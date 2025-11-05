https://ukraina.ru/20251105/devyat-iz-desyati-ne-doydut-do-svoikh--anpilogov-predrek-sudbu-okruzhennykh-soldat-vsu-1071111143.html

"Девять из десяти не дойдут до своих" — Анпилогов предрек судьбу окруженных солдат ВСУ

Положение гарнизонов ВСУ в Красноармейске (Покровск) и Купянске является абсолютно безнадежным, а любая попытка прорыва будет сопряжена с огромными потерями, достигающими 90% личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg

Сравнивая две окруженные группировки ВСУ, эксперт отметил, что в Красноармейске ситуация осложняется тем, что выходить придется по открытой местности. Он добавил, что на этом промежутке крайне мало укрытий, что делает отступающие части ВСУ легкой мишенью для российских дронов."Учитывая опыт Великой Новоселки и Угледара при выходе отступающая сторона несет потери до 90%. Девять человек из десяти не дойдут до своих", — добавил военный аналитик. По его словам, в Купянске ситуация несколько другая из-за более широкой горловины котла, но это не меняет общего катастрофического положения ВСУ. "Поэтому что в Купянске, что в Красноармейске и Димитрове (Мирноград) ситуация одинаковая — безнадежная и катастрофическая для украинской армии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.

