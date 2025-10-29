По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/dnepropetrovskiy-pogranichnik-za-dengi-trudoustraival-v-tylovoe-podrazdelenie-1070864845.html
По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение
По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение - 29.10.2025 Украина.ру
По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение
В Днепропетровской области задержан пограничник, который за деньги трудоустроил знакомого в тыловое подразделение. Об этом 29 октября сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2025-10-29T17:09
2025-10-29T17:20
новости
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
госпогранслужба
гбр
коррупция
мобилизация на украине
мобилизация 2025
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070855755_0:327:960:867_1920x0_80_0_0_3ac5df3dfdb6d77c0ec3a701abba5c8c.jpg
Сотрудники ГБР во взаимодействии с особистами Госпогранслужбы задержали и сообщили о подозрении инспектору одного из пограничных отрядов, который за деньги помог знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение.К инспектору обратился знакомый с просьбой оказать содействие в прохождении службы именно в пограничных подразделениях и желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу сообщил, что такая "услуга" обойдется в 5 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте", рассказали в ГБР.Там также отметили, что инспектор "забыл" сообщить о том, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно безвозмездна. Фигурант предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов и стал ждать, пока знакомого мобилизуют в законном порядке, потребовав передать ему обещанную сумму. Сумма была обозначена не в национальной валюте Украины - как обычно в подобных случаях."Правоохранители задержали инспектора "на горячем" при получении 5 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.Коррумпированному пограничнику предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.Ранее в ГБР рассказали, как Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070855755_0:237:960:957_1920x0_80_0_0_6d44c6469db37d0532d3838d5224ee6e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, госпогранслужба, гбр, коррупция, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, ГБР, коррупция, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, СВО, новости СВО сейчас

По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение

17:09 29.10.2025 (обновлено: 17:20 29.10.2025)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
В Днепропетровской области задержан пограничник, который за деньги трудоустроил знакомого в тыловое подразделение. Об этом 29 октября сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР во взаимодействии с особистами Госпогранслужбы задержали и сообщили о подозрении инспектору одного из пограничных отрядов, который за деньги помог знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение.
К инспектору обратился знакомый с просьбой оказать содействие в прохождении службы именно в пограничных подразделениях и желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу сообщил, что такая "услуга" обойдется в 5 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте", рассказали в ГБР.
Там также отметили, что инспектор "забыл" сообщить о том, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно безвозмездна. Фигурант предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов и стал ждать, пока знакомого мобилизуют в законном порядке, потребовав передать ему обещанную сумму.
Сумма была обозначена не в национальной валюте Украины - как обычно в подобных случаях.
"Правоохранители задержали инспектора "на горячем" при получении 5 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.
Коррумпированному пограничнику предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Ранее в ГБР рассказали, как Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныГоспогранслужбаГБРкоррупциямобилизация на Украинемобилизация 2025СВОновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Железнодорожный теракт за $400 и другие ключевые события. Вечерняя сводка новостей
18:47"Милитаристская истерика Европы": Песков объяснил необходимость испытаний "Посейдона"
18:41Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить
18:40Выборы на Украине: что, опять?
18:38Житель Луцка избежал "могилизации", взяв в заложники детей
18:25Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
18:07Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октября
18:06Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией
17:59Как российские инженеры автоматизируют борьбу с дронами: репортаж с выставки "Интерполитех"
17:41"Нет никакого окружения Покровска и Купянска": на Украине продолжают отрицать очевидное
17:33Задержание экс-главы "Укрэнерго": воровать разрешено не только лишь всем
17:12Учите классику: что принесет "Буревестник"? Почему Запад легкомысленно не верит в ядерный ответ России
17:09По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение
17:08Украинские пикарески. Странности и сложности незалежного бытия
17:07Обрушение логистики? Почему железные дороги Украины оказались под угрозой полной остановки
17:00Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла
16:56Военкор Коц рассказал о важности освобождения Вишнёвого в Днепропетровской области
16:51Точный удар по командному узлу: штаб ВСУ в Константиновке уничтожен бомбой ФАБ-3000
16:50Бельгию вгоняют в кризис. Как Еврокомиссия с помощью Украины выжигает евроскептиков и трампистов
16:45Технологическая гегемония США против Китая и России. Микроэлектроника как отражение конца глобализации
Лента новостейМолния