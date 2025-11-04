https://ukraina.ru/20251104/amerikanskie-yadernye-sily-otstayut-ot-nashikh-gorbachev-pro-plany-trampa-vozobnovit-ispytaniya--1071089300.html

"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания

Решение США возобновить ядерные испытания стало следствием осознания технологического отставания от России в ядерной сфере. Это признание того, что их ядерные силы требуют модернизации после многолетнего застоя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, эксперт отметил, что такие решения вызревают в течение длительного времени. По его словам, основная причина кроется в отставании американских стратегических сил. "Обусловлено это тем, что американские ядерные силы отстают от наших", — констатировал эксперт.Горбачев напомнил, что после 1991 года США свернули многие программы. "После распада СССР американцы решили, что их монополия в мире непоколебима и перестали уделять внимание ряду принципиальных проектов. Многие программы были свернуты", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.

