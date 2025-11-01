Умер при невыясненных обстоятельствах. ТЦК в Киеве убили бусифицированного и остались безнаказанными - 01.11.2025 Украина.ру
Умер при невыясненных обстоятельствах. ТЦК в Киеве убили бусифицированного и остались безнаказанными
На Украине разгорается скандал с гибелью Романа Сопина. Дело на контроль взял министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
В киевской больнице 23 октября от тяжёлых травм умер 43-летний Роман Сопин, которого за несколько дней до этого мобилизовали в ВСУ. Согласно совместному заявлению Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, Сопин потерял сознание и упал в помещении распределительного пункта, ударившись при падении головой об пол.Однако родные и адвокат сомневаются в этой версии — ей противоречит свидетельство о смерти Сопина. Согласно этому документу, причиной смерти мужчины стала "травма тупым предметом". Около этого пункта в документе стоит шифр Y29, что прямо указывает: речь не о падении."Код "Y29" — это удар тупым предметом, а не "падение". Пол — это поверхность, а не "тупой предмет", который наносил удар. Даже если человек ударился головой о пол — это следствие падения, а не удар предметом. Есть ещё код "Y30" — это только для падения с высоты (т. е. необходима разница уровней). Падение на пол в комнате — это падение на одном уровне, а не с высоты. Код "Y29" ≠ падение. Код "Y30" ≠ падение на пол. Падение на пол = W01 (или W00–W19 в зависимости от обстоятельств). Если человек упал и ударился головой об пол — это будет код падения (W01), а не "удар тупым предметом (Y29)". Если человека ударили по голове — это будет "Y29". Согласно этому выводу — это точно не падение на пол", — пояснил популярный украинский блогер Андрей Серебянский.Первой, кто опубликовал 28 октября заключение о смерти Сопина, была украинская журналистка Дарина Трунова. Семья Сопиных ей знакома. Именно Трунова была одной из тех, кто начал бить в набат после мобилизации мужчины."Сына моих друзей — Олега Сопина и Ларисы Сопиной — мобилизовали. Ну как, нельзя говорить "бусифицировали", но так и было. Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их в следующий день. В это время он проходил ВВК. В следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьёзная, что пришлось неотложно делать трепанацию черепа. Каким образом это произошло? Сказали, что упал. Но как, где, когда и почему — никто ничего сказать не может. Зато выдвинули такую версию: возможно, у него была эпилепсия. Итак, результат такой мобилизации: сын моих друзей до сих пор в коме в больнице. Шансов выжить дают мало", — написала она 22 октября в соцсетях.На следующий день она же сообщила о смерти мобилизованного. "Очень жаль об этом писать, но спасти Романа не удалось. Поэтому ещё раз прошу разглашения, чтобы наказать тех, кто может быть причастен к гибели. Я не верю, что человек случайно упал от полученных травм и умер. Очень прошу расследовать это всё компетентные органы. Журналистские запросы уже поданы. Ожидаю комментариев", — сообщила Трунова.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что берёт дело под свой контроль. Госбюро расследований назначило причину проверки гибели Сопина.В целом же хронология гибели мобилизованного выглядит следующим образом: 18 октября 43-летнего Романа Сопина "бусифицировали" — насильственно мобилизовали, затем отвезли в Подольский районный ТЦК и СП, где он прошёл военно-врачебную комиссию. Во время прохождения комиссии Сопин звонил родителям и просил привезти линзы.19 октября родителям мужчины позвонили и сообщили, что их сын попал в больницу с тяжёлой травмой головы. Как объяснили родителям, мужчина упал и ударился головой о бетонный пол. Как заявил представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко, Сопин упал в результате эпилептического припадка.23 октября Сопин умер, не выходя из комы. Лишь после огласки в соцсетях полиция Киева открыла дело по статье об умышленном убийстве. Глава МВД заявил, что берёт это дело под свой личный контроль."Это не ирония судьбы"Журналистка Трунова в одной из заметок, посвящённых мобилизации Сопина, рассказала: незадолго до произошедшего она записывала интервью с представителем ТЦК Олегом Байдалюком, чтобы "развенчать мифы" об этой структуре."А теперь ирония судьбы. На прошлой неделе я записывала спикера ТЦК Киевщины. И пытались призывать людей не верить в мифы о ТЦК. Но действительно есть порядочные люди, а есть те, кто нарушает закон", — писала Трунова в соцсетях.