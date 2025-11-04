"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания - 04.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251104/amerikanskie-yadernye-sily-otstayut-ot-nashikh-gorbachev-pro-plany-trampa-vozobnovit-ispytaniya--1071089300.html
"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания - 04.11.2025
"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
Решение США возобновить ядерные испытания стало следствием осознания технологического отставания от России в ядерной сфере. Это признание того, что их ядерные силы требуют модернизации после многолетнего застоя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2025-11-04T05:20
2025-11-04T05:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/39/1018653970_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e0f4db73070fc933b78361a954a6ca2.jpg
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, эксперт отметил, что такие решения вызревают в течение длительного времени. По его словам, основная причина кроется в отставании американских стратегических сил. "Обусловлено это тем, что американские ядерные силы отстают от наших", — констатировал эксперт.Горбачев напомнил, что после 1991 года США свернули многие программы. "После распада СССР американцы решили, что их монополия в мире непоколебима и перестали уделять внимание ряду принципиальных проектов. Многие программы были свернуты", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.
"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания

05:20 04.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАтомный взрыв
Атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Решение США возобновить ядерные испытания стало следствием осознания технологического отставания от России в ядерной сфере. Это признание того, что их ядерные силы требуют модернизации после многолетнего застоя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, эксперт отметил, что такие решения вызревают в течение длительного времени.
"Возможно, что какой-то момент истины на переговорах с [председателем КНР] Си Цзиньпином у него произошел, но такие решения все же не сиюминутны, а вызревают в течение длительного времени", — заявил Горбачев.
По его словам, основная причина кроется в отставании американских стратегических сил. "Обусловлено это тем, что американские ядерные силы отстают от наших", — констатировал эксперт.
Горбачев напомнил, что после 1991 года США свернули многие программы. "После распада СССР американцы решили, что их монополия в мире непоколебима и перестали уделять внимание ряду принципиальных проектов. Многие программы были свернуты", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.
