https://ukraina.ru/20251029/kombrig-vsu-obsudil-v-sotssetyakh-begstvo-v-polshu-1070830144.html

Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу

Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу - 29.10.2025 Украина.ру

Комбриг ВСУ обсудил в соцсетях бегство в Польшу

Командир 14-й механизированной бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

2025-10-29T09:10

2025-10-29T09:10

2025-10-29T09:20

новости

польша

украина

россия

вооруженные силы украины

instagram

facebook

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069743806_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_f1817250460ee687cf7306772728321d.jpg

Обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий. Хакеры взломали аккаунт комбрига в соцсети Instagram* и план побега перестал быть тайным. "Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями", — сказал собеседник российского информагентства. Оно отметило, что Лисецкий был назначен на должность командира 14-й ОМБр ВСУ в 2025 году. По мнению собеседника агентства, у этой бригады может появиться новый руководитель - пятый с начала СВО. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Ранее на эту тему: Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ.Накануне в новостях: Украинские волонтеры требуют ужесточить насильственную мобилизацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, вооруженные силы украины, instagram, facebook, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, крах всу, дезертирство , ес, украина-ес, евроинтеграция