Ей ответил один из корифеев постмайданной украинской журналистики Дмитрий Гнап. "Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека", — указал он в комментариях.Случившемуся Гнап посвятил отдельное видео."Мобилизация — сама по себе является нарушением права человека свободно распоряжаться своей свободой и своей жизнью. Т. е. мобилизация — это нарушение права самопринадлежности человека, когда человек принадлежит сам себе. Мобилизация, какой бы она ни была, всегда превратится в произвол, бесправие и убийство ТЦК-шниками мобилизованного, а в том, что в Киеве в этом случае произошло именно убийство, сомневаться не приходится", — отметил Гнап.Он уверен: киевских военкомов не накажут."Никаких результатов следствия не будет. Ведь никого из ТЦК-шников за эту смерть человека не наказали и наказывать не будут, как не наказали и их коллег в Черкассах, Запорожье или в Сарнах Ровенской области, где за последние два месяца произошли убийства мобилизованных в ТЦК, и где ТЦК-шное начальство также пыталось спихнуть убийство людей на эпилепсию как на причину смерти, пытаясь выгородить своих садистов-подчинённых, совершивших это убийство", — подчеркнул Гнап.Журналист обратил внимание на то, что в совместном сообщении Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ указывалось: военно-врачебная комиссия признала Сопина годным к службе, что невозможно в случае, если у него действительно была бы эпилепсия."Я с большой печалью должен подчеркнуть: я уже сбился со счёта, сколько людей погибло в этих ТЦК-шных гестапо за последние годы по всей Украине. Это количество уже приближается к сотне. Почти сотню людей убили ТЦК-шники и никто из них не наказан за эти злодеяния", — отметил Гнап.Примечательно, что даже некоторые украинские военные указали: действия полиции после гибели Сопина свидетельствуют — убийство пытаются замять. "Скорее всего, они (полицейские — ред.) покрывают этих людей (убийц — ред.), ведь в таких преступлениях очень важно в первые часы действовать оперативно. Я согласен с адвокатом семьи потерпевших и думаю, что абсолютно правильным здесь будет сменить подследственность. У меня нет сомнений, что это убийство с учётом характера полученных травм: у меня нет сомнений, что это было ускорение тела или удар тупым предметом в голову. Это не было просто падение", — отметил ветеран боевых действий, юрист Олег Симороз.По его словам, он понимает, что "сейчас убийц покрывают". Участник боевых действий призвал создать совместную группу полиции и ГБР. "Уже подозрения должны были бы вручаться. Что происходит?" — недоумевал Симороз по поводу пассивности следствия.Он также заявил, что не сомневается: свидетели, на которых кивают в ТЦК, покрывают убийц мобилизованного.Но были и те, кто выступил в защиту ТЦК. Так, главный сержант, в прошлом замглавы Верховной Рады, член националистической партии "Свобода"* Руслан Кошулинский заявил украинским журналистам: ТЦК выполняют мобилизационный план, и коренные реформы не нужны."У вас есть статистические данные о том, что ТЦК не выполняют приказ верховного главнокомандующего о выполнении мобилизационного плана. У них есть приказ. Это люди приказа. Они выполняют этот приказ", — заявил Кошулинский.С ухмылкой он переспросил журналистку, спрашивавшую его, какой ценой украинские военкомы выполняют план по мобилизации. А затем заявил: ограничение прав — это нормально. "Во время войны вообще гражданские права уменьшаются — так, между прочим. А у нас военное положение. Соответственно, гражданские права уменьшаются!" — указал Кошулинский.Очевидно, его близкие ещё не страдали от действий ТЦК-шников. Но когда беспредел украинских военкомов касается человека лично, не выдерживает подчас даже самый стойкий националист."Да сколько угодно!"Симпатизант партии Кошулинского, журналист Богдан Буткевич в своё время очень защищал ТЦК. "А теперь для всех ублюдков: запомните, конченые вы мрази, которые мне тут про ТЦК плохое рассказывают, смотрите, ещё раз подчёркиваю — могут ли ТЦК-шники творить х**** (ерунду — ред.)? Да сколько угодно!" — заявил Буткевич во время одного из эфиров.В том же эфире он указывал: "нормальный адекватный мужчина должен был ещё в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК".Но когда мобилизовали Буткевича, и он сам, и его жена — Марина Данилюк-Ермолаева — заговорили по-другому. "Он пошёл в наше территориальное ТЦК уточнить новый статус. И тут его отвезли на пункт сбора ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр "Десна"!" — заявила Данилюк-Ермолаева после мобилизации мужа.По её словам, Буткевич якобы работал на ГУР, а потом начал конфликтовать с нардепом Марьяной Безуглой и с Офисом президента. В результате с журналистом прекратили сотрудничество, а его самого подали в розыск как уклониста, что и вынудило Буткевича пойти в ТЦК."Я в а*** (фраппирована — ред.) от е****** (некрасивого — ред.) свинства, когда человека, который не прятался от армии по указке Банковой делают конченным уклонистом и д******** (недалёким человеком — ред.)", — негодовала Данилюк-Ермолаева.Примечательно, что в ГУР заявили: никакой Буткевич у них не служил. "Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки", — заявили в ГУР МОУ в комментарии каналу "Громадьске".Позднее стало известно, что Буткевича перевели на тыловую службу. А сам журналист, когда-то рьяно защищавший ТЦК, внезапно "прозрел", обратив внимание на то, как относятся к военкомам в народе.На своей странице в соцсетях он рассказал, как однажды ехал в маршрутке и туда зашли военкомы. И как отреагировали украинские женщины."Реакция, если честно, меня напугала. С первой секунды появления ТЦК и полиции в салоне почти все эти женщины впали в такой пароксизм ненависти, что казалось, будто воздух стал густым. От первого вопроса: "Может, вы и женщин забирать будете?" — и до прямых проклятий с матами и даже толкотни прошло буквально полминуты, не больше. Причём стоит отметить, что представитель ТЦК и полиция ещё даже не успели ничего сказать или сделать, как уровень агрессии у женщин взлетел до максимума", — рассказывал Буткевич.По его словам, после этого "полицейские с военным из ТЦК очень быстро вышли, даже не проверив документы у нескольких мужчин вполне призывного возраста, которые сжались на передних сиденьях"."Последний раз такую же по накалу ненависть у людей я видел по отношению к "беркутовцам" на Майдане", — подытожил Буткевич.Для того, чтобы увидеть ненависть населения к военкомам, журналисту понадобилось всего ничего: быть мобилизованным в армию.* запрещённая в РФ организацияЧитайте также: Домобилизировались до котов: новые безумства ТЦКшников на Украине
В киевской больнице 23 октября от тяжёлых травм умер 43-летний Роман Сопин, которого за несколько дней до этого мобилизовали в ВСУ. Согласно совместному заявлению Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, Сопин потерял сознание и упал в помещении распределительного пункта, ударившись при падении головой об пол.
Однако родные и адвокат сомневаются в этой версии — ей противоречит свидетельство о смерти Сопина. Согласно этому документу, причиной смерти мужчины стала "травма тупым предметом". Около этого пункта в документе стоит шифр Y29, что прямо указывает: речь не о падении.
"Код "Y29" — это удар тупым предметом, а не "падение". Пол — это поверхность, а не "тупой предмет", который наносил удар. Даже если человек ударился головой о пол — это следствие падения, а не удар предметом. Есть ещё код "Y30" — это только для падения с высоты (т. е. необходима разница уровней). Падение на пол в комнате — это падение на одном уровне, а не с высоты. Код "Y29" ≠ падение. Код "Y30" ≠ падение на пол. Падение на пол = W01 (или W00–W19 в зависимости от обстоятельств). Если человек упал и ударился головой об пол — это будет код падения (W01), а не "удар тупым предметом (Y29)". Если человека ударили по голове — это будет "Y29". Согласно этому выводу — это точно не падение на пол", — пояснил популярный украинский блогер Андрей Серебянский.
Первой, кто опубликовал 28 октября заключение о смерти Сопина, была украинская журналистка Дарина Трунова. Семья Сопиных ей знакома. Именно Трунова была одной из тех, кто начал бить в набат после мобилизации мужчины.
"Сына моих друзей — Олега Сопина и Ларисы Сопиной — мобилизовали. Ну как, нельзя говорить "бусифицировали", но так и было. Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их в следующий день. В это время он проходил ВВК. В следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьёзная, что пришлось неотложно делать трепанацию черепа. Каким образом это произошло? Сказали, что упал. Но как, где, когда и почему — никто ничего сказать не может. Зато выдвинули такую версию: возможно, у него была эпилепсия. Итак, результат такой мобилизации: сын моих друзей до сих пор в коме в больнице. Шансов выжить дают мало", — написала она 22 октября в соцсетях.
