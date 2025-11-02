Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях - 02.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251102/boeviki-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-nachali-panikovat-na-pozitsiyakh-1071054334.html
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях - 02.11.2025 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-02T03:51
2025-11-02T03:53
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg
На записи, переданной агентству российскими силовыми структурами слышно, как командир ВСУ безрезультатно вызывает на связь боевика с позывным "Турок". Он пытается успокоить подчинённого, который от паники не может ответить."Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.В результате продолжающегося вклинения в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль более 200 квадратных километров территории.
https://ukraina.ru/20251101/1071032051.html
Украина.ру
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях

03:51 02.11.2025 (обновлено: 03:53 02.11.2025)
 
Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости
На записи, переданной агентству российскими силовыми структурами слышно, как командир ВСУ безрезультатно вызывает на связь боевика с позывным "Турок". Он пытается успокоить подчинённого, который от паники не может ответить.
"Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.
В результате продолжающегося вклинения в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль более 200 квадратных километров территории. Подробнее в публикации Скоростное наступление: подразделения "Востока" закрепились в Днепропетровской области.
Вчера, 15:16
Украинские боевики собираются вернуться "на гражданку", чтобы убивать, грабить и насиловать: видеоУкраинские дезертиры откровенно рассказывают о грядущем кошмаре, который они готовят обывателям в тылу. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
