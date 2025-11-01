Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд - 01.11.2025 Украина.ру
Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд
Уголовное дело о покушении на главного редактора "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, отправили в военный суд. Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе суда
Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду уголовных статей, включая создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбой и подготовку убийства. Основателю ячейки Балашову и другому участнику, Егору Савельеву, также инкриминируются покушение на приобретение оружия и приготовление к убийству.История эта всплыла еще в июле 2023 года. По версии ФСБ, убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), которая за голову Симоньян назначила награду в 50 тысяч долларов. Всего на скамье подсудимых окажутся 12 человек из запрещенной группировки с громким названием "National Socialism/White Power".Следствие считает, что Балашов и Савельев работали по указке неизвестных кураторов. Для самого главного — воплощения плана в жизнь — они ждали от заказчиков обещанное оружие. Но не сложилось: группу оперативно задержали сотрудники ФСБ. Теперь все обвиняемые сидят под стражей и ждут, когда суд вынесет приговор. О том, почему российские журналисты становятся мишенями для киевского режима, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистов.
Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд

Уголовное дело о покушении на главного редактора "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, отправили в военный суд. Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе суда
Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду уголовных статей, включая создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбой и подготовку убийства. Основателю ячейки Балашову и другому участнику, Егору Савельеву, также инкриминируются покушение на приобретение оружия и приготовление к убийству.
История эта всплыла еще в июле 2023 года. По версии ФСБ, убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), которая за голову Симоньян назначила награду в 50 тысяч долларов. Всего на скамье подсудимых окажутся 12 человек из запрещенной группировки с громким названием "National Socialism/White Power".
Следствие считает, что Балашов и Савельев работали по указке неизвестных кураторов. Для самого главного — воплощения плана в жизнь — они ждали от заказчиков обещанное оружие. Но не сложилось: группу оперативно задержали сотрудники ФСБ. Теперь все обвиняемые сидят под стражей и ждут, когда суд вынесет приговор.
Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на СимоньянВ подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку, телеведущую Ксению Собчак принимали участие ученик восьмого класса, студент колледжа и монтажник. О новых фигурантах сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости"
О том, почему российские журналисты становятся мишенями для киевского режима, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистов.
