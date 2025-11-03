ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/pvo-rf-unichtozhila-bpla-vsu-nad-belgorodskoy-oblastyu-1071083192.html
ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью - 03.11.2025 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Противовоздушная оборона России уничтожила ещё два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.
2025-11-03T13:31
2025-11-03T13:31
новости
россия
белгородская область
сша
вооруженные силы украины
украина.ру
пво
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
"С 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении. Министерство сооьщило также в сводке от 3 ноября, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. &nbsp; Минобороны РФ сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 668 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 94 732 беспилотных летательных аппарата, ▫️ 635 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 25 823 танка и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, ▫️ 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, ▫️ 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники.Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Подробности в публикации Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, пво, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, бпла сегодня, атака бпла, сводка сво, сводка боевых действий на украине, военные сводки на украине
Новости, Россия, Белгородская область, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ПВО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, сводка СВО, сводка боевых действий на Украине, военные сводки на Украине

ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью

13:31 03.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Противовоздушная оборона России уничтожила ещё два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.
"С 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
Министерство сооьщило также в сводке от 3 ноября, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.  
Минобороны РФ сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 668 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 94 732 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 635 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 25 823 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники.
Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Подробности в публикации Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьСШАВооруженные силы УкраиныУкраина.руПВОСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУБПЛА сегодняатака БПЛАсводка СВОсводка боевых действий на Украиневоенные сводки на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
12:42Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск
12:32Минобороны России проинформировало о ходе СВО
12:27"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия
12:17Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
11:56Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"
11:53ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
11:44ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
11:26МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
11:02Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
10:35Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
10:29Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября
10:27Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта на Украине
10:08Покровское направление: ВСУ контролируют высотную застройку райцентра
09:51БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области
09:37Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
Лента новостейМолния