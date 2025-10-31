https://ukraina.ru/20251031/pokrovsk-i-uroki-mariupolya-1070955070.html

Покровск и уроки Сталинграда

Покровск и уроки Сталинграда

Нет людей, не допускающих ошибки, поэтому народная мудрость рекомендует на ошибках учиться.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070116687_0:83:3089:1821_1920x0_80_0_0_bc9c326aebb07f26c2a781f506b2fe11.jpg

В конце ноября 1942 года советские войска окружили 6-ю полевую армию и часть 4-й танковой армии вермахта, а также остатки четырёх румынских дивизий под Сталинградом (ориентировочно 220 тысяч немцев и 18 тысяч румын). Гитлер запретил окружённым прорываться, а попытка их деблокады, предпринятая группой армий "Дон" генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, провалилась. Группировка под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса вела бои в окружении более двух месяцев, до 2 февраля 1943 года.За это время самолётами "люфтваффе" из котла было эвакуировано около 30 тысяч раненных, отпускников и особо ценных специалистов. В плен сдалось 72 тысячи человек. Таким образом в котле погибли около ста тысяч немцев и практически все румыны. Из числа пленных на родину после войны вернулось пять тысяч человек. Остальные умерли, несмотря на предпринимавшиеся советской стороной попытки их спасти, так как были предельно истощены. В последние недели боёв "люфтваффе" потеряли возможность летать в котёл, а продовольствие у окружённых закончилось раньше, чем боеприпасы.Шестая полевая армия дралась до последнего и погибла практически вся. Немецкие генералы после войны неоднократно обвиняли Гитлера в напрасной гибели 6-й полевой армии. Действительно восполнить потерю двухсот тысяч матёрых ветеранов, прошедших несколько лет войны, вермахт не смог.Но с течением времени военные аналитики пришли к выводу, что решение Гитлера было правильным, а его генералы ошибались. Дело в том, что 6-я полевая армия при попытке прорваться из окружения должна была бы однозначно потерять всю тяжёлую технику. Горючего для танков у неё оставалось на 50 км. В условиях непрерывного боя в реальности хватило бы километров на тридцать. Затем уцелевшие машины пришлось бы бросить. Даже, если бы из котла вырвалось две трети окружённых (более вероятно, что вырваться удалось бы примерно половине), это были бы люди, вооружённые лишь лёгким стрелковым оружием, причём предельно измождённые броском не менее, чем на сотню километров по зимней степи, в условиях постоянного боя. Остатки армии необходимо было бы вывести в тыл на переформирование.При этом во фронте и так уже зияла огромная дыра, которую Манштейн в декабре с трудом контролировал при помощи остатков разбитых немецких и румынских дивизий, сведённых в боевые группы. Если бы армия Паулюса ушла из котла, советское командование немедленно высвободило бы свыше десятка объединений, которые удерживали периметр котла и два месяца вели наступление с целью его ликвидации, неся немалые потери.РККА и так почти отрезала на Кубани группу армий "А". Последние дивизии 1-й танковой армии прорывались в обход Ростова-на-Дону по льду Азовского моря, а 17-я полевая армия вынуждена была занять оборону на Кубани, имея ненадёжную связь с тылом только через Керченский пролив. Если бы в советском наступлении на Ростов приняли участие армии, душившие Паулюса под Сталинградом, Группа армий "А" оказалась бы блокирована на Кавказе, а южный фланг восточного фронта полностью рухнул бы, от Кавказа на юге вплоть до Воронежа на севере. Катастрофу такого масштаба рейх вряд ли бы пережил. Война могла бы закончиться в 1943 году.Два с лишним месяца, в течение которых солдаты 6-й полевой армии вели безнадёжные бои в окружении, оттягивая на себя значительные силы РККА, дали немцам возможность стабилизировать фронт, а в марте Манштейн уже перешёл в контрнаступление, повторно взял Харьков и Белгород и сформировал южный фас будущей Курской дуги.Никто не знает, сознательно ли Гитлер пожертвовал армией Паулюса или это было спонтанное решение, но оно позволило вермахту избежать катастрофы южного фланга Восточного фронта и затянуть войну на лишние полтора-два года.