыс. гривен, с пиками до 470 тыс. гривен в НКРЭКУ. Самые низкие зарплаты наблюдались в таможенной службе (31 тыс. грн) и службе по делам детей (37 тыс. грн).В общем, непонятно на что жалуются украинские чиновники. Вероятно, хотят получать ещё больше — аппетит и правда приходит во время еды.Прочие новости*Грузия выделила Украине гуманитарную помощь в виде генераторов общей стоимостью свыше 0,5 млн долларов. К слову, политические отношения между странами остановлены: грузинские власти ещё в самом начале СВО дистанцировались от Украины, а киевская власть не раз использовала территорию Грузии для завоза взрывчатки для осуществления терактов в России, что вызывало гневную реакцию Тбилиси.*С момента снятия ограничений на выезд за границу парней в возрасте от 18 до 22 лет включительно, в Польшу въехало около 100 тыс. юношей.*В Прилуках на Черниговщине мобилизовали единственного во всем городе механика по лифтам и теперь лифтовое хозяйство некому обслуживать. Эта новость является иллюстрацией коммунального коллапса в пределах отдельно взятого города.*За 11 месяцев действия программы "єКнига" 200 тыс. граждан Украины купили 359 тыс. книг. В топ-3 украинских авторов вошли Владимир Станчишин (3700 экземпляров четырёх книг), Илларион Павлюк (2100 экземпляров трёх книг) и Андрей Семянков (1440 экземпляров трёх книг). Художественную литературу — преимущественно фантастику — пишет лишь Павлюк. Станчишин — психолог, чьи книги посвящены в том числе и преодолению негативных последствий военных действий, а Семянков книгу о доказательной медицине.*В следующем году Кабмин планирует выделить финансирование для строительства овощехранилищ. Однако никакой конкретики член парламентского Комитета по вопросам аграрной политики Дмитрий Соломчук не приводит. Желание строить овощехранилища похвально — из-за их отсутствия теряется до 35% урожая грунтовых фруктов и овощей, — но строить их нужно было ещё добрых лет 10 назад. Что будет построено в следующем году с учётом острой дискуссии вокруг выделения Украине денег, совершенно непонятно.*Сотовому оператору "Киевстар" разрешили начать подготовку к общенациональному тестированию технологии Starlink Direct to Сell от SpaceX. Технология позволит отсылать смс и звонить на смартфоны через спутник, без использования вышек 4G. Обкатать её планируют в тыловых районах, а пригодится технология в зонах без покрытия сети и при длительных отключениях электроэнергии, когда у базовых станций разрядятся аккумуляторы. Для стран, попрощавшихся со своим суверенитетом и присягнувшим США, технология хороша, а вот для суверенных государств неприемлема так как с точки зрения обеспечения госбезопасности недопустимо позволять передавать данные в обход национальных узлов контроля трафика. Но киевскую власть это не волнует — ДiЯ основана на технологиях от Google, а дата-центры находятся в Польше и Прибалтике. "Киевстар" от интеграции с сервисами Илона Маска лишь выиграет — ему как публичной компании важно укреплять связи с американскими корпорациями.Vodafone Group и его украинская "дочка" — Vodafone Ukraine — проложат волоконную оптическую линию связи по дну Чёрного моря в обход России для создания цифрового коридора между Европой и Азией. Строительство и монтаж обойдётся в 100 млн евро, к работам приступят в 2027 году.О том, что происходит в мировой энергетической сфере - в статье Олега Хавича "Энергетические войны: что будет с рынком после санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа"

