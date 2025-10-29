https://ukraina.ru/20251029/prizrak-maydana-dlya-zelenskogo-gryznya-bolonok-i-buldogov-pod-ukrainskim-kovrom-1070851806.html

Призрак майдана для Зеленского. Грызня болонок и бульдогов под дырявым украинским ковром

К осени 2025 года на Украине окончательно оформилось по большей части скрытое, но ожесточённое противостояние между Банковой и разномастной коалицией его недругов, фронтменами которой выступают представители так называемого антикоррупционного сектора, а по факту вся бывшая клиентела США на Украине.

Попытки первых лиц киевского режима удержать шаткий баланс между требованиями иностранных кураторов, внутренними разборками во властной верхушке и военными поражениями превратили украинскую политику в поле постоянного хаотичного маневрирования, где решения принимаются не из расчёта на будущее, а из страха перед настоящим.Главная линия борьбы сместилась от открытого давления на оппозицию, которой в организованном виде считай и не осталось (ну, разве что Порошенко* и Ко), к внутренней войне за контроль над силовыми и антикоррупционными ведомствами. Для команды Зеленского эта схватка стала вопросом элементарного выживания — и политического, и материального, и физического.После провала попытки переподчинить эти структуры генеральному прокурору Зеленский перешел к грубой силовой тактике — к давлению через Службу безопасности Украины. Ну, да об этом же было говорено переговорено и писано переписано. СБУ получила задачу выбить почву из-под ног у НАБУ (Независимого антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и дискредитировать их через уголовные дела, обыски и публичные скандалы. Тогда, летом, первый раунд окончился "картоночным майданом" и легким нокдауном команды криворожского недофюрера. В европейских столицах тогда крайне жестко прошлись по верхушке Украины прямо указав, что вмешательство Банковой (улица, на которой расположен Офис президента Украины - Ред.) угрожает "независимости" (читай, управляемости для Запада) антикоррупционных органов, а так же предупредили: новые попытки давления могут поставить под вопрос выделение финансовой помощи. Мне уже доводилось объяснять, что в таком виде европейские элиты надели тугой ошейник Зеленскому, чтобы не сдался во всех смыслах Трампу. В результате страна 404 постепенно погружается в состояние управленческого хаоса, где каждый шаг власти — не стратегия, а паническая реакция.После мнимого перемирия, кризис мог перейти в новую активную фазу после сентябрьской экстрадиции на Украину депутата Фёдора Христенко, обвинённого СБУ в связях с российскими спецслужбами. Тогда ожидалось, что СБУ запустит масштабную волну уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП. Об этом предупреждали и сами главы этих органов, и их покровители в медиа. Но спустя полтора месяца после выдачи Христенко никаких "массовых разоблачений" не последовало. Всё ограничилось продлением арестов уже находящихся под следствием работников НАБУ и возбуждением нового дела против свидетеля защиты Магамедрасулова. Параллельно продолжается вялая, почти рутинная кампания по дискредитации антикоррупционного блока — последняя попытка Банковой показать силу там, где осталась только растерянность.Очевидно, что как и летом Банковая была вынуждена приостановить запланированный "контрудар" против антикоррупционного блока под давлением Запада. Именно в сентябре в ведущих европейских и американских изданиях появилась серия публикаций, резко обличающих Зеленского. В итоге Офис президента заморозил наступление, рассчитывая дождаться более удобного момента. Однако вынужденная пауза обернулась ответной атакой. Кураторы антикоррупционных структур, пользуясь передышкой, запустили серию расследований, направленных уже против самого Зеленского и его ближайшего окружения. Как и когда-то, в 2013 году, выбрали тему очень понятную украинскому обывателю, вызывающую гарантированную негативную реакцию – тему роскошной жизни власти и незаконного обогащения. "Украинская правда", принадлежащая финансисту Томашу Фиале, опубликовала материал о расследовании НАБУ дела по коттеджному посёлку под Киевом. Этот объект во время активных боевых действий строила фирма, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, который уже проходит фигурантом нескольких дел, инициированных антикоррупционными органами. Ради поиска новых улик НАБУ и САП недавно вновь провели у него обыски, после чего Чернышов был замечен в здании Офиса президента.