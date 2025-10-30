Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/podgotovku-k-teraktu-presekli-v-uchrezhdenii-penitentsiarnoy-sistemy-rostovskoy-oblasti-1070929807.html
Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области
Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области - 30.10.2025 Украина.ру
Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области
Пресечена подготовка к теракту в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом 30 октября сообщает региональное СУ Следственного комитета России.
2025-10-30T16:59
2025-10-30T17:55
новости
ростовская область
россия
следственный комитет
следственный комитет рф
следствие
уголовное дело
криминал
происшествия
заключенные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055672992_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_98ca0115e8f682929a7bca0ad854efdc.jpg
Задержан вдохновитель теракта с захватом заложников в в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности."По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения", - сказано в официальном сообщении.Злоумышленника задержали и он не смог осуществить задуманное. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.Больше новостей дня представлено в обзоре "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ростовская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055672992_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_029001f9f6a6ae1f791dca151121f867.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, россия, следственный комитет, следственный комитет рф, следствие, уголовное дело, криминал, происшествия, заключенные, терроризм, заложники
Новости, Ростовская область, Россия, Следственный комитет, Следственный Комитет РФ, следствие, уголовное дело, криминал, происшествия, заключенные, терроризм, заложники

Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области

16:59 30.10.2025 (обновлено: 17:55 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Федор Ларин / Перейти в фотобанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Федор Ларин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресечена подготовка к теракту в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом 30 октября сообщает региональное СУ Следственного комитета России.
Задержан вдохновитель теракта с захватом заложников в в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.
"По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения", - сказано в официальном сообщении.
Злоумышленника задержали и он не смог осуществить задуманное. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.
Больше новостей дня представлено в обзоре "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостовская областьРоссияСледственный комитетСледственный Комитет РФследствиеуголовное делокриминалпроисшествиязаключенныетерроризмзаложники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Российская армия навязывает свои правила игры: оперативная обстановка на ключевых направлениях
18:01Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октября
17:57Российские войска на Днепропетровском направлении совершили важный тактический прорыв, освободив село Вишневое к северу от основной линии обороны ВСУ. Этот успех создает новую угрозу для украинской группировки в регионе
17:40Живой язык: русская речь остается частью жизни украинской молодежи
17:23У главкома ВСУ проблемы. Почему снова заговорили об отставке Сырского
16:59Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области
16:59Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове
16:51"Посейдон" надежды общей. Трамп и США прикрываются миром, но корректируют войну
16:47"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК
16:41Трамп в Азии: "золотая корона", унижение японцев и время фантастических историй
16:34Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУ
16:24Армия России улучшила позиции на Северском направлении
16:12Молодое поколение украинцев, несмотря на бандеровскую обработку, избегает мобилизации в ВСУ
16:07Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры"
16:00Фильм "Если враг не сдаётся": народная мудрость как руководство к действию
15:59На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ
15:51Херсонское сопротивление создает кадровый резерв для восстановления региона
15:48Киевский "План пэрэмоги" за год превратился в "план ликвидации режима"
15:44Донецк готовится к зиме, Винница — к блэкаутам: два мира одной войны. Главное к этому часу
15:41ЕС сворачивает временную защиту для украинцев: что известно
Лента новостейМолния