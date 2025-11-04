https://ukraina.ru/20251104/rossiya-i-kitay-na-bolee-chem-99-pereveli-raschty-v-natsionalnye-valyuty-1071098803.html

Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты

Взаиморасчёты России и Китая почти полностью переведены на национальные валюты. Об этом 4 ноября в Пекине заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/61/1033556194_0:150:2873:1766_1920x0_80_0_0_35b91dc0dead5eef874df1e85a170e76.jpg

Глава российского Минфина выступил на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине, сообщает РИА Новости. Силуанов дал оценку состояния экономических отношений стран и отметил ряд особенностей. “Мы практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях”, - сказал Силуанов, выступая на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге.Силуанов отметил, что сейчас стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами."Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - сказал он.Министр отметил, что экономические и финансовые системы России и Китая доказали свою устойчивость. "В период 2023-2024 годов наша экономика росла высокими темпами и сегодня постепенно переходит к траектории сбалансированного устойчивого экономического роста", - подчеркнул Силуанов.По его мнению, Москве и Пекину необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли."Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли", - заявил глава Минфина РФ.Кроме того, заметил он, "для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

