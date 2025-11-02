https://ukraina.ru/20251102/boeviki-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-nachali-panikovat-na-pozitsiyakh-1071054334.html

Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях

Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях - 02.11.2025 Украина.ру

Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях

Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости

2025-11-02T03:51

2025-11-02T03:51

2025-11-02T03:53

новости

украина.ру

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

боевики

военнослужащий

война на украине

сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg

На записи, переданной агентству российскими силовыми структурами слышно, как командир ВСУ безрезультатно вызывает на связь боевика с позывным "Турок". Он пытается успокоить подчинённого, который от паники не может ответить."Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.В результате продолжающегося вклинения в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль более 200 квадратных километров территории. Подробнее в публикации Скоростное наступление: подразделения "Востока" закрепились в Днепропетровской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251101/1071032051.html

днепропетровская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, боевики, военнослужащий, война на украине, сво, новости сво