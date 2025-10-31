Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой - 31.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251031/unizhenie-zelenskogo-v-vashingtone-aleksey-mukhin-raskryl-dvoynuyu-igru-trampa-s-evropoy-1070930681.html
Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой
Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой - 31.10.2025 Украина.ру
Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой
Американский президент Дональд Трамп проводит противоречивую политику в отношении Евросоюза, намеренно создавая ситуацию неопределенности и манипулируя их ожиданиями по ключевым вопросам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2025-10-31T06:00
2025-10-31T06:00
новости
вашингтон
европа
сша
алексей мухин
дональд трамп
трамп и зеленский
ес
украина.ру
трамп и путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601277_0:370:962:911_1920x0_80_0_0_511166393408a2370d995087dd291e4a.jpg
Политолог привел конкретные примеры: "С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает [Марка] Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет"".Эксперт предположил дальнейшее развитие событий: "А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с [президентом России Владимиром] Путиным"", — отметил Мухин.Политолог подчеркнул, что такая тактика позволяет американскому лидеру сохранять рычаги влияния на европейских партнеров. "Трамп создает ситуацию, когда европейские лидеры постоянно находятся в напряжении, не понимая его следующих шагов", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
https://ukraina.ru/20251030/tramp-v-azii-zolotaya-korona-unizhenie-yapontsev-i-vremya-fantasticheskikh-istoriy-1070928203.html
вашингтон
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601277_0:280:962:1002_1920x0_80_0_0_68369729652db762f3b725dee67b5a16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вашингтон, европа, сша, алексей мухин, дональд трамп, трамп и зеленский, ес, украина.ру, трамп и путин, евросоюз, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Вашингтон, Европа, США, Алексей Мухин, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, ЕС, Украина.ру, Трамп и Путин, Евросоюз, международные отношения, Международная политика, эксперты, аналитики, Аналитика

Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой

06:00 31.10.2025
 
© ФотоТрамп и Зеленский в Белом доме
Трамп и Зеленский в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Американский президент Дональд Трамп проводит противоречивую политику в отношении Евросоюза, намеренно создавая ситуацию неопределенности и манипулируя их ожиданиями по ключевым вопросам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Мне кажется, он (президент США Дональд Трам. — Ред.) играет с ними в бесчеловечную игру – качает их на эмоциональных качелях", — охарактеризовал ситуацию Мухин.
Политолог привел конкретные примеры: "С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает [Марка] Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет"".
Эксперт предположил дальнейшее развитие событий: "А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с [президентом России Владимиром] Путиным"", — отметил Мухин.
Политолог подчеркнул, что такая тактика позволяет американскому лидеру сохранять рычаги влияния на европейских партнеров. "Трамп создает ситуацию, когда европейские лидеры постоянно находятся в напряжении, не понимая его следующих шагов", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.
О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
- РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вчера, 16:41
Трамп в Азии: "золотая корона", унижение японцев и время фантастических историйВизит Трампа в Японию и Южную Корею прошёл, по мнению американского президента, триумфально
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВашингтонЕвропаСШААлексей МухинДональд ТрампТрамп и ЗеленскийЕСУкраина.руТрамп и ПутинЕвросоюзмеждународные отношенияМеждународная политикаэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык
06:50"Есть задачи по утилизации украинского народа". Украинские эксперты о катастрофической ситуации в стране
06:30Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев
06:26Что происходит на покровском направлении? Мнение экспертов
06:14Украинцев всё меньше, женщин призывают работать вместо мигрантов. Что происходит в Подкарпатье
06:02Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано
06:00Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с Европой
05:59Вражеские беспилотники сбивают в небе над Ярославлем, сообщают мониторинговые каналы
05:46Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту "Туношна", сообщили в Росавиации
05:45"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона
05:38В аэропорту Волгограда сняли ограничения, передаёт Росавиация
05:33Противник атаковал инфраструктуру недалеко от города Владимира, сообщает губернатор
05:30Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана
05:23В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в трёх районах, сообщает губернатор
05:23Ничего пророссийского, чистый прагматизм. Как в Европе начинает меняться отношение к украинской "опухоли"
05:15Действия США "запутывают" переговорный процесс по Украине и создают неопределенность — эксперт
05:11Взрывы прогремели в небе над Ярославлем и Владимиром
05:02Покровск и уроки Сталинграда
05:01Около 15 БПЛА приближаются к целям в Харьковской области, жалуется противник
05:00Рожин: Если Трамп введет санкции или будет давать Киеву оружие, это не изменит ситуацию на фронте
Лента новостейМолния