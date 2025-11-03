https://ukraina.ru/20251103/yunesko-predstavila-predvzyatyy-doklad-o-situatsii-na-ukraine-1071086467.html

ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине

ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине - 03.11.2025 Украина.ру

ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине

Секретариат организации ЮНЕСКО представил доклад по теме Украины, который является предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

2025-11-03T16:45

2025-11-03T16:45

2025-11-03T16:45

новости

украина

запад

самарканд

юнеско

оон

украина.ру

сво

новости сво сейчас

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065697906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b320a05a1888d2822870ff7f71480622.jpg

Секретариат ЮНЕСКО опубликовал доклад гендиректора организации о реализации программы "чрезвычайной помощи" для Украины, сооьщает РИА Новости. В тексте содержится целый ряд антироссийских формулировок, характерных для позиции коллективного Запада по украинскому конфликту."Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул Рынза.В ходе профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде российский дипломат указал, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине."Организация не замечает гонений на Украинскую православную церковь, о которых сообщает спецпроцедура совета ООН по правам человека, и, похоже, считает несущественной информацию о сносе киевским режимом исторических памятников", - констатировал заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО.Тем временем В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому Ранее в новостях: Война с тенью: в Одессе заколотили досками памятник Пушкину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

запад

самарканд

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, самарканд, юнеско, оон, украина.ру, сво, новости сво сейчас, скандал, международные отношения, международная политика, культурное наследие, памятник, вандализм, русофобия, мид рф, русский язык, русскоязычные, русская культура, русский донбасс, украинские националисты, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, упц, гонения, православие, православные, права человека, снос