Сторонник Киева победил на выборах в Нидерландах, но для голландского Трампа Вилдерса ещё не всё потеряно

Герт Вилдерс, выступающий против любой помощи Украине и требующий депортировать всех украинцев-мужчин, не получит права сформировать правительство, однако правые политики сохраняют шансы стать частью этого кабинета министров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070991156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a7054b0248a2fa5ea06091ec764376e.jpg

Расклад сил в парламенте изменитсяНа досрочных парламентских выборах в Нидерландах, состоявшихся 29 октября, вопреки прогнозам, крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, ставшая триумфатором прошлого голосования, не просто не смогла повторить свой успех, но и значительно ухудшила свой результат двухлетней давности.Окончательные результаты голосования объявят 7 ноября, но по итогам обработки 99 % бюллетеней она получит 26 из 150 депутатских мандатов, вместо 37, как в 2023 году, т. е. сразу почти на 1/3 меньше.Аналогичное количество мест — тоже 26 — получит и социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), что сразу втрое больше, чем у неё было (9).Как лидер победившей партии Вилдерс в 2023-м имел все шансы стать премьер-министром Нидерландов, сменив на этом посту нынешнего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не стал — остальные политические силы отказались вступать с ним в коалицию из-за излишне радикальных взглядов.В итоге сформировать правительство поручили независимому политику Дику Схофу, но просуществовало оно меньше года. В июне 2025-го Вилдерс объявил о выходе своих однопартийцев из состава кабинета министров из-за отсутствия поддержки представленного им плана ужесточения миграционной политики, что привело к распаду правящей коалиции и правительственному кризису, а вскоре об отставке объявил и Схоф.Однако не только неспособность выполнить данные предвыборные обещания повлияли на результат Партии свободы на состоявшихся выборах. После сообщения Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности Нидерландов о том, что Вилдерс был одной из целей террористов, арестованных по подозрению в подготовке нападения на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, лидер PVV — на тот момент лидировавшей по опросам партии — приостановил все предвыборные мероприятия, даже отказался от участия в теледебатах с оппонентами из других партий."Истеблишмент приложил максимум усилий для того, чтобы сбить несистемную, антимигрантскую и антимусульманскую партию Герта Вилдерса. Угрозами его заставили фактически отстраниться от кампании — да-да, это называется свободными демократическими выборами в самой либеральной стране Европы", — написал в своём телеграм-канале политолог Владимир Корнилов, несколько лет проживший в Нидерландах.После оглашения первых данных exit poll Вилдерс признался в соцсети X, что партия рассчитывала на другой исход голосования, но тем не менее её члены полны решимости, как никогда.31 октября информационное агентство ANP сообщило, ссылаясь на результаты в муниципалитетах страны, что, хотя подсчёт голосов ещё не завершён окончательно (в частности, продолжается подсчёт результатов с зарубежных участков, где зарегистрировалось рекордное количество избирателей), но D66 уже можно считать победителем на парламентских выборах, поскольку Партия свободы не сможет обогнать её.Чуть ранее председатель D66 Роб Йеттен, комментируя результаты exit poll, заявил в эфире телеканала NPO 1, что на выборах произошло нечто экстраординарное: миллионы голландцев перевернули страницу и попрощались со старой политикой, — отметив, что его партия достигла своего лучшего результата за всю историю существования (как не трудно догадаться, с 1966 года).Почему избиратели проголосовали такНемаловажную роль в исходе голосования играет партийная программа, естественно.D66 центральное место отвели жилищной проблеме королевства, где дефицит жилья составляет почти 5 % жилищного фонда, а к 2030 году может вырасти в 2,5 раза."Демократы 66" предлагали сократить бюрократическую волокиту для строительных компаний, чтобы стимулировать строительство, нарастить инвестиции в инфраструктуру менее загруженных городских центров для повышения их привлекательности, а также развивать сектор социального жилья для людей с низкими и средними доходами.Что касается внешнеполитической части, D66 — один из самых активных сторонников Украины, выступает за дальнейшую финансовую, гуманитарную и военную помощь ей, скорейшее вступление страны в Евросоюз, а также за ужесточение санкций против России и её изоляцию на мировой арене.Партия свободы, наоборот, стоит на своём и много внимания уделяет антимиграционной политике, настаивая на приостановке помощи Киеву, депортации всех украинских мужчин на родину и отказе иностранцам в убежище.Темы, которые сильнее всего волнуют нидерландских избирателей, с 2023 года в целом не изменились: это по-прежнему проблема миграции, которая расколола общество, одна часть которого придерживается радикальных мер, предложенных Вилдерсом, а другая сохраняет толерантность, отмечает политолог Александр Коньков."В Голландии в общем-то склонны к определённому радикализму. Безусловно, есть запрос общества на более жёсткие меры. С другой стороны, само это общество достаточно пёстрое, в нём тоже есть запрос на сбалансированность и толерантность, поэтому здесь сталкиваются разные точки зрения. <…> В Голландии люди не привыкли рассуждать о каких-то глобальных геополитических вопросах. Они в меньшей степени этим увлечены в силу того, что страна относительно небольшая, поэтому если поставить вопрос ребром, готовы ли вы платить за войну на Украине, то, конечно, никто не готов за это платить", — объясняет он.Да и любой человек, когда ему будут говорить о далёкой стране, хоть на неё и тратятся его налоговые отчисления, либо о возможности решить такую насущную проблему, остро стоящую лично для него, как квартирный вопрос, то, конечно, второе ему ближе и приоритетнее.В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин связывает результаты Партии свободы на парламентских выборах с её ограниченными возможностями из-за изоляции мейнстримными партиями, а также с тем, что она не удовлетворила запросы части общества на смену миграционной политики.D66 же, по мнению эксперта, сумела забрать голоса колеблющихся избирателей, каковых за пару-тройку дней до голосования насчитывалось больше 50 %. Впрочем, часть электората Партии свободы могла отдать предпочтение другим партиям правого толка.Выборы завершились, но всё самое интересное только начинаетсяПолитических сил, однозначно отвечающих запросам населения Нидерландов, на сегодняшний день нет, и это усложнит процесс формирования нового правительства.Не исключено, что он затянется на очень долгое время. Например, в 2021 году на это ушло целых 299 дней, т. е. без малого год.Приоритетное право создать кабинет министров отойдёт лидеру победившей партии, так что 38-летний Роб Йеттен имеет все шансы стать самым молодым премьер-министром королевства, но сначала ему нужно собрать правящую коалицию.Избирательная система Нидерландов устроена так, что каждая политическая сила, набравшая на выборах не менее 0,67 % голосов, получает место в парламенте, поэтому из-за большого количества фракций какой-то одной партии заполучить 76 депутатских мандатов, что обеспечит парламентское большинство, не представляется возможным, так что хочешь не хочешь, с другими партиями объединяться нужно.По прогнозам экспертов, наиболее вероятные партнёры D66 по правящей коалиции:На четверых эти партии получат 86 мест в парламенте. Однако не всё так однозначно."Роб Йеттен сам допустил логичность коалиции с проигравшими левыми (Франса Тиммерманса — ред.). Но для коалиции истеблишмента необходимо привлечь Народную партию за свободу и демократию, ту самую, в которой долго председательствовал Марк Рютте. Однако она категорически отвергла возможность блокирования с левыми. И тут внезапно вырисовывается "золотая акция" для правых партий. В общем, процесс формирования большинства в Нидерландах будет долгим и сложным. Так что выборы ещё не закончены", — отмечает Корнилов.Читайте также о бывшем премьер-министре Нидерландов в статье Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона

