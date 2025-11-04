Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/vzryv-na-neftekhimicheskom-zavode-pozhar-na-elektropodstantsii-pvo-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-1071092377.html
Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ - 04.11.2025 Украина.ру
Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-04T07:48
2025-11-04T07:48
новости
россия
воронежская область
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Сорок из них сбито над Воронежской областью, 20 - над Нижегородской, 10 - над Белгородской.Кроме того, шесть дронов уничтожено над Курской областью, четыре над Липецкой, по два над Волгоградской областью и над территорией Республики Башкортостан, а также один над Саратовской областью.Жители Нижегородской области ночью сообщали о взрывах, в том числе порядка 12 прозвучало над Кстово.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал об уничтожении БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что на юге области выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, повреждено два гаража и находившиеся в них автомобили.В Волгоградской области на электрической подстанции "Фроловская" из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.Кроме прочего, дроны ВСУ атаковали предприятие в Стерлитамаке, обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха, сообщил глава Башкирии.Из-за взрыва в Стерлитамаке частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, уточнила администрация города. В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место.О других атаках ВСУ - в материале ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
волгоградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, воронежская область, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Воронежская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины

Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ

07:48 04.11.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру
Сорок из них сбито над Воронежской областью, 20 - над Нижегородской, 10 - над Белгородской.
Кроме того, шесть дронов уничтожено над Курской областью, четыре над Липецкой, по два над Волгоградской областью и над территорией Республики Башкортостан, а также один над Саратовской областью.
Жители Нижегородской области ночью сообщали о взрывах, в том числе порядка 12 прозвучало над Кстово.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал об уничтожении БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что на юге области выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, повреждено два гаража и находившиеся в них автомобили.
В Волгоградской области на электрической подстанции "Фроловская" из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Кроме прочего, дроны ВСУ атаковали предприятие в Стерлитамаке, обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха, сообщил глава Башкирии.
Из-за взрыва в Стерлитамаке частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, уточнила администрация города. В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место.
О других атаках ВСУ - в материале ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВоронежская областьВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Главное за ночь 4 ноября
08:00"Смутное время" и его особенности
07:48Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
07:44Ненависть законами не поборешь. Хочешь избавиться от соседа – просто объяви его "пророссийским"
07:20Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
07:00Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике
06:17Энергетические войны: что будет с рынком после санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа
06:00"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
05:53"Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах
05:45Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
05:30Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования
05:20"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
05:10Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
05:00"На одном месте не засиживаемся": командир взвода рассказал про тактику борьбы с дронами-ждунами
04:54Позывной "Кедр": Попали под удар FPV-дрона, после чего наш "тяжелый" раненый выскочил из авто и побежал
04:45"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
04:30"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
04:15"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы
04:00"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
18:56Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа
Лента новостейМолния