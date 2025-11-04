https://ukraina.ru/20251104/vzryv-na-neftekhimicheskom-zavode-pozhar-na-elektropodstantsii-pvo-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-1071092377.html

Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ

Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ - 04.11.2025

Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 ноября телеграм-канал Украина.ру

Сорок из них сбито над Воронежской областью, 20 - над Нижегородской, 10 - над Белгородской.Кроме того, шесть дронов уничтожено над Курской областью, четыре над Липецкой, по два над Волгоградской областью и над территорией Республики Башкортостан, а также один над Саратовской областью.Жители Нижегородской области ночью сообщали о взрывах, в том числе порядка 12 прозвучало над Кстово.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал об уничтожении БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что на юге области выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, повреждено два гаража и находившиеся в них автомобили.В Волгоградской области на электрической подстанции "Фроловская" из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.Кроме прочего, дроны ВСУ атаковали предприятие в Стерлитамаке, обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха, сообщил глава Башкирии.Из-за взрыва в Стерлитамаке частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, уточнила администрация города. В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место.О других атаках ВСУ - в материале ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью на сайте Украина.ру.

