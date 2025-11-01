https://ukraina.ru/20251101/nesostoyavshiesya-killery-sbu-delo-o-pokushenii-na-simonyan-i-sobchak-napravleno-v-voennyy-sud-1071025930.html

Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд

Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд - 01.11.2025 Украина.ру

Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд

Уголовное дело о покушении на главного редактора "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, отправили в военный суд. Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе суда

2025-11-01T13:59

2025-11-01T13:59

2025-11-01T14:58

маргарита симоньян

ксения собчак

фсб

сбу

rt

суд

покушение

россия

миа "россия сегодня"

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071028235_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_089cf561ac6a65b668a3429e937790fd.jpg

Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду уголовных статей, включая создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбой и подготовку убийства. Основателю ячейки Балашову и другому участнику, Егору Савельеву, также инкриминируются покушение на приобретение оружия и приготовление к убийству.История эта всплыла еще в июле 2023 года. По версии ФСБ, убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), которая за голову Симоньян назначила награду в 50 тысяч долларов. Всего на скамье подсудимых окажутся 12 человек из запрещенной группировки с громким названием "National Socialism/White Power".Следствие считает, что Балашов и Савельев работали по указке неизвестных кураторов. Для самого главного — воплощения плана в жизнь — они ждали от заказчиков обещанное оружие. Но не сложилось: группу оперативно задержали сотрудники ФСБ. Теперь все обвиняемые сидят под стражей и ждут, когда суд вынесет приговор. О том, почему российские журналисты становятся мишенями для киевского режима, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистов.

https://ukraina.ru/20240703/1056037041.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

маргарита симоньян, ксения собчак, фсб, сбу, rt, суд, покушение, россия, миа "россия сегодня", украина, новости