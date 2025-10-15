Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа"

https://ukraina.ru/20251015/diplomatiya-pod-bombami-zakharova-otsenila-podkhod-trampa-v-besede-s-ukrainaru-1070131909.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 15 октября ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа

2025-10-15T14:16

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достичь мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране, намекая, что дипломатия эффективна лишь на фоне применения силы.Отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, распространяется ли подобный подход Трампа на украинский конфликт, Захарова подчеркнула, что комментировать американскую внешнюю политику — задача представителей самих США. По словам Захаровой, все эти инструменты четко прописаны в международном праве, включая Устав ООН и соответствующие резолюции Совета Безопасности. "Поэтому это не вопрос той или иной страны и ее видения. Это вопрос глобального международного права, который уже на все эти вопросы отвечает", — отметила официальный представитель МИД. Она подчеркнула, что "палитра применяемых средств огромна", но главное условие — их применение в строгом соответствии с нормами международного права. При этом Захарова указала, что Соединенные Штаты сами нарушают этот принцип. В качестве примера дипломат напомнила о недавнем заявлении представителя США в Совете Безопасности ООН, который, по ее словам, дал понять, что Вашингтон будет "избирательно относиться к применению резолюции Совета безопасности". "Он выбирает только то, что будет выгодно, а что не выгодно, то и не будет соблюдать. Ну вот видите", — резюмировала Захарова.Также официальный представитель МИД России ответила на другой вопрос издания Украина.ру, касающийся слов Трампа о заключении мирного соглашения с Киевом. Тогда глава Белого дома заявил, что отказ Москвы от урегулирования украинского конфликта "плохо закончится для [президента РФ Владимира Путина]".Отвечая на вопрос, как МИД РФ относится к таким словам американского президента, Захарова отметила, что подобные заявления в стиле Дональда Трампа. Сегодня, 15 октября, Трамп на встрече с аргентинским президентом Хавьером Милеем в Белом доме внезапно заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине."[Владимир Путин] просто не хочет завершать эту войну", – посетовал глава Белого дома. По словам американского президента, он разочарован темпом украинского урегулирования.Подробнее об этом — в ежедневном обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября.

