По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение

По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение - 29.10.2025 Украина.ру

По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение

В Днепропетровской области задержан пограничник, который за деньги трудоустроил знакомого в тыловое подразделение. Об этом 29 октября сообщило Государственное бюро расследований Украины.

2025-10-29T17:09

2025-10-29T17:09

2025-10-29T17:20

новости

украина

днепропетровская область

вооруженные силы украины

госпогранслужба

гбр

коррупция

мобилизация на украине

мобилизация 2025

сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070855755_0:327:960:867_1920x0_80_0_0_3ac5df3dfdb6d77c0ec3a701abba5c8c.jpg

Сотрудники ГБР во взаимодействии с особистами Госпогранслужбы задержали и сообщили о подозрении инспектору одного из пограничных отрядов, который за деньги помог знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение.К инспектору обратился знакомый с просьбой оказать содействие в прохождении службы именно в пограничных подразделениях и желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу сообщил, что такая "услуга" обойдется в 5 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте", рассказали в ГБР.Там также отметили, что инспектор "забыл" сообщить о том, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно безвозмездна. Фигурант предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов и стал ждать, пока знакомого мобилизуют в законном порядке, потребовав передать ему обещанную сумму. Сумма была обозначена не в национальной валюте Украины - как обычно в подобных случаях."Правоохранители задержали инспектора "на горячем" при получении 5 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.Коррумпированному пограничнику предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.Ранее в ГБР рассказали, как Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