На следующий день она же сообщила о смерти мобилизованного. "Очень жаль об этом писать, но спасти Романа не удалось. Поэтому ещё раз прошу разглашения, чтобы наказать тех, кто может быть причастен к гибели. Я не верю, что человек случайно упал от полученных травм и умер. Очень прошу расследовать это всё компетентные органы. Журналистские запросы уже поданы. Ожидаю комментариев", — сообщила Трунова.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что берёт дело под свой контроль. Госбюро расследований назначило причину проверки гибели Сопина.
В целом же хронология гибели мобилизованного выглядит следующим образом: 18 октября 43-летнего Романа Сопина "бусифицировали" — насильственно мобилизовали, затем отвезли в Подольский районный ТЦК и СП, где он прошёл военно-врачебную комиссию. Во время прохождения комиссии Сопин звонил родителям и просил привезти линзы.
19 октября родителям мужчины позвонили и сообщили, что их сын попал в больницу с тяжёлой травмой головы. Как объяснили родителям, мужчина упал и ударился головой о бетонный пол. Как заявил представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко, Сопин упал в результате эпилептического припадка.
23 октября Сопин умер, не выходя из комы. Лишь после огласки в соцсетях полиция Киева открыла дело по статье об умышленном убийстве. Глава МВД заявил, что берёт это дело под свой личный контроль.
"Это не ирония судьбы"
Журналистка Трунова в одной из заметок, посвящённых мобилизации Сопина, рассказала: незадолго до произошедшего она записывала интервью с представителем ТЦК Олегом Байдалюком, чтобы "развенчать мифы" об этой структуре.
"А теперь ирония судьбы. На прошлой неделе я записывала спикера ТЦК Киевщины. И пытались призывать людей не верить в мифы о ТЦК. Но действительно есть порядочные люди, а есть те, кто нарушает закон", — писала Трунова в соцсетях.
Ей ответил один из корифеев постмайданной украинской журналистики Дмитрий Гнап. "Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека", — указал он в комментариях.
Случившемуся Гнап посвятил отдельное видео.
"Мобилизация — сама по себе является нарушением права человека свободно распоряжаться своей свободой и своей жизнью. Т. е. мобилизация — это нарушение права самопринадлежности человека, когда человек принадлежит сам себе. Мобилизация, какой бы она ни была, всегда превратится в произвол, бесправие и убийство ТЦК-шниками мобилизованного, а в том, что в Киеве в этом случае произошло именно убийство, сомневаться не приходится", — отметил Гнап.
Он уверен: киевских военкомов не накажут.
"Никаких результатов следствия не будет. Ведь никого из ТЦК-шников за эту смерть человека не наказали и наказывать не будут, как не наказали и их коллег в Черкассах, Запорожье или в Сарнах Ровенской области, где за последние два месяца произошли убийства мобилизованных в ТЦК, и где ТЦК-шное начальство также пыталось спихнуть убийство людей на эпилепсию как на причину смерти, пытаясь выгородить своих садистов-подчинённых, совершивших это убийство", — подчеркнул Гнап.
Журналист обратил внимание на то, что в совместном сообщении Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ указывалось: военно-врачебная комиссия признала Сопина годным к службе, что невозможно в случае, если у него действительно была бы эпилепсия.
"Я с большой печалью должен подчеркнуть: я уже сбился со счёта, сколько людей погибло в этих ТЦК-шных гестапо за последние годы по всей Украине. Это количество уже приближается к сотне. Почти сотню людей убили ТЦК-шники и никто из них не наказан за эти злодеяния", — отметил Гнап.
Примечательно, что даже некоторые украинские военные указали: действия полиции после гибели Сопина свидетельствуют — убийство пытаются замять. "Скорее всего, они (полицейские — ред.) покрывают этих людей (убийц — ред.), ведь в таких преступлениях очень важно в первые часы действовать оперативно. Я согласен с адвокатом семьи потерпевших и думаю, что абсолютно правильным здесь будет сменить подследственность. У меня нет сомнений, что это убийство с учётом характера полученных травм: у меня нет сомнений, что это было ускорение тела или удар тупым предметом в голову. Это не было просто падение", — отметил ветеран боевых действий, юрист Олег Симороз.
По его словам, он понимает, что "сейчас убийц покрывают". Участник боевых действий призвал создать совместную группу полиции и ГБР. "Уже подозрения должны были бы вручаться. Что происходит?" — недоумевал Симороз по поводу пассивности следствия.
Он также заявил, что не сомневается: свидетели, на которых кивают в ТЦК, покрывают убийц мобилизованного.
Но были и те, кто выступил в защиту ТЦК. Так, главный сержант, в прошлом замглавы Верховной Рады, член националистической партии "Свобода"* Руслан Кошулинский заявил украинским журналистам: ТЦК выполняют мобилизационный план, и коренные реформы не нужны.
"У вас есть статистические данные о том, что ТЦК не выполняют приказ верховного главнокомандующего о выполнении мобилизационного плана. У них есть приказ. Это люди приказа. Они выполняют этот приказ", — заявил Кошулинский.
С ухмылкой он переспросил журналистку, спрашивавшую его, какой ценой украинские военкомы выполняют план по мобилизации. А затем заявил: ограничение прав — это нормально.
"Во время войны вообще гражданские права уменьшаются — так, между прочим. А у нас военное положение. Соответственно, гражданские права уменьшаются!" — указал Кошулинский.
Очевидно, его близкие ещё не страдали от действий ТЦК-шников. Но когда беспредел украинских военкомов касается человека лично, не выдерживает подчас даже самый стойкий националист.
"Да сколько угодно!"
Симпатизант партии Кошулинского, журналист Богдан Буткевич в своё время очень защищал ТЦК. "А теперь для всех ублюдков: запомните, конченые вы мрази, которые мне тут про ТЦК плохое рассказывают, смотрите, ещё раз подчёркиваю — могут ли ТЦК-шники творить х**** (ерунду — ред.)? Да сколько угодно!" — заявил Буткевич во время одного из эфиров.
В том же эфире он указывал: "нормальный адекватный мужчина должен был ещё в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК".
Но когда мобилизовали Буткевича, и он сам, и его жена — Марина Данилюк-Ермолаева — заговорили по-другому. "Он пошёл в наше территориальное ТЦК уточнить новый статус. И тут его отвезли на пункт сбора ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр "Десна"!" — заявила Данилюк-Ермолаева после мобилизации мужа.
По её словам, Буткевич якобы работал на ГУР, а потом начал конфликтовать с нардепом Марьяной Безуглой и с Офисом президента. В результате с журналистом прекратили сотрудничество, а его самого подали в розыск как уклониста, что и вынудило Буткевича пойти в ТЦК.
"Я в а*** (фраппирована — ред.) от е****** (некрасивого — ред.) свинства, когда человека, который не прятался от армии по указке Банковой делают конченным уклонистом и д******** (недалёким человеком — ред.)", — негодовала Данилюк-Ермолаева.
Примечательно, что в ГУР заявили: никакой Буткевич у них не служил. "Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки", — заявили в ГУР МОУ в комментарии каналу "Громадьске".
Позднее стало известно, что Буткевича перевели на тыловую службу. А сам журналист, когда-то рьяно защищавший ТЦК, внезапно "прозрел", обратив внимание на то, как относятся к военкомам в народе.
На своей странице в соцсетях он рассказал, как однажды ехал в маршрутке и туда зашли военкомы. И как отреагировали украинские женщины.
"Реакция, если честно, меня напугала. С первой секунды появления ТЦК и полиции в салоне почти все эти женщины впали в такой пароксизм ненависти, что казалось, будто воздух стал густым. От первого вопроса: "Может, вы и женщин забирать будете?" — и до прямых проклятий с матами и даже толкотни прошло буквально полминуты, не больше. Причём стоит отметить, что представитель ТЦК и полиция ещё даже не успели ничего сказать или сделать, как уровень агрессии у женщин взлетел до максимума", — рассказывал Буткевич.
По его словам, после этого "полицейские с военным из ТЦК очень быстро вышли, даже не проверив документы у нескольких мужчин вполне призывного возраста, которые сжались на передних сиденьях".
"Последний раз такую же по накалу ненависть у людей я видел по отношению к "беркутовцам" на Майдане", — подытожил Буткевич.
Для того, чтобы увидеть ненависть населения к военкомам, журналисту понадобилось всего ничего: быть мобилизованным в армию.
* запрещённая в РФ организация
Читайте также: Домобилизировались до котов: новые безумства ТЦКшников на Украине
