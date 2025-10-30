https://ukraina.ru/20251030/tserkovnyy-raskol-aresty-i-sovety-ot-sandu-kak-pashinyan-planiruet-pereizbratsya-v-2026-godu-1070932822.html

Церковный раскол, аресты и советы от Санду. Как Пашинян планирует переизбраться в 2026 году

Премьер-министр Армении и лидер правящей партии "Гражданский договор" Никол Пашинян за семь месяцев до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня 2026 года, уже начал активно готовится к голосованию

Предстоящие выборы чрезвычайно важны для Никола Пашиняна и его политики, так как от их итогов зависит продвижение мирного договора, который действующий премьер Армении планирует подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Пашинян очередной раз напомнил в своём выступлении на 8-м Парижском мирном форуме 30 октября.По его словам, выборы будут ключевым политическим событием 2026 года, имеющим большое значение для мирного процесса, стабильности и процветания Армении."Уверен, что граждане Армении поддержат наши достижения. Конечно, есть различные опасения, вы же знаете, какие проблемы существуют во всём мире, связанные с дезинформацией и т.д. Как и любая демократическая страна, мы это чувствуем и работаем над тем, чтобы с этим справиться. В целом я не сомневаюсь, что граждане Армении поддерживают мирную повестку, мирный процесс, установление мира", — заявил премьер-министр.На полях Парижского форума мира Пашинян встретился также с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить "вопросы содействия мира и стабильности в Европе". В рамках дискуссии стороны как раз обсудили "усилия по защите демократических процессов, пути противодействия внешнему вмешательству и дезинформационным кампаниям"."Майя Санду и Никол Пашинян договорились поддерживать политический диалог, активизировать двустороннее сотрудничество и содействовать обмену опытом в области укрепления устойчивости двух государств перед лицом угроз суверенитету", — отмечается в сообщении об итогах этих переговоров.Здесь вполне уместно вспомнить заявление Санду о том, что Российская Федерация намерена вмешаться в парламентские выборы в Армении в 2026 году, сделанное накануне встречи с Пашиняном.Не исключено, что премьер-министр Армении сомневается в результатах будущего голосования и поэтому пытается заранее расчистить политическое поле. Заявления молдавского президента здесь должны послужить созданию соответствующей атмосферы для возможной расправы с политическими противниками и манипуляций в ходе самого голосования.Тем более в этой области у Санду есть богатый политический опыт, которым она действительно может поделиться с армянскими коллегами.Хотя обмен опытом уже состоялся на уровне министерства иностранных дел двух государств и дал первые результаты. 20 октября на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой рассказал об проведении выборов в Молдавии, в том числе о "борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией".Уже 28 октября депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян на сессии "Евронест" в Ереване заявил, что "в Армении видят закономерности по части гибридных атак, о которых говорили в Молдавии". Депутат оправдал массовые репрессии против оппозиции перед выборами тем, что в Армении "не идут на компромисс с коррупцией и угрозами суверенитету".В контексте подготовки к парламентским выборам можно рассматривать и усиление кампании против Армянской Апостольской церкви (ААЦ), развязанной Пашиняном.Премьер-министр 26 октября посетил литургию, которую в храме Ованаванк служил лишённый сана иерей Арам Асатрян. По словам самого Пашиняна, "литургия" в Ованаванке символизирует начало "освобождения" Первопрестольного Эчмиадзина от Католикоса всех армян.Каноническая Армянская Апостольская церковь со своей стороны обвинила премьера в прямой попытке церковного раскола.Репрессии против армянской оппозиции, нападки на Армянскую Апостольскую церковь и консультации с представителями властей Молдавии — это составляющие одного и того же процесса подготовки к парламентским выборам, назначенным на июнь 2026 года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал армянский активист, лидер движения "Азатагрум" Микаэл Бадалян."Очень интересно, что в последнее время в процесс подготовки выборов в Армении всё активней включаются представители властей Молдавии. Они заявляют о готовности поделиться с армянскими коллегами "опытом проведения демократических выборов". Но что из себя представляют "демократические выборы" в Молдавии? Это наглая фальсификация, это незаконный запрет на участие в голосовании неугодных оппозиционных партий, это политические репрессии", — рассказал Бадалян.Он напомнил, что перед началом предвыборной кампании в Молдавии была арестована глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул."Мать двоих несовершеннолетних детей посадили на семь лет. Основной причиной для этого послужила её встреча с Владимиром Путиным и её курс на выстраивание конструктивных отношений с Россией", — отметил активист.По его словам, те же события происходят сегодня в Армении. Мэр второго по величине армянского города Гюмри Вардан Гукасян был арестован за то, что последовательно выступает за выстраивание союзнических отношений с Россией, напомнил Бадалян.До этого в Ереване был задержан предприниматель и меценат Самвел Карапетян, который считается представителем российского бизнеса в Армении и человеком, выступающим в защиту армянской церкви."Пашинян открыто нападает на церковь и заявляет о том, что католикос всех армян должен покинуть свой пост. Здесь важно понять причину этих нападок. Сегодня институт армянской церкви остался последним, вокруг которого армяне по-настоящему могут объединиться. Конечно, он выступает против разрушительного политического курса армянских властей, и это для действующего премьера будет серьёзной проблемой на выборах", — рассказал собеседник Украина.ру.Именно поэтому одной из важных задач на сегодняшний день для Пашиняна является установление контроля над ААЦ, отметил Бадалян.По его мнению, чем ближе будут выборы, тем более массовыми будут репрессии."Мы должны понимать, что, по сравнению с Санду, у Пашиняна меньше инструментов для фальсификации. Своё собственное Приднестровье — Нагорный Карабах — он уже сдал. Голосования за границей, за счёт которого выиграла выборы Майя Санду, в Армении нет. Армянское общество гораздо более пассионарное и активное, чем молдавское. Поэтому открытые фальсификации безусловно приведут к уличным волнениям", — заявил блогер.По его словам, население Армении понимает, что предстоящие выборы являются последним шансом спасти страну."Переизбрание Пашиняна в 2026 году даст ему мандат на полный разрыв отношений с Россией. А если это случится, Армения полностью уйдёт под Турцию", — подытожил Микаэл Бадалян.Больше о политике действующих властей Армении в материале Татьяны Стоянович Без ОДКБ и ЕАЭС, но с "маршрутом Трампа". Армения отдаляется от России, но не "разводится" с ней

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

