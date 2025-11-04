Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты - 04.11.2025 Украина.ру
Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты
Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты - 04.11.2025 Украина.ру
Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты
Взаиморасчёты России и Китая почти полностью переведены на национальные валюты. Об этом 4 ноября в Пекине заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
2025-11-04T12:11
2025-11-04T12:11
Глава российского Минфина выступил на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине, сообщает РИА Новости. Силуанов дал оценку состояния экономических отношений стран и отметил ряд особенностей. "Мы практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях", - сказал Силуанов, выступая на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге.Силуанов отметил, что сейчас стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами."Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - сказал он.Министр отметил, что экономические и финансовые системы России и Китая доказали свою устойчивость. "В период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - подчеркнул Силуанов.По его мнению, Москве и Пекину необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли."Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил глава Минфина РФ.Кроме того, заметил он, "для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей".
Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты

12:11 04.11.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуРубль доллар юань коллаж
Рубль доллар юань коллаж - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Взаиморасчёты России и Китая почти полностью переведены на национальные валюты. Об этом 4 ноября в Пекине заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава российского Минфина выступил на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине, сообщает РИА Новости. Силуанов дал оценку состояния экономических отношений стран и отметил ряд особенностей.
“Мы практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях”, - сказал Силуанов, выступая на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге.
Силуанов отметил, что сейчас стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами.
"Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - сказал он.
Министр отметил, что экономические и финансовые системы России и Китая доказали свою устойчивость.
"В период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - подчеркнул Силуанов.
По его мнению, Москве и Пекину необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли.
"Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил глава Минфина РФ.
Кроме того, заметил он, "для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
