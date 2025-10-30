Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области

https://ukraina.ru/20251030/podgotovku-k-teraktu-presekli-v-uchrezhdenii-penitentsiarnoy-sistemy-rostovskoy-oblasti-1070929807.html
Пресечена подготовка к теракту в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом 30 октября сообщает региональное СУ Следственного комитета России.
Задержан вдохновитель теракта с захватом заложников в в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности."По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения", - сказано в официальном сообщении.Злоумышленника задержали и он не смог осуществить задуманное. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.Больше новостей дня представлено в обзоре "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября.
16:59 30.10.2025 (обновлено: 17:55 30.10.2025)
Пресечена подготовка к теракту в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом 30 октября сообщает региональное СУ Следственного комитета России.
Задержан вдохновитель теракта с захватом заложников в в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.
"По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения", - сказано в официальном сообщении.
Злоумышленника задержали и он не смог осуществить задуманное. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.
