https://ukraina.ru/20251031/skandalnye-aresty-khristenko-i-kudritskogo-kakie-tseli-presleduet-zelenskiy-1070991373.html

Скандальные аресты Христенко и Кудрицкого. Какие цели преследует Зеленский

Скандальные аресты Христенко и Кудрицкого. Какие цели преследует Зеленский - 31.10.2025 Украина.ру

Скандальные аресты Христенко и Кудрицкого. Какие цели преследует Зеленский

Топовые украинские чиновники и политики продолжают становиться жертвами политических игр, которые ведет Офис президента и лично Владимир Зеленский. Издание Украина.ру рассказывает о двух из них – депутате Федоре Христенко и экс-главе "Укрэнерго" Владимире Кудрицком. Оба они, хотя и каждый по-своему, просто оказались не в том месте и не в то время

2025-10-31T17:39

2025-10-31T17:39

2025-10-31T18:06

эксклюзив

украина

владимир зеленский

набу

сап

укрэнерго

оаэ

запад

виктор христенко

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066939086_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_d9747e799ec3ebb32506d651f17901e5.jpg

Федор Христенко: из Эмиратов - в киевское СИЗОДо нынешнего года депутат Верховной Рады Федор Христенко предпочитал лишний раз не отсвечивать. Биография его крайне мутная – уроженец Донецкой области, бизнесмен. Связи с организованными преступными группировками, которые то ли были, то ли нет. Жена из Горловки, которая то ли праздновала свое день рождения на 1 млн долларов в центре Москвы, то ли нет.Являлся когда-то доверенным лицом Петра Порошенко*, затем вошел в ряды "Оппозиционной платформы – За жизнь", избрался в парламент.В Раде, или, как говорят на Украине, "под куполом" ничем особым не отметился, больше прогуливал, чем ходил на заседания, а то ли накануне, то ли вскоре после 24 февраля 2022 года тихо отчалил за границу, где до недавнего времени спокойно проживал в ОАЭ.Все изменилось летом этого года, когда Владимир Зеленский пошел в атаку на антикоррупционные органы страны – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Эти структуры были созданы под контролем Запада после Евромайдана и под этим контролем продолжают оставаться, создавая проблемы доморощенным взяточникам и любителям откатов.Особенно драматичной ситуация стала, когда НАБУ стало подбираться к одному из ближайших партнеров Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, к которому возникли серьезные вопросы по его бизнесу. Предполагают, что через прослушку его квартиры правоохранители могли заполучить компромат на главу государства.Взять НАБУ и САП нахрапом не получилось, принятый закон об ограничении полномочий этих органов пришлось переигрывать назад после окрика из Европы.Примерно в это же время украинские эмиссары зачастили в Дубай, где прошли переговоры об экстрадиции Христенко, которому к тому моменту выписали подозрение в госизмене. Экстрадиции в итоге не случилось, а произошло весьма редкое в международной практике – беглого депутата бережно из рук в руки передали украинским правоохранительным органам и отправили на родину в обход формальностей.Усилиями СБУ, которая в этом спектакле играет на стороне Банковой, Христенко был обвинен в работе на Россию, которая чуть ли не внедрила его в НАБУ и САП, чтобы влиять через него на работу этих ведомств. Известно, что он был дружен с рядом сотрудников антикоррупционных органов, что и вышло ему боком.По одной из распространенных версий, парламентарий мог быть вывезен из ОАЭ по соглашению с украинскими властями. Их цель - получить от него показания на детективов НАБУ и руководство САП, чтобы потом использовать эту информацию для дальнейшего наступления на эти структуры. В обмен на согласие Христенко могли обещать мягкий приговор или наказание, не связанное с лишением свободы с последующим отъездом за границу.По другой версии, которую озвучил экс-депутат Рады Олег Царев, Христенко от сотрудничества с Киевом отказался, не захотев оговаривать себя и детективов НАБУ, поэтому его вывезли из ОАЭ силой. Такой эту ситуацию Цареву обрисовали их с Христенко общие друзья.Как бы то ни было, никаких доказательств работы Христенко на Россию СБУ не приводит, что подтверждает политическую подоплеку этого дела. Пока депутата держат в СИЗО, что называется, на скамейке запасных – если он и дает показания, то в ход их пока не пускают.