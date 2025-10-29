https://ukraina.ru/20251029/dnepropetrovskiy-pogranichnik-za-dengi-trudoustraival-v-tylovoe-podrazdelenie-1070864845.html
По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение
В Днепропетровской области задержан пограничник, который за деньги трудоустроил знакомого в тыловое подразделение. Об этом 29 октября сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР во взаимодействии с особистами Госпогранслужбы задержали и сообщили о подозрении инспектору одного из пограничных отрядов, который за деньги помог знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение.К инспектору обратился знакомый с просьбой оказать содействие в прохождении службы именно в пограничных подразделениях и желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу сообщил, что такая "услуга" обойдется в 5 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте", рассказали в ГБР.Там также отметили, что инспектор "забыл" сообщить о том, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно безвозмездна. Фигурант предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов и стал ждать, пока знакомого мобилизуют в законном порядке, потребовав передать ему обещанную сумму. Сумма была обозначена не в национальной валюте Украины - как обычно в подобных случаях."Правоохранители задержали инспектора "на горячем" при получении 5 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.Коррумпированному пограничнику предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.Ранее в ГБР рассказали, как Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
