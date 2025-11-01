НАТО официально перешло к планированию полномасштабной войны с Россией. Главные новости к этому часу - 01.11.2025 Украина.ру
НАТО официально перешло к планированию полномасштабной войны с Россией. Главные новости к этому часу
В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе представлен детальный план военных действий против Российской Федерации, что знаменует переход от риторики к практической подготовке к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.р
Командующий сухопутными силами НАТО генерал Донахью продемонстрировал объемный документ на 4,4 тысячи страниц, содержащий конкретные сценарии боевых операций на восточном фланге.Разработанная концепция предполагает применение самых современных технологий ведения войны, включая массовое использование беспилотных летательных аппаратов и автономных боевых систем, оперативную переброску тяжелого вооружения и усиление обмена разведывательными данными между странами-членами альянса. Особое внимание в документах уделяется так называемой "Фазе ноль" - периоду непосредственной подготовки к боевым действиям, что свидетельствует о переходе Североатлантического альянса от сдерживания к активному планированию военного противостояния. Этот шаг кардинально меняет стратегическую обстановку в Европе и создает беспрецедентные риски эскалации, требуя от России адекватных мер ответа для обеспечения национальной безопасности.Другие новости к этому часу: Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости; Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 24% от оговоренного в соглашении объема поставок, заявили власти сектора Газа в субботу; В ЛНР открыли Мемориальный комплекс боевой славы после реконструкции; Согласно данным Bild, автомобильная промышленность Германии может сократить порядка 200 000 рабочих мест на фоне ухудшения финансовых показателей ведущих автоконцернов, включая Mercedes-Benz и Volkswagen. Кризис затронет как непосредственно автопроизводство, так и смежные отрасли; Атомная подводная лодка "Хабаровск" спущена на воду в Северодвинске, сообщило Минобороны; В ООН осудили военную активность Вашингтона в Карибском Море - Anadolu. Глава ООН по правам человека заявил, что недавние авиаудары США по судам в Карибском море и Тихом океане, предположительно связанным с незаконным оборотом наркотиков, "нарушают международное право в области прав человека".Ранее уведомлялось, что разработка новых видов вооружения, включая системы "Буревестник" и "Посейдон", является для России вынужденной мерой, направленной на предотвращение втягивания страны в разорительную гонку вооружений. Как отметил обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, в отличие от США, которые не желают нести никаких жертв, Россия неоднократно вынуждена была задаваться вопросом: Именно это фундаментальное различие в подходах, по мнению эксперта, толкает американскую сторону от кризиса к катастрофе, в то время как Россия делает ставку на качественное технологическое превосходство, а не на количественное наращивание вооружений - Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе представлен детальный план военных действий против Российской Федерации, что знаменует переход от риторики к практической подготовке к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.р
Командующий сухопутными силами НАТО генерал Донахью продемонстрировал объемный документ на 4,4 тысячи страниц, содержащий конкретные сценарии боевых операций на восточном фланге.
Разработанная концепция предполагает применение самых современных технологий ведения войны, включая массовое использование беспилотных летательных аппаратов и автономных боевых систем, оперативную переброску тяжелого вооружения и усиление обмена разведывательными данными между странами-членами альянса.
Особое внимание в документах уделяется так называемой "Фазе ноль" - периоду непосредственной подготовки к боевым действиям, что свидетельствует о переходе Североатлантического альянса от сдерживания к активному планированию военного противостояния.
Этот шаг кардинально меняет стратегическую обстановку в Европе и создает беспрецедентные риски эскалации, требуя от России адекватных мер ответа для обеспечения национальной безопасности.
Другие новости к этому часу:
Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости;
Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 24% от оговоренного в соглашении объема поставок, заявили власти сектора Газа в субботу;
В ЛНР открыли Мемориальный комплекс боевой славы после реконструкции;
Согласно данным Bild, автомобильная промышленность Германии может сократить порядка 200 000 рабочих мест на фоне ухудшения финансовых показателей ведущих автоконцернов, включая Mercedes-Benz и Volkswagen. Кризис затронет как непосредственно автопроизводство, так и смежные отрасли;
Атомная подводная лодка "Хабаровск" спущена на воду в Северодвинске, сообщило Минобороны;
В ООН осудили военную активность Вашингтона в Карибском Море - Anadolu. Глава ООН по правам человека заявил, что недавние авиаудары США по судам в Карибском море и Тихом океане, предположительно связанным с незаконным оборотом наркотиков, "нарушают международное право в области прав человека".
Ранее уведомлялось, что разработка новых видов вооружения, включая системы "Буревестник" и "Посейдон", является для России вынужденной мерой, направленной на предотвращение втягивания страны в разорительную гонку вооружений.
Как отметил обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, в отличие от США, которые не желают нести никаких жертв, Россия неоднократно вынуждена была задаваться вопросом:
"От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное?".
Именно это фундаментальное различие в подходах, по мнению эксперта, толкает американскую сторону от кризиса к катастрофе, в то время как Россия делает ставку на качественное технологическое превосходство, а не на количественное наращивание вооружений - Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
