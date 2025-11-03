ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине - 03.11.2025 Украина.ру
ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
Секретариат организации ЮНЕСКО представил доклад по теме Украины, который является предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.
2025-11-03T16:45
2025-11-03T16:45
Секретариат ЮНЕСКО опубликовал доклад гендиректора организации о реализации программы "чрезвычайной помощи" для Украины, сооьщает РИА Новости. В тексте содержится целый ряд антироссийских формулировок, характерных для позиции коллективного Запада по украинскому конфликту."Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул Рынза.В ходе профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде российский дипломат указал, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине."Организация не замечает гонений на Украинскую православную церковь, о которых сообщает спецпроцедура совета ООН по правам человека, и, похоже, считает несущественной информацию о сносе киевским режимом исторических памятников", - констатировал заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО.Тем временем В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому Ранее в новостях: Война с тенью: в Одессе заколотили досками памятник Пушкину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
16:45 03.11.2025
 
Секретариат организации ЮНЕСКО представил доклад по теме Украины, который является предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.
Секретариат ЮНЕСКО опубликовал доклад гендиректора организации о реализации программы "чрезвычайной помощи" для Украины, сооьщает РИА Новости. В тексте содержится целый ряд антироссийских формулировок, характерных для позиции коллективного Запада по украинскому конфликту.
"Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул Рынза.
В ходе профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде российский дипломат указал, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине.
"Организация не замечает гонений на Украинскую православную церковь, о которых сообщает спецпроцедура совета ООН по правам человека, и, похоже, считает несущественной информацию о сносе киевским режимом исторических памятников", - констатировал заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО.
Тем временем В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
Ранее в новостях: Война с тенью: в Одессе заколотили досками памятник Пушкину
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
