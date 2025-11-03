Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30 - 03.11.2025 Украина.ру
Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30 - 03.11.2025 Украина.ру
Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
Лучших пилотов и пехотинцев бригады ВСУ собрали на субботнюю церемонию награждения, которую традиционно омрачила российская ракета. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T15:32
2025-11-03T15:32
Украинский журналист Дмитрий Святненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников. В числе погибших – брат журналиста. "Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась" — поведал брат погибшего военнослужащего ВСУ. И о других важных событиях к этому часу: 🟦 Катар предупредил Европу о возможном прекращении поставок СПГ — Ведомости; 🟦 НАТО интегрирует беспилотники в свои войска, развернутые на восточном фланге альянса, к середине 2026 года — Euractiv; 🟦 Администрация Трампа разрабатывает новую операцию по борьбе с наркокартелями в Мексике, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники; 🟦 Доля доллара и евро в торговых расчетах РФ и КНР уже опустилась до уровня статистической погрешности, сообщил Мишустин; 🟦 Первые 18 штрафов выписали водителям электрокаров на Крымском мосту. Все пытались проехать по переправе в разные стороны, но были остановлены и наказаны штрафом.
Украина.ру
Новости
Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30

15:32 03.11.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
Лучших пилотов и пехотинцев бригады ВСУ собрали на субботнюю церемонию награждения, которую традиционно омрачила российская ракета. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинский журналист Дмитрий Святненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников. В числе погибших – брат журналиста.
"Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась" — поведал брат погибшего военнослужащего ВСУ.
© Фото : телеграм-канал Украина.руСвятненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников
Святненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
Святненко сообщает об очередном ракетном ударе во время награждения ВСУшников
И о других важных событиях к этому часу:
🟦 Катар предупредил Европу о возможном прекращении поставок СПГ — Ведомости;
🟦 НАТО интегрирует беспилотники в свои войска, развернутые на восточном фланге альянса, к середине 2026 года — Euractiv;
🟦 Администрация Трампа разрабатывает новую операцию по борьбе с наркокартелями в Мексике, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники;
🟦 Доля доллара и евро в торговых расчетах РФ и КНР уже опустилась до уровня статистической погрешности, сообщил Мишустин;
🟦 Первые 18 штрафов выписали водителям электрокаров на Крымском мосту. Все пытались проехать по переправе в разные стороны, но были остановлены и наказаны штрафом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
