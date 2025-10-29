https://ukraina.ru/20251029/zaderzhanie-eks-glavy-ukrenergo-vorovat-razresheno-ne-tolko-lish-vsem-1070860211.html

Задержание экс-главы "Укрэнерго": воровать разрешено не только лишь всем

Задержание экс-главы "Укрэнерго": воровать разрешено не только лишь всем - 29.10.2025 Украина.ру

Задержание экс-главы "Укрэнерго": воровать разрешено не только лишь всем

Бывшего главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого задержали за коррупцию и отмывание денег в особо крупном размере. Украинское Госбюро расследований готовит ему подозрение

2025-10-29T17:33

2025-10-29T17:33

2025-10-29T17:39

политика

украина

чернигов

владимир зеленский

дмитрий спивак

мустафа найем

укрэнерго

гбр

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070429064_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_d3e31bd96aa850d9c666efef2ab366f2.jpg

Госчиновника подозревают в махинациях на строительстве защитных сооружений вокруг энергообъектов ещё в 2018 году. Но многие на Украине считают это дело политическим.Так, в 2018 году Кудрицкий занимал должность замдиректора по инвестициям. Тогда, по версии следствия, он вступил в сговор с частной компанией и манипулировал тендерами на реконструкцию энергетических объектов."Сама схема, как утверждают в ГБР, была организована львовским бизнесменом, которого ранее уже ловили на поставках некачественной одежды для ВСУ на сумму свыше 1 млрд грн", — пишет в своём тг-канале украинский общественный деятель Дмитрий Спивак."Ну а со стороны всё это выглядит как змеиное логово, где воруют все и на всём, а наказания несут по принципу политического лизоблюдства".Что по этому поводу думают украинские эксперты — в обзоре их блогов.Политический аналитик Влад СидоренкоОбратите внимание на следующее. Говорят, что задержан этот человек по подозрению в разворовываниях, которые совершались в 2018 году.А теперь включаем голову и делаем несколько выводов. Если силовики знали, что в 2018 году Владимир Кудрицкий может быть причастен к разворовыванию, почему (!) 7 лет ничего не происходило?Вы можете ответить, возможно, что они не знали и только сейчас обратили внимание, начали расследование и так оказалось.В таком случае, отвечу я вам, получается, что в стране напрочь отсутствуют оперативные службы, так выходит?А ещё в таком случае получается, что, будучи главой "Укрэнерго" четыре года (2020–2024), заходя на такую супердолжность, его не проверяли на предмет хищений?Ведь если проверяли, не могли же пропустить 2018 год, раз обнаружили факты сейчас?Выводов и правды на самом деле только три правильных ответа.Первое. Все и всё знали, да и службы оперативные в Украине очень хорошие.Второе. Ноль сомнений, что касается воровства, ведь в стране тотальный бандитизм, криминал и разворовывание всего, что только можно. Всеми.Третье. Жабогадюкинг и козёл отпущения. Иначе кто будет отвечать за кошмар зимой?С другой стороны, стесняюсь спросить: так а что за период 2020–2024 и что с Мустафой Найемом, который отвечал за защиту энергообъектов и потратил (миллиарды) денег?Политический аналитик Сергей МарченкоВойна — такое время, когда политические игры должны быть (поставлены на стоп — ред.).Все действия людей во время войны должны оцениваться только в двух плоскостях: был или не был эффективным и полезным для победы.Есть абсолютно позорный кейс ареста (с похищением ментами телефона!!) бывшего руководителя Укрэнерго Кудрицкого.Если оценивать Кудрицкого, как я писал выше, то очень легко заметить следующее:Это стало возможным, потому что Укрэнерго Кудрицкого привлекло 1,5 миллиарда долларов ссуд и кредитов на укрытие, в то время как все Минэнерго Галущенко — 500 миллионов.То есть если без воды, кто и что украл, Кудрицкий был МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ на своей должности.