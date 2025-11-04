Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой - 04.11.2025 Украина.ру
Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой - 04.11.2025
Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
Вашингтон продолжает руководствоваться в своей внешней политике иллюзиями, которые не только не соответствуют действительности, но и несут угрозу всему миру, пишет Тед Галлен Карпентер для The American Conservative 4 ноября
2025-11-04T19:45
2025-11-04T19:45
Два самых ярких примера такого "магического мышления" — вера в победу Украины над Россией и предположение, что Северную Корею можно заставить отказаться от ядерного оружия. Провальная ставка на КиевПервый случай оторванного от реальности подхода, по мнению автора, — это уверенность, что Украина может победить в войне с Россией, не втягивая США и НАТО в полномасштабный конфликт. Как напоминает Карпентер, миф о "неминуемой победе" Украины возник еще в начале конфликта. Чиновники администрации Байдена, такие как госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Пентагона Джон Кирби, еще весной 2022 года выражали уверенность в победе Киева. Отставные американские генералы, цитирует автор, заходили еще дальше, предрекая "коллапс российской армии" и не оставляя Москве "ничего светлого на горизонте". Однако, констатирует Карпентер, эта уверенность оказалась необоснованной. "С течением времени разрыв между мифом и реальностью не только сохранился, но и расширился", — пишет он. Эксперт указывает, что Россия обладает большим населением и более мощной армией, а Киев держится только благодаря масштабной помощи Запада, включая не только оружие, но и критически важные разведданные. "Кремль не допустит вступления Украины в НАТО. Российские лидеры (и не только президент РФ Владимир Путин) знают, что такое членство Киева приведет к размещению крупных сил альянса на границе с Россией", — подчеркивает автор. Вместо того чтобы принять такое стратегическое поражение, Москва, как отмечается в статье, готова продолжать боевые действия сколь угодно долго. Карпентер предупреждает, что, осознавая невозможность победы Украины, некоторые круги в НАТО выступают за еще большее вовлечение альянса, выдвигая безрассудные предложения о создании бесполетной зоны или вводе "миротворческих" войск. "США и официальным лицам НАТО необходимо отказаться от своего магического мышления о победе Украины над Россией и принять реальность, какой бы неприятной она ни была: если война продолжится, то в конечном итоге победит Москва", — резюмирует эксперт. Альтернативой же, по его словам, является риск Третьей мировой войны. Бесплодные попытки денуклеаризации КНДР Вторым примером "магического мышления" Карпентер называет убежденность Вашингтона в том, что Пхеньян можно заставить отказаться от своей ядерной программы. Автор напоминает, что США преследуют эту "химеру" с начала 1990-х годов, однако сегодня эта цель стала "совершенно нелепой". По оценкам экспертов, КНДР уже обладает как минимум двумя дюжинами ядерных боеголовок и средствами их доставки, способными достичь территории США. Как пишет Карпентер, северокорейские лидеры даже не делают вид, что готовы обсуждать денуклеаризацию. Он цитирует сестру Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, которая заявила, что настойчивость США в этом вопросе лишь придает Пхеньяну "безграничную правоту" в укреплении своих ядерных сил. Эксперт призывает Вашингтон признать реальность: КНДР стала ядерной державой. Вместо бесплодных требований об денуклеаризации он предлагает установить с Пхеньяном надежную линию связи для предотвращения кризисов и начать выстраивать нормальные дипломатические отношения. Необходимость реализмаВ заключение Тед Галлен Карпентер призывает американских лидеров и народ отказаться от привычки смотреть на мир таким, каким они хотят его видеть. "Необходимо принять реализм и сдержанность, вырабатывая благоразумную политику для взаимодействия с миром таким, какой он есть", — заключает автор. По его мнению, это изменение должно произойти немедленно, пока "магическое мышление" Америки не обернулось кошмаром для всей планеты.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой

19:45 04.11.2025
 
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вашингтон продолжает руководствоваться в своей внешней политике иллюзиями, которые не только не соответствуют действительности, но и несут угрозу всему миру, пишет Тед Галлен Карпентер для The American Conservative 4 ноября
Два самых ярких примера такого "магического мышления" — вера в победу Украины над Россией и предположение, что Северную Корею можно заставить отказаться от ядерного оружия.
