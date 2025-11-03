https://ukraina.ru/20251103/katar-predupredil-es-o-prekraschenii-postavok-spg-raketa-priletela-na-nagrazhdenie-vsu-glavnoe-k-1530-1071084162.html

Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30

Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30 - 03.11.2025 Украина.ру

Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30

Лучших пилотов и пехотинцев бригады ВСУ собрали на субботнюю церемонию награждения, которую традиционно омрачила российская ракета. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T15:32

2025-11-03T15:32

2025-11-03T15:32

новости

катар

европа

мексика

дональд трамп

михаил мишустин

вооруженные силы украины

нато

россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg

Украинский журналист Дмитрий Святненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников. В числе погибших – брат журналиста. "Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась" — поведал брат погибшего военнослужащего ВСУ. И о других важных событиях к этому часу: 🟦 Катар предупредил Европу о возможном прекращении поставок СПГ — Ведомости; 🟦 НАТО интегрирует беспилотники в свои войска, развернутые на восточном фланге альянса, к середине 2026 года — Euractiv; 🟦 Администрация Трампа разрабатывает новую операцию по борьбе с наркокартелями в Мексике, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники; 🟦 Доля доллара и евро в торговых расчетах РФ и КНР уже опустилась до уровня статистической погрешности, сообщил Мишустин; 🟦 Первые 18 штрафов выписали водителям электрокаров на Крымском мосту. Все пытались проехать по переправе в разные стороны, но были остановлены и наказаны штрафом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

катар

европа

мексика

россия

крымский мост

мексика

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, катар, европа, мексика, дональд трамп, михаил мишустин, вооруженные силы украины, нато, россия, украина.ру, ес, крымский мост, евро, доллар, мексика, америка, наркотрафик, наркогруппировки, наркобизнес, бпла, спг, энергетика