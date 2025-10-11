https://ukraina.ru/20251011/domobilizirovalis-do-kotov-novye-bezumstva-ttskshnikov-na-ukraine-1069877226.html

Домобилизировались до котов: новые безумства ТЦКшников на Украине

Домобилизировались до котов: новые безумства ТЦКшников на Украине

Украинские военкомы попадают во всё новые скандалы. Притом не только с людьми

Первый день октябрьской рабочей недели для одного из жителей Деснянского района Киева не задался. Его скрутили военкомы и помогавший им полицейский. "Трофеем" последних стал не только будущий мобилизованный, но и небольшая собачка, которую тот выгуливал."Боже, что они делают? Я всё снимаю!" — кричала людоловам прохожая.Но те, запихивая мужчину в бусик, не обращали на эти крики никакого внимания. Что произошло с псом, до сих пор не известно. При этом военкомов не остановил тот факт, что всего за несколько дней до этого вся Украина обсуждала историю с "мобилизацией" кота.Рядовой МатроскинЗа несколько дней до мобилизации мужчины с собакой в украинских соцсетях завирусилось видео, на котором человек в военной форме пытается приманить на деревенской улице кота. Кота военный в конце концов поймал и бегом устремился к гражданскому седану. Там за рулём уже сидел другой военный. Машина быстро скрылась с места событий. Утверждалось, что видео снято в Киевской области."Совсем озверели, зверей мобилизуют!" — такой вердикт вынесли украинцы в соцсетях.Киевский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог российского военкомата — Ред.) всё отрицал. Более того, военкомы пристыдили украинцев."То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжёлом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить сердцевину нашего сопротивления <...>, осквернить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание <...> наступления. И это самое худшее, что вообще могло произойти!" — негодовали людоловы.В областном ТЦК указали: то, что мужчины были одеты в военную форму, не означает, что они были военкомами. Более того, утверждали в ТЦК, ношение боевых рубах военкомам запрещено — для них такая форма одежды не предусмотрена."Что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско...?" — взывали военкомы к совести сограждан.А позднее появились и другие подробности."Это из моего села, как раз в группе села решают... Это какой-то абсурд. Там ребёнок хотел котика, и к отцу приехал побратим, и они оба подшофе, в форме, поехали якобы в приют за котёнком, но по дороге решили взять кота, который на видео. Уже выяснили, кто это сделал, но они сказали, что отдадут кота, если удалят из общей группы это видео. Но, как я понимаю, уже поздно — там уже скандал на полсела!" — рассказала одна из украинок в соцсетях.В итоге кота вернули хозяевам. При этом, как писало издание "Страна", вернули его всё же военкомы.Не только Кафка, но и ГашекЕсли новость о мобилизации кота была скорее курьёзом, то произошедшее в Черкассах в очередной раз показало бесчеловечность условий мобилизации на Украине. На уходящей неделе стало известно, что там в очереди на военно-врачебную комиссию скончался насильственно мобилизованный.Объясняться пришлось Черкасскому областному ТЦК и СП. Там пояснили, что задержали мужчину 5 октября за "нарушение правил воинского учёта". 6 октября мужчину направили в рекрутинговый центр."Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения, у военнообязанного произошёл приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой", — утверждали в военкомате.Черкасские военкомы уверяли: их коллеги подбежали к пострадавшему, чтобы оказать первую медицинскую помощь, и вызвали врачей этого медицинского учреждения. По прибытии медиков пострадавший сразу был госпитализирован, но от полученной травмы скончался."По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В свою очередь, согласно приказу начальника Черкасского объединённого городского территориального центра комплектования, назначено и проводится служебное расследование", — указывалось в сообщении.В связи с произошедшим некоторые украинцы с горькой иронией вспомнили отрывок из романа "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека, а именно — историю старшего военного врача Баутце."За десять недель своей деятельности он из одиннадцати тысяч граждан выловил десять тысяч девятьсот девяносто девять симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: “Kehrt euch!”. “Уберите этого симулянта”, — приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер", — писал Гашек сто с лишним лет тому назад.При этом случаи смерти мобилизованных или получения ими ранений нередки. В июле во Львове в больнице умер 31-летний волынянин Максим Музычко, который несколько дней находился в реанимации.Как утверждали родные умершего, 10 июня в Луцке Музычко задержали военкомы. Задержание было жёстким: в лицо мужчине распылили перцовый газ. Затем Музычко без проверки документов и прохождения медкомиссии направили на подготовку. Уже через два дня родные нашли волынянина в реанимации. Военкомы со своей стороны утверждали: Музычко якобы сам выпрыгнул из армейского грузовика по пути на полигон, получив таким образом травмы.Подобное: гибель или избиение мобилизованных — регулярно происходит в ТЦК и СП, о чём сообщают украинские СМИ. При этом, несмотря на все обещания военного командования разобраться, ответственности за произошедшее никто не несёт.Также расхожей практикой стала мобилизация непригодных, в т. ч. из-за болезней, мужчин. Подчас сами украинские военные жаловались на такое "пополнение"."Я вам скажу так, скажу, что там (на сборном пункте — Ред.) много людей уже приезжают с какими-то папками под мышкой с перечнем болезней, что они там ограниченно годные. Там не из кого выбирать. И каждый день одну и ту же публику привозят. Ты видишь этого больного человека на костылях — ты позавчера его видел тут. Тебе его привезли как твоего потенциального военнослужащего, которого ты должен забрать к себе в воинскую часть. Но это люди, скажем так, не в лучшей физической форме. Это всё люди 50+ с колоссальным опытом употребления алкоголя в сельской местности, т. е. это люди с такими поломанными носами в виде клюшки, с чёрными пропитыми лицами", — рассказывал в интервью Анне Мирошниченко офицер 1-го отдельного штурмового батальона им. Героя Украины Д. Коцюбайло "Да Винчи" 67 ОМБр Дмитрий Савченко.Впрочем, бывают случаи и похлеще. Так, в апреле 2024 года украинские журналисты сообщили о повестке, направленной их коллеге — спортивному журналисту Артёму Франкову. Всё бы ничего, но Франков умер в ноябре 2023 года. История с повесткой умершему журналисту оказалась не единственной."Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не владеют полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", — признали в итоге в Киевском городском ТЦК и СП.Там призвали граждан своевременно обновлять учётные данные и напомнили, что за нарушение правил воинского учёта может грозить административная и уголовная ответственность.Ну а пока украинские военкомы при помощи полиции продолжают пополнять ряды ВСУ. Притом полицию начинают бояться и ненавидеть так же, как и военкомов."На Украине менты уже вызывают те же чувства, что отряды СС в оккупированном Киеве в 43-м. Говорят, что ментов уже боятся больше, чем ТЦК. Потому что менты гребут всех, они могут остановить в переходе, они могут остановить, просто выдернув из толпы. Тогда они открывают планшет и говорят “вы в розыске”. Причём пытаются тулить “это вы в розыске”, даже гражданам Молдавии или Румынии. Вы в розыске. Едем в ТЦК. И решить вопрос можно только очень оперативно, двадцатью тысячами гривен (около 40 тыс. руб. — Ред.). Цены варьируются. Десять, двадцать тысяч гривен", — сообщил 9 октября блогер Анатолий Шарий.При этом, по его словам, "сильно хорошо одетых стараются не останавливать"."То есть традиционно берут тех, кто не может за себя постоять. Берут бедолаг, у которых двадцать тысяч гривен где-нибудь накоплены могут быть, но с которыми не может быть проблем. Тех, за кого никто не впишется. Нищих. Забитых. Запуганных. Люди откровенно скучают по временам Януковича, потому что менты тех времён кажутся сегодня просто ангелами небесными", — указал он.В общем, облавы на украинцев продолжаются. ВСУ и другим формированиям катастрофически не хватает живой силы.Читайте также: В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!