Сейчас, когда (русские — ред.) нарастили возможности и гасят нашу энергетику, замена ЭФФЕКТИВНОГО руководителя "Укрэнерго", мягко говоря, не помогает выиграть войну.А грубо говоря, если у вас дома нет света — это прямое следствие замены эффективного руководителя на послушного Германа Галущенко.Политические игры во время войны — зло. Внутренние распри во время войны — зло.Безответственность, некомпетентность, надежда, что однажды нас пронесёт во время войны — зло!Позорная история с арестом Кудрицкого будет такой же позорной историей, как многолетние и безрезультатные усилия посадить таких знаковых людей, как Андрей Пивоварский или Андрей Коболев.Политический аналитик Сергей ФурсаДело Кудрицкого вызывает только один вопрос: это попытка найти "козла отпущения" из-за проблем со светом или политические преследования из-за пустяковой мести?Но похоже, это может быть и первое, и второе.Очень странно для страны, которая идёт в ЕС и декларирует, что является демократическим правовым государством.И это создаёт проблемы, которые легко увидеть даже без света.Нардеп Владимир АрьевСитуация следующая:— Зеленский взял и пообещал 1 гигаватт электроэнергии.— его министр энергетики Галущенко похоронил обещание Зеленского и сделал всего 15% от гигаватта.— экс-руководитель Укрэнерго Кудрицкий рассказал об этом публично. Кстати, его увольнение по требованию Галущенко плохо восприняли в наших странах-партнёрах.— Кудрицкий получил уголовное дело от ГБР, Государственного бюро репрессий.Перед тем нацполиция и ГБР мошенническим путём выманили у него заблокированный телефон.— министр энергетики Галущенко после срыва обещания президента и ряда коррупционных скандалов стал министром юстиции.…строительство страны мечты Зеленского длилось седьмой год…Бывший министр ЖКХ, эксперт по вопросам энергетики Алексей КучеренкоПочему Чернигов без света?Потому что возле Чернигова на двух принадлежащих "Укрэнерго" подстанциях один бывший руководитель вместе со своей "командой" ещё в 2023 году начал строительство укрытий 2-го уровня для своих объектов.За два года они построили укрытие где-то на уровне 40 процентов, раз десять переносили сроки, сменили по три раза подрядчика и конечно работы не закончили и трансформаторы не защитили.За последнее время туда прилетели простые дроны и уничтожили несколько трансформаторов. Ещё раз подчёркиваю — дроны, а не ракеты или "шахеды".Именно в этой связи этот регион уже недели четыре без света, и скоро эта проблема, к сожалению, не решится.Вместо этого этот так называемый "успешный руководитель" организовал на этом кризисе очень выгодный бизнес с окупаемостью три года, нашёл себе бизнес-партнёра и как тогдашний руководитель провёл такие "аукционы", где победил он и приближённые к нему бизнесмены.Добавлю, что оплата за этот быстроокупаемый бизнес должна быть заложена в тариф "Укрэнерго", который ему должен утвердить НКРЭКУ и оплатить который будут обязаны все без исключения потребители (бытовые, бюджетные, коммерческие) Украины.... Как шутят следователи — "то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка".Нардеп Владимир КняжицкийНе хочу вмешиваться в ход следствия и дела Кудрицкого.Но когда человеку инкриминируют незаконную вырубку леса структурами "Укрэнерго" в 2025 году тогда, когда он уже не возглавлял "Укрэнерго", а впоследствии мошенничество тогда, когда он ещё не возглавлял "Укрэнерго", а только там работал — это выглядит как обычное преследование из-за мести или политических соображений.Читайте также: Призрак майдана для Зеленского. Грызня болонок и бульдогов под дырявым украинским ковром.

украина

чернигов

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

политика, украина, чернигов, владимир зеленский, дмитрий спивак, мустафа найем, укрэнерго, гбр, вооруженные силы украины, эксклюзив, коррупция, всу, энергетика, киевский режим, блэкаут, бпла, дроны, тендер, тендеры, ес, белоруссия