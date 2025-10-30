https://ukraina.ru/20251030/khozyaeva-nochi-khisamov-o-tom-kak-bryussel-ugrozhaet-moskve-boyas-sobstvennykh-bomzhey-1070919207.html

Хозяева ночи: Хисамов о том, как Брюссель угрожает Москве, "боясь собственных бомжей"

Почему угрозы Запада — это лишь театр для сокрытия внутренних проблем? И как надо "устроить" общую границу между Европой и Россией, чтобы перевернуть расклад сил на континенте? Об этом 29 октября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассуждает главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070918959_0:0:615:346_1920x0_80_0_0_3871451687ff0dcbb6b3a40857ed28f7.png

В публичном пространстве Запада все чаще звучат громкие и агрессивные заявления в адрес России. Министр обороны Бельгии объявляет о готовности "стереть Москву с лица земли", Еврокомиссия публикует амбициозную "дорожную карту" по милитаризации на 800 миллиардов евро, а политики наперебой пытаются доказать свою решимость. Однако за этим фасадом единства и силы скрывается глубокий кризис и двойная игра, которые становятся все очевиднее. Брюссель: генералы, которые боятся собственных улиц Яркой иллюстрацией реального состояния дел в сердце НАТО стала история, рассказанная главредом Украина.ру. Около двадцати лет назад, во время интервью с высокопоставленным генералом Альянса, сопровождающий офицер проявлял заметное нетерпение. Как только беседа завершилась, он в спешке повел журналиста к машине, пояснив: "Пять часов, сейчас бомжи налетят, бандиты и проститутки". Это признание раскрывает неприглядную правду: днем кварталы у штаб-квартиры НАТО принадлежат "гордым натовцам", а ночью хозяевами положения становятся "местные решалы" из маргинальных слоев. Такая обстановка мало напоминает оплот силы и порядка. Двойная игра бельгийского министраЭтот же раскол между риторикой и реальностью виден в действиях бельгийского министра обороны. Его громкие угрозы в адрес России прозвучали буквально через неделю после его же трезвого предупреждения о том, что замораживание золотовалютных резервов России, большая часть которых хранится в Бельгии, недопустимо, так как это "разрушит систему". Почему же позиция резко изменилась? Хисамов связывает это с внутренними политическими процессами. "Уже качнули ситуацию в Бельгии, и сейчас коалицию будут переформатировать", — сказал журналист. Таким образом, агрессивная риторика в адрес Москвы — это не стратегическая позиция, а конъюнктурный ход, адресованный внутренней аудитории и евроатлантистским политическим группам. Евросоюз: конченные руководители или серьезная угроза?Автор Украина.ру Владимир Скачко, комментируя решения европейских лидеров, называет их "20 конченными руководителями". И хотя с такой эмоциональной оценкой можно отчасти согласиться, наивно было бы полностью отрицать исходящую от них опасность, отмечает Хисамов.План Еврокомиссии по масштабному перевооружению до 2030 года, несмотря на фантастичность суммы в 800 миллиардов евро, говорит о наличии воли к противостоянию. Однако эта воля сталкивается с внутренними противоречиями. Политика Запада сравнивается с "маятником Трампа" — хаотичными колебаниями без четкого стратегического курса, утверждает главный редактор. Лидеры не знают, что делать ни с Россией, ни с Украиной, ни с собственными элитами и лоббистами. Ненадежные союзники и экономический раскол Ситуация усугубляется зыбкостью позиций так называемых союзников. Такие страны, как Венгрия, Сербия и Словакия, "мучаются" от санкционного давления, вводя их с оговорками. Китай и Индия также демонстрируют "лукавство", находя способы торговать с Россией в обход предписаний Вашингтона, но делая это осторожно, не в лоб. Это говорит о том, что единого монолитного фронта против России не существует. В этой ситуации ключевым фактором становится экономика. Как отметил ведущий передачи Владимир Соловьёв, для подрыва единства Европы достаточно создать условия для проведения ее отколовшимися странами независимой экономической политики. "Достаточно, если будут общие границы у России, либо ориентированных на Россию территорий... через которые может пройти нефтепровод", — заявил ведущий.Это предоставит таким странам колоссальные экономические преимущества, которых им не может дать даже членство в ЕС. Россия способна поставлять энергоресурсы по ценам, которые Америка не в состоянии перебить из-за логистики и технологии доставки. В 2004 году многие страны Восточной Европы ликовали, вступая в Евросоюз, но теперь, при появлении сухопутных границ с российской зоной влияния, расклад сил может кардинально измениться. Заключение: решение за солдатом, а не за политиками Несмотря на всю сумбурность и двойственность политики Запада, угроза остается реальной. Однако ответ на нее формируется не только на дипломатическом поле. Перенос обсуждения будапештского саммита лидеров России и США, серьезные наступательные операции ВСУ говорят о том, что окончательное решение вопросов безопасности все чаще перекладывается на плечи российского солдата. И именно от его стойкости и профессионализма будет зависеть итог этого противостояния.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