Чернышов — человек из ближайшего круга Зеленского, с которым его связывают не только деловые, но и личные отношения: их семьи дружат. Понятное дело, что главным новоселом этого ультрадорогого поселка должен был стать сам Зеленский. Основатель грантового Центра противодействия коррупции и совершенно неслучайно в вышеописанной логике Виталий Шабунин уже окрестил эту историю "Межигорьем Зеленского", напоминая о печально известной резиденции Януковича, ставшей символом распада его режима.Параллельно разворачивается и скандал вокруг Тимура Миндича — совладельца "Квартала 95" и давнего друга Зеленского, которого заслуженно называют "кошельком" главаря режима. И здесь выбрали очень резонирующую у грэчкосиев тему. Согласно опубликованным материалам, Миндич продолжал вести бизнес с Россией даже после 2014 года, оставаясь до декабря 2024-го владельцем офшорной компании, производящей лабораторные бриллианты. Особый резонанс вызвал и эпизод с его элитной квартирой в Киеве, где, как утверждают источники, проходили закрытые встречи членов президентской команды и самого Зеленского, а разговоры, по слухам, фиксировались антикоррупционными службами. С Миндичем же связывают и скандалы вокруг украинской компании Fire Point, ставшей одним из крупнейших подрядчиков Минобороны Украины, несмотря на постоянные сомнения в качестве её продукции и подозрительно завышенные расценки на беспилотники. Контракты на сотни миллионов долларов фирма получала без положенных законом тендеров, а её владельцы напрямую связаны с Тимуром Миндичем. Все по украинской классике. Почти как в деле Свинарчука, во многом предопределившем поражение его патрона Порошенко на выборах 2019-го года.С учетом всего вышеописанного, можно говорить о формировании уже не скрытой "антизеленской коалиции", которая существует с прошлого года, а ее публичной составляющей, в которую вошли западные грантовые активисты, часть крупных медиа и представители старых элит во многом вернувшиеся к публичной оппозиционной риторике. Они активно используют пассивность Банковой в противостоянии с НАБУ и САП, чтобы усилить информационное давление и показать слабость президентской команды.Как я уже писал ранее, еще летом, это не стихийный процесс, а тщательно выстроенная система. В неё входят Пётр Порошенко и его окружение, а медиатором и координатором информационных атак выступает финансист Томаш Фиала, контролирующий значительную часть медийных ресурсов, участвующих в кампании против Зеленского. Здесь же и Виктор Пинчук (зять экс-президента Украины Леонида Кучмы), который давно примкнул к этому кругу, и группа людей, взаимодействующих через Арсена Авакова с остатками некогда влиятельной группы "Приват". Да, Коломойский* сидит в тюрьме, Боголюбов скрывается в Вене, но, несмотря на серьёзные финансовые потери, их окружение всё ещё активно участвует в борьбе против Зеленского.Кроме крупных фигур, в процесс вовлечено множество игроков второго эшелона: мэры крупных городов, региональные элиты, старые бизнес-группы. В числе наиболее активных — братья Кличко, прежде всего Виталий, мэр Киева; Геннадий Труханов из Одессы, которому только что вручили подозрение, до того лишив гражданства и сняв с поста мэра; Борис Филатов, мэр Днепропетровска; Андрей Садовой из Львова. Трудно сегодня найти политика или предпринимателя на Украине, который не был бы в конфликте с нынешней верхушкой режима и не испытывал бы давления со стороны Офиса президента. Поэтому, хотя на передовой этой коалиции формально стоят Порошенко и грантовые активисты, на деле она куда шире — это объединение всех, кто по тем или иным причинам оказался обижен Банковой или вытеснен с политической сцены.Более того, в украинских кулуарах всё громче звучат разговоры о том, что к этой коалиции может присоединиться и Ринат Ахметов, самый богатый человек страны. Его участие может радикально изменить баланс сил.Зеленский оказался между двух огней. С одной стороны — Европа, настойчиво требующая не вмешиваться в работу антикоррупционных институтов. С другой — собственная команда, которая ждёт от него решительных шагов по защите своих интересов и сохранению контроля над силовыми структурами. Любая попытка проигнорировать эти противоречия грозит дальнейшей изоляцией, ростом давления со стороны новой коалиции и усилением "зрады" на фоне фронтовых провалов.В условиях войны это уже не просто политический риск для Зеленского, а угроза самому существованию нынешнего режима и лично "пианиста". По сути, происходящее это его приговор.О том, как офис президента сопротивляется мирному разрешению украинского кризиса - в статье Павла Котова "Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

