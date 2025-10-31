https://ukraina.ru/20251031/gde-nakhoditsya-elizavetgrad-karta-ukrainy-kak-skhema-bermudskogo-treugolnika--1070980384.html

Где находится "Елизаветград"? Карта Украины как схема Бермудского треугольника

20 октября Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) предложил использовать исторические названия населённых пунктов на Украине, не принимая во внимание их переименования киевским режимом. А уже через десять дней "Яндекс" бодро отчитался о внесении соответствующих изменений в карты

2025-10-31T15:33

Поддержал инициативу и Владимир Мединский:"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т.д."Начнём, пожалуй, с последнего. Мы не верим, что доктор исторических наук Владимир Мединский путает два разных основания для внесения изменений в карты (историческое название и норма русского языка) и не знает, что города "Елизаветград" никогда не существовало – был Елисаветград. Но мы и не знаем, почему он так пишет. Может там есть какое-то обоснование.Вообще история с названиями российских городов всегда очень запутанная и дело далеко не всегда в декоммунизации.Санкт-Петербург переименовали в Петроград на волне патриотического подъёма в 1914 году. Я не следил за процессом, но, по-моему, в 1991 году, когда город опять переименовывали, вопрос о возвращения к русифицированной версии названия, существовавшей на протяжении десятилетия, серьёзно не рассматривался. Хотя так-то Санкт-Петербург и Петроград – синонимы: "город (святого) Петра" (города называли не в честь императоров и императриц, а в честь их небесных покровителей).Елисаветград вообще город со сложной судьбой. В 1924 году он стал Зиновьевском – в честь местного уроженца Овсея-Герша Радомысльского (всё сложно). Потом тов. Зиновьев утратил доверие партии и город стал сначала Кирово, а потом – Кировоградом (не знаю, бывал ли там Киров). В 2016 году, не смотря на данные опроса населения города, которое высказалось против переименования или за переименование в Елисаветград, Верховная Рада дала городу имя театрального деятеля, местного уроженца (из нынешней Кировоградской области) Марка Кропивницкого, который в 1882 году создал в городе "театр корифеев". Было немного неловко читать в российских СМИ, что звезда петербургских сцен и "любимый малоросс Александра III" оказывается "локально известный" и даже… русофоб. Щепкин тогда тоже "локальный".Не менее сложная судьба у Днепропетровска, в число обидчиков которого неясно зачем записались РВИО, "Яндекс" и Мединский.От рождения город носил название Екатеринослава. При Павле I, ненавидевшим свою августейшую матушку, город стал Новороссийском. При Александре Благословенном городу вернули историческое название. В 1925 году город стал Днепропетровском. Не знаю, что подумали в РВИО и "Яндексе" (им думать вообще не надо было – надо было просто посмотреть) назван он в честь одного из руководителей Советской Украины и СССР, местного уроженца Григория Петровского. В 2016 году город стал Днепром, причём это была уступка местным жителям и элитам – это бытовое название города. Так-то рассматривались "патриотические" версии Кодак и Сичеслав (то и другое имеют вполне добротное историческое обоснование, но уж Бог с ним). Кстати – а чем слово "Днепр" противоречит нормами русского языка?Из каких соображений решено Кропивницкому "вернуть" докоммунистическое название, а Днепру – коммунистическое, тайна велика есть. Может у днепропетровцев есть лобби в РВИО. А может там посмотрели данные опросов 2016 года, по которым лидером был именно Днепропетровск (сомнительно, если честно).Ну а теперь вернёмся от истории к картам.Карта должна быть понятной. Пути транскрипции неисповедимы, но именно во имя понятности мы пишем на картах не "Дойчланд" и "Бэйцзин", а "Германия" и "Пекин", игнорируя правила, существующие, соответственно, в Германии и Китае. Главное – наше удобство.С названиями российских городов, волею исторической судьбы оказавшихся на территории Украины, так же должна быть какая-то логика. Повторяю – именно логика, а не "историческая правда".Как это выглядит на практике мы наблюдаем уже на протяжении нескольких лет, когда российские войска штурмовали сначала Бахмут и Артёмовск, а сейчас вот – Покровск и Красноармейск. Люди, немного знакомые с предметом, знают, что это два города, а не четыре. А вот люди, следящие за новостями по заголовкам информационных агентств, путаются. Хотя чего проще – пиши Бахмут (Артёмовск) или Бахмут/Артёмовск. Слава Богу, что уже забылось, что Мариуполь до 1989 года был Жданов… А то и там бы намучались с переводом вёрст в километры.С названиями городов Донбасса попроще – там действует указ главы ДНР от марта 2022 года, по которому населённым пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. Т.е., Бахмут, всё же, Артёмовск. Кстати, на яндекс-картах так и есть, но вот Красноармейск остаётся Покровском. Видать дожидаются официального заявления об освобождения.Ну тут, повторимся, логика есть – пока город занят ВСУ он называется в соответствии с украинскими правилами, а когда освобождён – с российскими.В случае с Днепропетровском и "Елизаветградом" получается чепуха, потому что так они называются только на картах. И если в СМИ название Днепропетровск худо-бедно используется наравне с Днепром, то с "Елизаветградом" вообще всё плохо. Попробуй угадай, о каком населённом пункте идёт речь. Хорошо хоть поисковики работают корректно – набрав и Кропивницкий, и Кировоград, и Елисаветград, и даже Зиновьевск и Кирово (!) попадёшь в "Елизаветград".Отдельно хочется отметить однояйцевых близнецов украинских декоммунизаторов из России, которые начали требовать вернуть Артёмовску историческое называние Бахмут.Я ничуть не возражаю против исторических названий, хотя хочу отметить, что глава Донецко-Криворожской республики, которая считается историческим предшественником нынешней ДНР, Фёдор Сергеев, пожалуй тоже имеет право на место на карте.Хочу также отметить, что отечественные демокоммунизаторы неизбежно попадут в тот же "котёл", что и их украинские коллеги, когда столкнутся с городами, у которых историческое название – коммунистическое. Вроде Орджоникидзе Днепропетровской области (Покров) или Комсомольска – Полтавской (Горишни, прости Господи, Плавни, где "прости Господи" – крик души автора статьи, а не то, что вы подумали).Вообще же город должен называться так, как хотят местные жители – назначаем референдум и принимаем решение. Собственно, Денис Пушилин, комментируя свой указ, именно так и сказал – восстанавливаем самоуправление, а тогда будем решать при наличии общественного запроса и отсутствии более актуальных задач. Пока что прецедентов не было, но, думаю, будут.Заезжих же любителей "исторической правды" отправляем по месту постоянной регистрации – пусть агитируют за возвращение Ленинградской области исторического названия. Сюрприз – историческое название образованной в 1927 году Ленинградской области – Ленинградская область. Губерния – другая административная сущность в других границах. Кстати, исторически она – Ингерманландская. Вы готовы так далеко зайти в поисках исторической правды?О странностях украинской декоммунизации можно также прочитать в статье Василия Стоякина "Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?"

2025

