Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ

Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ - 22.10.2025 Украина.ру

Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ

Суммарное число дезертиров из украинской армии с начала СВО в разы превышает официальные данные уголовных дел и давно перевалило за 400 тысяч человек, что свидетельствует о необратимом кризисе в украинской армии. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg

"А вообще, если рассматривать все дела по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве [в украинской армии], начиная с 2022 года, то их общее количество уже превысило 300 тысяч", — заявляет Павлив.Эксперт поясняет, что официальные цифры — лишь верхушка айсберга, так как многие случаи дезертирства на Украине не фиксируются. Основываясь на своих расчетах, Павлив приходит к выводу, что текущая ситуация с потерями личного состава ВСУ является катастрофической. "Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам. Ни мобилизация, ни так называемая "бусификация" уже не способны компенсировать такие потери", — констатирует эксперт. При этом политолог отмечает, что лишь малая часть украинских дезертиров возвращается в строй. "Да, часть людей действительно была возвращена в строй, но их число не превышает пяти процентов от всех случаев, и эта статистика продолжает ухудшаться", — резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".

2025

