Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу - 04.11.2025
Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
Торжественное открытие девятиметрового монумента русскому царю Иоанну Васильевичу IV Грозному в Вологде приурочили ко Дню народного единства. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-04T15:49
2025-11-04T15:49
И о других важных событиях к этому часу: 🟦 Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах — Силуанов; 🟦 Владимир Зеленский прибыл на Добропольское направление. Он встретился с командованием 1-го корпуса Нацгвардии;🟦 ЕС намерен принимать новые страны "на испытательный срок" — еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она разъяснила, что в этот период новые члены ЕС могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям; 🟦 Еврокомиссия поддерживает стремление Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года."Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - заявила ЕК;🟦 Минобороны Бельгии предложило потратить на борьбу с дронами €500 млн.; 🟦 Немецкий оружейный концерн Rheinmetall 4 ноября начал строительство в Литве завода по производству боеприпасов. Об этом заявили заявила премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене;🟦 Правительство ФРГ исключает поставки крылатых ракет Taurus на Украину - Handelsblatt;🟦 С 10 по 14 ноября Швеция проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками; 🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает "вредной для мира повестку возвращения переселенных из Карабаха". Обсуждение возвращения армян в Карабах вредят армяно-азербайджанскому мирному процессу, уверен Пашинян; 🟦 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Он занимал пост с 2001 по 2009 год и считался главным "ястребом" администрации Джорджа Буша. Среди прочего оправдывал решение Вашингтона начать войну в Ираке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу

15:49 04.11.2025
 
Торжественное открытие девятиметрового монумента русскому царю Иоанну Васильевичу IV Грозному в Вологде приурочили ко Дню народного единства. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
И о других важных событиях к этому часу:
🟦 Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах — Силуанов;
🟦 Владимир Зеленский прибыл на Добропольское направление. Он встретился с командованием 1-го корпуса Нацгвардии;
🟦 ЕС намерен принимать новые страны "на испытательный срок" — еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она разъяснила, что в этот период новые члены ЕС могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям;
🟦 Еврокомиссия поддерживает стремление Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года.
"Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - заявила ЕК;
🟦 Минобороны Бельгии предложило потратить на борьбу с дронами €500 млн.;
🟦 Немецкий оружейный концерн Rheinmetall 4 ноября начал строительство в Литве завода по производству боеприпасов. Об этом заявили заявила премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене;
🟦 Правительство ФРГ исключает поставки крылатых ракет Taurus на Украину - Handelsblatt;
🟦 С 10 по 14 ноября Швеция проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками;
🟦 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает "вредной для мира повестку возвращения переселенных из Карабаха". Обсуждение возвращения армян в Карабах вредят армяно-азербайджанскому мирному процессу, уверен Пашинян;
🟦 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Он занимал пост с 2001 по 2009 год и считался главным "ястребом" администрации Джорджа Буша. Среди прочего оправдывал решение Вашингтона начать войну в Ираке.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
