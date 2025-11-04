"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США - 04.11.2025 Украина.ру
"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
России следует сочетать ассиметричные ответные меры с продолжением переговорного процесса, дожидаясь благоприятного момента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Ивано
2025-11-04T04:45
2025-11-04T04:45
"Нам же следует набраться терпения и отвечать ассиметрично. Вероятно, далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно", — заявил эксперт.Профессор отметил необходимость выждать подходящий момент для продолжения диалога. "Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию", — пояснил Иванов."Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру
"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США

04:45 04.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Встреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
России следует сочетать ассиметричные ответные меры с продолжением переговорного процесса, дожидаясь благоприятного момента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Ивано
"Нам же следует набраться терпения и отвечать ассиметрично. Вероятно, далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно", — заявил эксперт.
Профессор отметил необходимость выждать подходящий момент для продолжения диалога. "Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию", — пояснил Иванов.
"Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру
26 октября, 04:30
Лента новостейМолния