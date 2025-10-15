Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 15 октября ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достичь мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране, намекая, что дипломатия эффективна лишь на фоне применения силы.
Отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, распространяется ли подобный подход Трампа на украинский конфликт, Захарова подчеркнула, что комментировать американскую внешнюю политику — задача представителей самих США.
"Я могу сказать, что международное право регулирует и дает возможность для реализации как дипломатических шагов, так и шагов, связанных с применением, так сказать, других возможностей, от проблематики нераспространения, сдерживания до задействования миротворцев, применения силы в необходимом случае", — заявила она.
По словам Захаровой, все эти инструменты четко прописаны в международном праве, включая Устав ООН и соответствующие резолюции Совета Безопасности.
"Поэтому это не вопрос той или иной страны и ее видения. Это вопрос глобального международного права, который уже на все эти вопросы отвечает", — отметила официальный представитель МИД.
Она подчеркнула, что "палитра применяемых средств огромна", но главное условие — их применение в строгом соответствии с нормами международного права. При этом Захарова указала, что Соединенные Штаты сами нарушают этот принцип.
В качестве примера дипломат напомнила о недавнем заявлении представителя США в Совете Безопасности ООН, который, по ее словам, дал понять, что Вашингтон будет "избирательно относиться к применению резолюции Совета безопасности".
"Он выбирает только то, что будет выгодно, а что не выгодно, то и не будет соблюдать. Ну вот видите", — резюмировала Захарова.
Также официальный представитель МИД России ответила на другой вопрос издания Украина.ру, касающийся слов Трампа о заключении мирного соглашения с Киевом. Тогда глава Белого дома заявил, что отказ Москвы от урегулирования украинского конфликта "плохо закончится для [президента РФ Владимира Путина]".
Отвечая на вопрос, как МИД РФ относится к таким словам американского президента, Захарова отметила, что подобные заявления в стиле Дональда Трампа.
Сегодня, 15 октября, Трамп на встрече с аргентинским президентом Хавьером Милеем в Белом доме внезапно заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине.
"[Владимир Путин] просто не хочет завершать эту войну", – посетовал глава Белого дома. По словам американского президента, он разочарован темпом украинского урегулирования.
