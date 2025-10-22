Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ
Суммарное число дезертиров из украинской армии с начала СВО в разы превышает официальные данные уголовных дел и давно перевалило за 400 тысяч человек, что свидетельствует о необратимом кризисе в украинской армии. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"А вообще, если рассматривать все дела по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве [в украинской армии], начиная с 2022 года, то их общее количество уже превысило 300 тысяч", — заявляет Павлив.
Эксперт поясняет, что официальные цифры — лишь верхушка айсберга, так как многие случаи дезертирства на Украине не фиксируются.
"И если учитывать, что далеко не все подобные случаи получают юридическое оформление и по ним не всегда возбуждаются уголовные дела, реальная цифра, по всей вероятности, давно перешагнула за 400 тысяч человек", — утверждает аналитик.
Основываясь на своих расчетах, Павлив приходит к выводу, что текущая ситуация с потерями личного состава ВСУ является катастрофической.
"Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам. Ни мобилизация, ни так называемая "бусификация" уже не способны компенсировать такие потери", — констатирует эксперт.
При этом политолог отмечает, что лишь малая часть украинских дезертиров возвращается в строй. "Да, часть людей действительно была возвращена в строй, но их число не превышает пяти процентов от всех случаев, и эта статистика продолжает ухудшаться", — резюмирует автор статьи.
