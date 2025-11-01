Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины - 01.11.2025 Украина.ру
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины - 01.11.2025 Украина.ру
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины
Швейцарская Конфедерация с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины, прежде всего это затрагивает западные регионы незалежной. Об этом сообщает РИА Новости
2025-11-01T03:54
2025-11-01T03:54
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070521849_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd73779612d55e4d81bb6e990474d79a.jpg
Начиная с этой даты Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии будет внимательнее рассматривать каждую заявку в отдельности: она будет отклонена, "если человек прибыл из региона, возврат в который может быть разумно возможен".В октябре Федеральное Собрание согласилось ограничить предоставление защитного статуса S лицам, последним местом проживания которых был один из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, или где проходят боевые действия. В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.Новые правила вступают в силу 1 ноября и распространяются на все заявления на получение статуса S, рассмотренные после этой даты, даже если они были поданы ранее, указали в секретариате по миграции.Отмечается, что те, кто уже имеет статус S в Швейцарии, и члены их семей, всё еще проживающие на Украине, не будут затронуты новыми ограничительными мерами.SEM подчеркнули, что продолжат регулярно обновлять список областей, возращение в которые швейцарские власти считают возможным.Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за её пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года. В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года в Швейцарии статус S имели почти 69 тысяч украинцев.Ранее власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Данные лица смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины

03:54 01.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru
Швейцария запретила украинским беженцам - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Швейцарская Конфедерация с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины, прежде всего это затрагивает западные регионы незалежной. Об этом сообщает РИА Новости
Начиная с этой даты Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии будет внимательнее рассматривать каждую заявку в отдельности: она будет отклонена, "если человек прибыл из региона, возврат в который может быть разумно возможен".
В октябре Федеральное Собрание согласилось ограничить предоставление защитного статуса S лицам, последним местом проживания которых был один из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, или где проходят боевые действия. В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
Новые правила вступают в силу 1 ноября и распространяются на все заявления на получение статуса S, рассмотренные после этой даты, даже если они были поданы ранее, указали в секретариате по миграции.
Отмечается, что те, кто уже имеет статус S в Швейцарии, и члены их семей, всё еще проживающие на Украине, не будут затронуты новыми ограничительными мерами.
SEM подчеркнули, что продолжат регулярно обновлять список областей, возращение в которые швейцарские власти считают возможным.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за её пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года. В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года в Швейцарии статус S имели почти 69 тысяч украинцев.
Ранее власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Данные лица смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время.
29 октября, 18:06
Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Швейцария Украина украинские беженцы миграция
 
