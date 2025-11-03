https://ukraina.ru/20251103/pvo-rf-unichtozhila-bpla-vsu-nad-belgorodskoy-oblastyu-1071083192.html

ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Противовоздушная оборона России уничтожила ещё два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.

"С 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении. Министерство сооьщило также в сводке от 3 ноября, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Минобороны РФ сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 668 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 94 732 беспилотных летательных аппарата, ▫️ 635 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 25 823 танка и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, ▫️ 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, ▫️ 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники.Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Подробности в публикации Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