По мнению политтехнолога Михаила Павлива, пауза в боевых действиях между Офисом президента (ОП) и антикоррупционерами связана с позицией Запада, где категорически не одобряют зачистку НАБУ и САП."Страна 404 постепенно погружается в состояние управленческого хаоса, где каждый шаг власти — не стратегия, а паническая реакция", - написал он в своей статье для издания Украина.ру.Владимир Кудрицкий: грехи прошлогоВ чем-то похожая ситуация сложилась и с бывшим начальником "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. На днях он был задержан Государственным бюро расследований (ГБР), отправлен в СИЗО и практически сразу же освобожден после выплаты залога в почти 14 млн гривен.Бывшему чиновнику вменяют воровство денег при проведении тендеров. Речь идет еще о 2018 г., когда Кудрицкий занимал должность заместителя директора по инвестициям.По версии следствия, он вместе с бизнесменом из Львова Игорем Гринкевичем "попилили" деньги на тендерах по реконструкции внешнего ограждения электроподстанций. Частная компания получила на это из бюджета 68 млн гривен, из которых 13,7 млн гривен были выплачены авансом, но работ проведено после этого не было.В отличие от неприметного депутата Христенко, Кудрицкий был фигурой на украинском небосклоне заметной, считался некоторыми вполне себе эффективным менеджером.Обращает на себя внимание и то, что вменяемые ему преступления имели место семь лет назад: то ли органы все это время ничего не знали (тогда встает вопрос об их эффективности и компетентности), либо же этот эпизод сознательно вытащили на свет только сейчас, что тоже вызывает серьезные вопросы к системе.Если Христенко пал жертвой разборок между Зеленским и его окружением с одной стороны и антикоррупционерами с другой, то Кудрицкий попал под раздачу из-за передела энергетической сферы Украины.Россия не первый год наносит урон украинской энергоинфраструктуре и такие удары наносятся все чаще. Запад выделяет средства на ее восстановление, а там, где всплывают большие деньги, там неизменно оказываются интересы Зеленского и его команды."Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд гривен ежегодно, 1,5 млрд евро кредитных линий", - комментировал увольнение главы "Укрэнерго" депутат Рады Ярослав Железняк год назад.Кудрицкий мало того, что раскритиковал власти за свое увольнение, но еще и вынес сор из избы: дал интервью американскому изданию Politico, в котором обвинил руководство страны в том, что оно хочет прибрать энергетику к рукам. Теперь крайним в этом очередном переделе сделают Кудрицкого. Еще на него будет удобно повестить просчеты при защите объектов энергетики от ударов, такие обвинения уже вовсю звучат от подконтрольных ОП медийных лиц и СМИ, хотя сам Кудрицкий пытается доказать, что предпринимал все необходимые меры для строительства защитных сооружений.Что Христенко, что Кудрицкий – у обоих рыльца в пушку, сомнений нет, крутиться и занимать высокие посты в отстроенной Зеленским коррумпированной вертикали иначе просто невозможно. Другое дело, что на фоне всех последних скандалов оба этих персонажа выглядят просто разменными монетами, которым не повезло оказаться между молотом и наковальней.Можно предположить, что аресты Христенко и Кудрицкого - это не последние всполохи ожесточенной схватки за власть, влияние и ресурсы на Украине, которая входит в новую фазу. Чем хуже будут дела у этой страны, тем жестче и отчаяннее будет идти эта борьба за ее остатки.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО ситуации с энергоресурсами на Украине - в материале издания Украина.ру Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры".

https://ukraina.ru/20250730/voyna-zelenskogo-s-nabu-kto-na-samom-dele-za-etim-stoit-i-kak-byla-vystroena-korruptsionnaya-skhema-1066173978.html

https://ukraina.ru/20251029/prizrak-maydana-dlya-zelenskogo-gryznya-bolonok-i-buldogov-pod-ukrainskim-kovrom-1070851806.html

украина

оаэ

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, сап, укрэнерго, оаэ, запад, виктор христенко, трамп и зеленский, украина.ру, сбу, гбр, верховная рада, рада, коррупция, офис президента, арест, репрессии, олег царев