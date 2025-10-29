Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа - 29.10.2025 Украина.ру
Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа
Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа
Три силовых ведомства Украины объединились в разоблачении бывшего киевского правоохранителя, который помогал согражданам сбежать в ЕС. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований Украины.
2025-10-29T15:33
2025-10-29T15:40
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киева, который организовывал незаконную переправку военнообязанных мужчин в страны ЕС. Это стало возможным благодаря взаимодействию с СБУ и Нацполицией. "Бывший правоохранитель обеспечивал беспрепятственный проезд военнообязанных из Киева к границе с Румынией в Вижницком районе Черновицкой области. Для прикрытия он использовал легенду о командировках группы спецназовцев: участников переодели в соответствующую форму, а на автомобиль установили проблесковые маячки и поддельные номерные знаки", - сказано в официальном сообщении. Группу из пяти уклонистов вместе с перевозчиком обнаружил 23 августа 2025 года в Буковине наряд пограничников и разоблачил обман. Пятерым уклонистам вручили повестки и протоколы об административном правонарушении. Следователи считают, что бывший правоохранитель из неназванного ведомства "был лишь звеном в преступной цепи". "В рамках отдельного уголовного производства исследуются роли других участников группы, в том числе организаторов. Стоимость "услуги" составляла около 6 тысяч евро с человека", - сказано в отчёте ГБР.Бывший правоохранитель взят под стражу с правом внесения залога.Накануне в новостях: "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирствомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа

© Фото : ГБР Украины
Три силовых ведомства Украины объединились в разоблачении бывшего киевского правоохранителя, который помогал согражданам сбежать в ЕС. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киева, который организовывал незаконную переправку военнообязанных мужчин в страны ЕС. Это стало возможным благодаря взаимодействию с СБУ и Нацполицией.
"Бывший правоохранитель обеспечивал беспрепятственный проезд военнообязанных из Киева к границе с Румынией в Вижницком районе Черновицкой области. Для прикрытия он использовал легенду о командировках группы спецназовцев: участников переодели в соответствующую форму, а на автомобиль установили проблесковые маячки и поддельные номерные знаки", - сказано в официальном сообщении.
Группу из пяти уклонистов вместе с перевозчиком обнаружил 23 августа 2025 года в Буковине наряд пограничников и разоблачил обман.
Пятерым уклонистам вручили повестки и протоколы об административном правонарушении. Следователи считают, что бывший правоохранитель из неназванного ведомства "был лишь звеном в преступной цепи".
"В рамках отдельного уголовного производства исследуются роли других участников группы, в том числе организаторов. Стоимость "услуги" составляла около 6 тысяч евро с человека", - сказано в отчёте ГБР.
Бывший правоохранитель взят под стражу с правом внесения залога.
09:10
В Сети всплыл план побега: комбриг ВСУ собирался в ПольшуКомандир 14-й механизированной бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Накануне в новостях: "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
