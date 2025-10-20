https://ukraina.ru/20251020/muzhestvo-dolg-pravda-za-chto-ukraina-ubivaet-rossiyskikh-zhurnalistov-1070360364.html

Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистов

Российский журналистский цех снова несет потери. На прошлой неделе в зоне СВО при ударе украинского дрона был убит военкор РИА Новости Иван Зуев, его коллега Юрий Воткевич получил тяжелое ранение. Издание Украина.ру вспоминает журналистов, кто за эти последние несколько лет отдал свою жизнь при исполнении профессионального долга

Гибель Ивана ЗуеваЗуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. Журналистскую карьеру начинал в уральских СМИ. Первую командировку в Донбасс совершил еще в 2014 году.В начале февраля 2022 года начал работать в Sputnik Ближнее зарубежье, с 2023-го – военкор РИА Новости, был координатором группы агентства в ДНР.Зуев был один из первых, кто зафиксировал в Волновахе военные преступления "Азова"* в районной больнице, второй этаж которой боевики превратили в опорный пункт, а первый этаж в военный госпиталь.Военкор неоднократно бывал под обстрелом. Летом прошлого года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке он попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом."Ваня Зуев у нас работает три года военкором. Опытный человек. Сам из Тюмени. Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора. Похоронен он будет именно в Тюмени", - рассказал в эфире телеканала "Россия 1" гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Гибель Ростислава ЖуравлеваЛетом 2023 года под Пятихатками в Запорожской области погиб коллега Зуева, его друг еще по работе в региональных медиа Урала Ростислав Журавлев. Его смерть наступила в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.Журавлев работал от РИА Новости, вместе с ним ранения в тот день получили еще четыре журналиста агентства, а также "Известий"."Никогда не забуду те слова, которые мама сказала над гробом в Екатеринбурге во время похорон. Они были очень неожиданы для многих, и смысл их был в том, что если бы можно было выбирать: вот так либо по-другому, чтобы Ростислав бегал от трудностей, от службы, бежал бы к моей юбке, и я бы видела вот эту слабость моего сына, то я бы предпочла ту судьбу, которая избрала, и моего сына, воина и журналиста. Это было примерно так. Какое же мужество нужно иметь, чтобы так, буквально оперевшись на гроб сына, произнести такие слова и донести до всех, кто собрался на те похороны, вот эту важную мысль", - вспоминал Дмитрий Киселев на открытии выставки памяти Журавлева в Госдуме.В том году, кроме Журавлева, были убиты еще несколько российских военкоров.В начале апреля в Санкт-Петербурге во время своего выступления в одном из заведений был взорван военкор и ополченец Владлен Татарский (Максим Фомин). Этот теракт показал, что в опасности находятся не только те журналисты, которые работают вблизи линии фронта и ежедневно рискуют жизнью, но и те работники СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг вдали от артиллерийской канонады.Во время съемок репортажа в Запорожской области в ноябре был убит корреспондент "Россия 24" Борис Максудов. Он скончался от ран, которые были нанесены ему в результате атаки беспилотника.Первые жертвыУкраина начала убивать неугодных ей журналистов гораздо раньше.Одной из первых жертв конфликта среди работников СМИ стали итальянский журналист из независимого фотообъединения Cesuralab Андреа Роккелли его переводчик Андрей Миронов. Они погибли в результате минометного обстрела Славянска в ночь на 25 мая 2014 года.В июне того же года в ЛНР вблизи поселка Металлист в пригороде Луганска под минометный обстрел попала съемочная группа ВГТРК, в результате чего звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а спецкор Игорь Корнелюк скончался позднее в больнице. Оба они были удостоены Ордена Мужества.Еще одно убийство в том же месяце было совершено под Авдеевкой. Автобус, в котором находились журналисты нескольких телеканалов, попал под обстрел, погиб оператор "Первого канала" Анатолий Клян. Он также посмертно был награжден Орденом Мужества.В августе погиб фотокорреспондент "Россия сегодня" Андрей Стенин. Вместе с двумя коллегами-военкорами он находился в колонне, которую атаковали украинские военные в районе населенного пункта Снежное в ДНР. Посмертно награжден Орденом Мужества.Первым убитым журналистом после начала СВО считается начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов. Обстоятельства его смерти в ночь на 14 июня 2022 года обнародованы не были.В октябре того же года погиб обозреватель калининградского интернет-издания Rubaltic Алексей Ильяшевич. Это произошло в ходе боевых действий под Авдеевкой. В том же месяце при обстреле со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне погиб продюсер и журналист Олег Клоков, который прибыл в регион для развития местного телеканала "Таврия".В апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона.В июне ВСУ атаковали съемочную группу НТВ. Сначала она попала под обстрел, затем на нее был осуществлен сброс боеприпаса с дрона. В результате смертельные ранения получил оператор телеканала Валерий Кожин. В том же месяце при атаке БПЛА погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.Осенью погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова. После вторжения в этот регион формирований ВСУ, она вывозила архивы издания на служебной машине, в этот момент авто атаковал беспилотник. Посмертно Кузнецова была удостоена Ордена Мужества.В начале января этого года на трассе Донецк-Горловка дроном противника был атакован гражданский автомобиль, в котором находились журналисты. Внештатный военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб на месте.В конце марта погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он находился в гражданском автомобиле в районе Кременной в ЛНР, который был поражен ракетой HIMARS. Вместе с ним также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.Через два дня после этого на мине подорвалась съемочная группа "Первого канала", погибла корреспондент Анна Прокофьева.*Деятельность организации запрещена в РФПоследние новости из зоны СВО - в материале издания Украина.ру Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы.

