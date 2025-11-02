https://ukraina.ru/20251102/boeviki-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-nachali-panikovat-na-pozitsiyakh-1071054334.html
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях - 02.11.2025 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-02T03:51
2025-11-02T03:51
2025-11-02T03:53
новости
украина.ру
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
боевики
военнослужащий
война на украине
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg
На записи, переданной агентству российскими силовыми структурами слышно, как командир ВСУ безрезультатно вызывает на связь боевика с позывным "Турок". Он пытается успокоить подчинённого, который от паники не может ответить."Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.В результате продолжающегося вклинения в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль более 200 квадратных километров территории. Подробнее в публикации Скоростное наступление: подразделения "Востока" закрепились в Днепропетровской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251101/1071032051.html
днепропетровская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b15b94c91aac7912f8f0f164f6f2bb15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, боевики, военнослужащий, война на украине, сво, новости сво
Новости, Украина.ру, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Боевики, военнослужащий, война на Украине, СВО, новости СВО
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
03:51 02.11.2025 (обновлено: 03:53 02.11.2025)
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости