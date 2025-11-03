В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому - 03.11.2025 Украина.ру
В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому - 03.11.2025 Украина.ру
В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
В городе Лохвица Полтавской области уберут из публичного пространства памятник его знаменитому уроженцу композитору Исааку Дунаевскому. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В полтавской Лохвице не только уберут памятник известному советскому композитору, но и переименуют местную детскую музыкальную школу, которая носит его имя. Знаменитый композитор Исаак Дунаевский родился в этом городе 140 лет назад.Исаак Осипович Дунаевский - знаменитый советский композитор и дирижёр. Он автор четырёх балетов, музыки к десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен и двенадцати оперетт. Слова из его знаменитой песни "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" в современной Украине могут быть восприняты как антигосударственная пропаганда.Ранее мемориальные доски и другие связанные с Дунаевским памятники культуры были уничтожены в Харькове и других украинских городах под предлогом "деколонизации". Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому

15:02 03.11.2025 (обновлено: 15:03 03.11.2025)
 
В городе Лохвица Полтавской области уберут из публичного пространства памятник его знаменитому уроженцу композитору Исааку Дунаевскому. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В полтавской Лохвице не только уберут памятник известному советскому композитору, но и переименуют местную детскую музыкальную школу, которая носит его имя. Знаменитый композитор Исаак Дунаевский родился в этом городе 140 лет назад.
Исаак Осипович Дунаевский - знаменитый советский композитор и дирижёр. Он автор четырёх балетов, музыки к десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен и двенадцати оперетт.
Слова из его знаменитой песни "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" в современной Украине могут быть восприняты как антигосударственная пропаганда.
Ранее мемориальные доски и другие связанные с Дунаевским памятники культуры были уничтожены в Харькове и других украинских городах под предлогом "деколонизации".
Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния