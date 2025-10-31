https://ukraina.ru/20251031/unizhenie-zelenskogo-v-vashingtone-aleksey-mukhin-raskryl-dvoynuyu-igru-trampa-s-evropoy-1070930681.html
Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой
Американский президент Дональд Трамп проводит противоречивую политику в отношении Евросоюза, намеренно создавая ситуацию неопределенности и манипулируя их ожиданиями по ключевым вопросам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Политолог привел конкретные примеры: "С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает [Марка] Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет"".Эксперт предположил дальнейшее развитие событий: "А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с [президентом России Владимиром] Путиным"", — отметил Мухин.Политолог подчеркнул, что такая тактика позволяет американскому лидеру сохранять рычаги влияния на европейских партнеров. "Трамп создает ситуацию, когда европейские лидеры постоянно находятся в напряжении, не понимая его следующих шагов", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой
