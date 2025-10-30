https://ukraina.ru/20251030/mir-posle-pusana-ssha-ustupayut-kitay-vyzhidaet-ukraina-treschit-po-shvam-itogi-30-oktyabrya-1070933063.html

Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октября

После почти двухчасовых переговоров в Пусане Трамп объявил о "великом успехе", но уступки США Китаю стали сигналом перемены мирового баланса. Пока Вашингтон ищет компромиссы, Европа погружается в милитаризацию, а на Украине рушится фронт — от дипломатии мир стремительно скатывается к новой фазе противостояния

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую двустороннюю встречу с начала второго срока Трампа. Переговоры состоялись в южнокорейском Пусане и длились почти два часа — дольше, чем планировалось изначально. По словам американского лидера, встреча прошла "изумительно": он назвал Си "великим лидером" и поставил переговорам 12 баллов из 10 возможных.Однако за оптимистичными словами президента США скрылись куда более сложные реалии.Трамп объявил победу — но кто выиграл на самом делеСогласно заявлениям Трампа, США намерены немедленно снизить тарифы на китайские товары в обмен на меры Пекина по прекращению экспорта в Штаты компонентов фентанила. Также Китай, по его словам, возобновит закупки американских соевых бобов и снимет барьеры на экспорт редкоземельных металлов. В апреле Трамп планирует ответный визит в Китай.Тайвань на встрече не обсуждался, а вот вопрос Украины был затронут. Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин "будут работать вместе", добавив:"Иногда нужно дать сторонам побороться, но мы будем работать по Украине совместно".Громкие заявления Трампа не отражают реального баланса сил. Начав торговую войну с Китаем с позиций силы, Трамп спустя девять месяцев оказался в положении, когда сам вынужден идти на уступки. США снимают тарифы, а Китай, по сути, лишь возвращается к прежним позициям, не делая стратегических уступок.Ключевые вопросы — дисбаланс в торговле, контроль над технологическими цепочками, ограничения на поставки чипов — остались нерешёнными. Китай не только выдержал давление, но и использовал торговые ограничения в свою пользу, временно ограничив экспорт редкоземельных металлов и нанеся удар по американскому автопрому и оборонке.Встреча за закрытыми дверями и тень ядерных испытанийНакануне встречи Трамп опубликовал в своей сети Truth Social пост о "немедленном возобновлении ядерных испытаний США", отметив, что Китай "через пять лет догонит Америку" в ядерных возможностях. Позже он подтвердил журналистам:"Наступило подходящее время для возобновления испытаний".Заявление вызвало обеспокоенность в мире, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине и растущего напряжения между НАТО и Россией.Европа между кризисом и милитаризациейПараллельно в Европе усиливается антироссийская риторика. Министр обороны Бельгии недавно заявил о готовности "стереть Москву с лица земли" в случае применения Россией ядерного оружия. Брюссель готовит программу перевооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро, а в западных СМИ всё чаще звучат слова о "подготовке к войне".Однако, как отмечает главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов, агрессивные заявления западных политиков во многом являются театром, призванным скрыть внутренние кризисы и политическую нестабильность. По его словам, громкие угрозы министра обороны Бельгии совпали с попытками переформатировать внутреннюю коалицию в стране — риторика против России стала инструментом внутренней борьбы, а не выражением стратегической линии.Журналист приводит показательный пример: офицеры НАТО признают, что даже кварталы возле штаб-квартиры альянса небезопасны ночью.Маятник Трампа и раскол ЕвропыЕвропейская политика всё больше напоминает "маятник Трампа" — хаотичные движения без стратегического курса. По мнению экспертов, лидеры ЕС не знают, как действовать ни в отношении России, ни Украины, ни собственных экономических элит. На фоне этого растёт влияние стран, не разделяющих антироссийскую линию — Венгрии, Сербии, Словакии. Китай и Индия тоже находят способы обходить западные санкции, торгуя с Москвой осторожно, но стабильно.Так рушится миф о "едином антироссийском фронте" Запада. Главным полем противостояния становится экономика. Как отметил телеведущий Владимир Соловьёв, достаточно создать сухопутные торговые коридоры между Россией и странами Восточной Европы, чтобы эти государства получили экономические преимущества, которых им не даёт даже членство в ЕС."Если у России появятся общие границы с дружественными территориями, через которые пойдёт нефтепровод — баланс сил в Европе изменится", — заявил Соловьёв.От дипломатии к солдатуНесмотря на дипломатические манёвры и показную сплочённость Запада, решения всё чаще принимаются не за столом переговоров, а на поле боя. Перенос саммита лидеров России и США, эскалация на украинском фронте и рост военной активности НАТО показывают: ключевая роль теперь принадлежит не политикам, а армии.От стойкости российского солдата, его профессионализма и моральной уверенности во многом будет зависеть, каким станет новый баланс сил — и каким окажется мир после Пусана.Верховная Рада снимает скандальный языковой законопроектВ украинской политике и на фронте произошли события, свидетельствующие о глубоком внутреннем кризисе. Верховная Рада по просьбе Кабинета Министров прекратила рассмотрение скандального законопроекта №14120, который предполагал лишение русского языка защиты в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Как сообщил депутат Рады Владимир Вятрович, это решение было принято под внешним давлением. По его словам, Рада снимает проект "якобы из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы", что указывает на вынужденные уступки Киева на европейском треке.Паника и бегство: хакеры вскрыли переписку комбрига ВСУПараллельно с политическими процессами разразился скандал в зоне боевых действий. Хакерская группа из России получила доступ к переписке комбрига -й отдельной мотострелковой бригады (14 омбр) полковника Анатолия Лисецкого. Взломанная переписка в Instagram* раскрывает крайне пессимистичные настроения среди украинского командования. Участники беседы, обсуждая ситуацию на купянском направлении, прогнозируют, что город может быть сдан под контроль российских войск уже в течение недели. Они также констатируют, что силы ВСУ в Покровске истощены, а боеприпасы на исходе. Наиболее шокирующим в переписке стал приказ самого Лисецкого. Проявляя "заботу о личном составе", комбриг распорядился вывести с передовой боеспособные подразделения, оставив на позициях "дедов, косых и немощных". Эта мера, по его словам, призвана скрыть от высшего командования истинные причины предстоящего обрушения фронта. В завершение разговора Лисецкий предложил своему собеседнику вместе с семьями бежать в Польшу. Энергетический коллапс: на восстановление потребуются годыТяжелую ситуацию в тылу подтвердили и официальные лица. Глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик заявил, что для восстановления поврежденных энергообъектов стране может потребоваться около 10 лет. Он отметил, что последствия ударов 2022 года не ликвидированы до сих пор, что свидетельствует о системном кризисе в инфраструктуре и недостатке ресурсов для ее ремонта. Европейский Союз начинает сворачивать программу защиты украинских мигрантовЕС принял решение о поэтапном свертывании режима временной защиты для украинских мигрантов, который должен быть полностью завершен к марту 2025 года. Дальнейшая судьба около 4,7 миллиона украинцев будет передана на усмотрение отдельных стран-членов ЕС, что, как отмечают наблюдатели, может создать правовую неопределенность и проблемы с продлением их статуса. В Брюсселе заявляют о планах поддержать добровольное возвращение, при этом осознавая острую нехватку рабочей силы в самой Украине, оцениваемую в 8,7 миллиона человек. Как иронично отмечают комментаторы, "вечная любовь длится три года", намекая на то, что европейцы начали воспринимать отношения с украинскими мигрантами как "токсичные".Наступление РФ наращивает темпыТактический прорыв и гуманитарные коридоры для СМИ Стратегическое наступление Вооруженных Сил Российской Федерации на ключевых участках фронта продолжает развиваться. По данным на 30 октября, подразделения ворвались в Красный Лиман и завязали уличные бои, одновременно взяв под контроль ключевые подступы к Димитрову (Мирнограду). На Краснолиманском направлении российские войска совершили прорыв, войдя в район Масляковка и ведя бои в центре населенного пункта. Штурмовики, продвинувшись через лесной массив, вышли к восточной окраине Красного Лимана и установили контроль над важной транспортной развязкой. Диверсионно-разведывательные группы действуют в районе железнодорожных терминалов станции "Лиман". Как подтверждает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, российские войска также вошли в Димитров с юга и северо-востока, что свидетельствует о скоординированном наступлении по нескольким оперативным направлениям. На этом фоне Верховный Главнокомандующий РФ приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования украинских группировок в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов в этих районах и обеспечить безопасные коридоры для представителей СМИ. Кризис ВСУ: массовая сдача в плен и окружениеСитуация для Вооруженных Сил Украины продолжает ухудшаться. На участке фронта в районе Купянска трое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен. По их словам, подразделение было переброшено в этот район лишь неделю назад и вскоре оказалось в окружении. Сообщается, что на Купянском направлении ежедневно фиксируются сотни случаев сдачи в плен. Более того, российские войска продолжают операцию по окружению и ликвидации крупных группировок противника. На Купянском и Красноармейском (Покровском) направлениях в "котлах" оказались более 10 тысяч украинских военнослужащих. Ведутся финальные бои по уничтожению окружённых подразделений, включая группировку в Красноармейске. Удары по инфраструктуре и ПВОВ ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были применены ракеты "Кинжал", "Искандер" и "Калибр" по объектам в различных областях, включая Ладыжинскую ТЭС, Запорожье, Днепропетровск, Одесскую и Черкасскую области. Более 100 ударных БПЛА "Герань" атаковали Киев, вызвав перебои с электроснабжением в столице и ряде западных областей. При этом российские системы ПВО продолжают надежно прикрывать тыловые территории, уничтожив за последние сутки до 162 украинских беспилотников. Краткая фронтовая сводка на 30 октября: Краснолиманское направление: Уличные бои в Красном Лимане, контроль над ключевыми подступами к Димитрову. Прорыв в районе Масляковка. Купянское направление: Окружение группировок ВСУ, массовая сдача в плен. Освобождено село Садовое. Продолжаются бои и зачистка. Красноармейское (Покровское) направление: Более 10 тыс. военнослужащих ВСУ в окружении. Финальные бои по ликвидации группировок. Запорожское направление: Интенсивные бои в районах Степногорска, Приморска, Малой Токмачки, Новоданиловки. Сумское направление: Линия фронта стабильна, ведутся интенсивные артиллерийские дуэли. *Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

