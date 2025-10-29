Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу - 29.10.2025 Украина.ру
Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу
Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу - 29.10.2025 Украина.ру
Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу
Командир 14-й механизированной бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
2025-10-29T09:10
2025-10-29T09:20
Обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий. Хакеры взломали аккаунт комбрига в соцсети Instagram* и план побега перестал быть тайным. "Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями", — сказал собеседник российского информагентства. Оно отметило, что Лисецкий был назначен на должность командира 14-й ОМБр ВСУ в 2025 году. По мнению собеседника агентства, у этой бригады может появиться новый руководитель - пятый с начала СВО. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Ранее на эту тему: Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ.Накануне в новостях: Украинские волонтеры требуют ужесточить насильственную мобилизацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу

09:10 29.10.2025 (обновлено: 09:20 29.10.2025)
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : соцсети
Командир 14-й механизированной бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий. Хакеры взломали аккаунт комбрига в соцсети Instagram* и план побега перестал быть тайным.
"Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями", — сказал собеседник российского информагентства.
Оно отметило, что Лисецкий был назначен на должность командира 14-й ОМБр ВСУ в 2025 году. По мнению собеседника агентства, у этой бригады может появиться новый руководитель - пятый с начала СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ранее на эту тему: Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ.
Накануне в новостях: Украинские волонтеры требуют ужесточить насильственную мобилизацию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