После распоряжения Путина об обеспечении доступа к местам блокирования украинских войск иностранных журналистов, некоторые вечно обеспокоенные патриоты начали заранее страдать о том, что вот сейчас не дай Бог ВСУ позволят выйти из окружения и зачем, мол, нам вообще там иностранная пресса – ещё убьют там украинцы какого-нибудь журналиста и всё на нас свалят.На самом деле никто не собирается выпускать ВСУ из котлов. Организованная Путиным акция направлена на ускорение их сдачи плен. Хоть, если бы им разрешили выйти без техники и с разряженным личным оружием, я бы не расстроился. В конце концов, приказ о сдаче им Зеленский вряд ли отдаст. А на выход ему будет очень трудно не согласиться.При этом, вышли бы остатки разгромленных бригад, без тяжёлой техники и практически без оружия (автоматов у украинцев для них в любом случае хватит). Сам факт оставления позиций и техники серьёзно деморализует, главное же, такие войска невозможно сразу вновь использовать на фронте. Их необходимо переформировать, заново вооружить и только после этого можно отправлять в бой. Максимум, что мог бы извлечь Сырский из этого контингента немедленно – это разбросать его как пополнение по другим бригадам. Но для этого пришлось бы расформировать данные соединения, а на оборону Покровска и Купянска были брошены лучшие силы ВСУ. То есть, за счёт расформирования элитных, сбитых, имеющих серьёзный боевой опыт подразделений, Сырский просто получил бы пополнение для менее эффективных соединений, в количестве, которое ВСУ теряют примерно за неделю-две.Россия же смогла бы высвободить занятые на блокаде Покровска и Купянска соединения для наступления практически в пустоте. У Сырского нет резервов, которые позволили бы ему заткнуть образовавшиеся дыры во фронте.Повторю, что никто никого выпускать из котлов пока не собирается. Роль иностранных журналистов заключается в том, чтобы донести до украинской общественности (родственникам блокированных военных) сделанные гарнизонам Покровска и Купянска предложения о сдаче. Наши СМИ на Украине не читают (не смотрят), а кто читает (смотрит) тот не может в этом признаться. Поэтому сколько бы мы ни писали о предложениях России, позволяющих спасти жизни блокированных солдат ВСУ, путём их сдачи в плен, на Украине это фактором общественной и, тем более, политической жизни не станет. А вот западные СМИ там прочтут (посмотрят), на них сошлются. Как я писал выше, крайне сомнительно, что это заставит Зеленского отдать гарнизонам приказ о сдаче, но получившие информацию из западных СМИ обыватели позвонят попавшим в блокаду родственникам, расскажут им, что украинская власть их спасать не собирается, а российская обеспечит жизнь и постоянные условия пребывания в плену. А там, глядишь, СВО завершится и пленных распустят по домам. Такая информации будет способствовать деморализации гарнизонов, снижению упорства их сопротивления, облегчит России окончание битв за Покровск и Купянск и переход в стратегическое наступление в местах прорыва фронта, ускорит коллапс ВСУ, развал фронта и катастрофу киевского режима, позволит быстрее завершить СВО сохранит жизни российских солдат.Конечно, вряд ли одними только материалами западных СМИ удастся добиться полной капитуляции блокированных украинских гарнизонов. Но как минимум будет подточена их вера в своё руководство, возрастёт подозрительность в отношении товарищей, а кого-то эти публикации подтолкнут к сдаче, сдача же первых может и эффект домино вызвать. Чем быстрее будут ликвидированы котлы, тем больше шансов эффективно продолжить наступление раньше, чем противник может наскрести хоть какие-нибудь резервы и хоть как-то стабилизировать линию фронта.Так что мы, конечно, хотим гуманно спасти жизни окружённых, но не без пользы для себя. С победой на Украине надо торопиться, а то уже и Литва как-то подозрительно вокруг калининградского транзита суетиться начинает.Подробнее о том, что происходит под Купянском - в статье Геннадия Алёхина "ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов"