Провальная ставка на Киев
Первый случай оторванного от реальности подхода, по мнению автора, — это уверенность, что Украина может победить в войне с Россией, не втягивая США и НАТО в полномасштабный конфликт.
Как напоминает Карпентер, миф о "неминуемой победе" Украины возник еще в начале конфликта. Чиновники администрации Байдена, такие как госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Пентагона Джон Кирби, еще весной 2022 года выражали уверенность в победе Киева.
Отставные американские генералы, цитирует автор, заходили еще дальше, предрекая "коллапс российской армии" и не оставляя Москве "ничего светлого на горизонте".
Однако, констатирует Карпентер, эта уверенность оказалась необоснованной.
"С течением времени разрыв между мифом и реальностью не только сохранился, но и расширился", — пишет он.
Эксперт указывает, что Россия обладает большим населением и более мощной армией, а Киев держится только благодаря масштабной помощи Запада, включая не только оружие, но и критически важные разведданные.
"Кремль не допустит вступления Украины в НАТО. Российские лидеры (и не только президент РФ Владимир Путин) знают, что такое членство Киева приведет к размещению крупных сил альянса на границе с Россией", — подчеркивает автор.
Вместо того чтобы принять такое стратегическое поражение, Москва, как отмечается в статье, готова продолжать боевые действия сколь угодно долго.
Карпентер предупреждает, что, осознавая невозможность победы Украины, некоторые круги в НАТО выступают за еще большее вовлечение альянса, выдвигая безрассудные предложения о создании бесполетной зоны или вводе "миротворческих" войск.
"США и официальным лицам НАТО необходимо отказаться от своего магического мышления о победе Украины над Россией и принять реальность, какой бы неприятной она ни была: если война продолжится, то в конечном итоге победит Москва", — резюмирует эксперт.
Альтернативой же, по его словам, является риск Третьей мировой войны.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября, 15:40
Россия и КНДР выстраивают новый порядок. Санкции Запада против самой Европы. Главное к этому часуПока Запад пытается оказать давление на Россию, его действия оборачиваются кризисом: ЕС сталкивается с угрозами для своей энергобезопасности, в то время как Москва наращивает сотрудничество с ключевыми союзниками. Обзор главных новостей 27 октября представил телеграм-канал Украина.ру
Бесплодные попытки денуклеаризации КНДР
Вторым примером "магического мышления" Карпентер называет убежденность Вашингтона в том, что Пхеньян можно заставить отказаться от своей ядерной программы.
Автор напоминает, что США преследуют эту "химеру" с начала 1990-х годов, однако сегодня эта цель стала "совершенно нелепой".
По оценкам экспертов, КНДР уже обладает как минимум двумя дюжинами ядерных боеголовок и средствами их доставки, способными достичь территории США.
Как пишет Карпентер, северокорейские лидеры даже не делают вид, что готовы обсуждать денуклеаризацию.
Он цитирует сестру Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, которая заявила, что настойчивость США в этом вопросе лишь придает Пхеньяну "безграничную правоту" в укреплении своих ядерных сил.
Эксперт призывает Вашингтон признать реальность: КНДР стала ядерной державой. Вместо бесплодных требований об денуклеаризации он предлагает установить с Пхеньяном надежную линию связи для предотвращения кризисов и начать выстраивать нормальные дипломатические отношения.
Необходимость реализма
В заключение Тед Галлен Карпентер призывает американских лидеров и народ отказаться от привычки смотреть на мир таким, каким они хотят его видеть.
"Необходимо принять реализм и сдержанность, вырабатывая благоразумную политику для взаимодействия с миром таким, какой он есть", — заключает автор.
По его мнению, это изменение должно произойти немедленно, пока "магическое мышление" Америки не обернулось кошмаром для всей планеты.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
