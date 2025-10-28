https://ukraina.ru/20251028/ukrainu-zhdet-pirshestvo-lyudolovov-1070772868.html

Украину ждет пиршество людоловов

На Украине пошла новая волна панических публикаций и обсуждений, связанных с деятельностью территориальных центров комплектования, если по по-простому, бусификаторов и людоловов. Темой активно занялись даже говорящие головы, близкие к Банковой.

Среди них — известная волонтёр и медийная активистка Берлинская, а также одиозный бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*, который вновь сделал серию громких заявлений. Оба утверждают, что в ближайшее время ожидается радикальное ужесточение мобилизационных мер.По их словам, готовится снижение призывного возраста, новый запрет на выезд мужчинам до 22 лет, сокращение категорий, подлежащих бронированию, и даже расширение мобилизации на женщин, которых намерены направлять в прифронтовые зоны в качестве обслуживающего персонала. Арестович добавил, что в перспективе планируется проведение массовых облав в масштабах целых районов, и городов.В отличие от прежних кампаний, на этот раз подобные заявления выглядят правдоподобно. У киевского режима практически не осталось альтернатив. Все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, исчерпаны. Попытки использовать переговорную риторику как инструмент давления на Запад, рассчитанные на то, что Соединённые Штаты вынудят Россию к одностороннему перемирию или хотя бы временному прекращению огня, окончательно провалились. Переговорный трек фактически заморожен. Последние инициативы Киева представляют собой не стратегический план, а череду технических корректировок прежних безрезультатных подходов.На данном этапе ни одна из сторон не демонстрирует готовности к серьёзным переговорам. Для США, вступающих в предвыборный цикл перед выборами в Конгресс, вопрос урегулирования конфликта, если и не утратил актуальность, то выглядит рискованном предприятием: администрация сосредоточена на внутренней повестке. Для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за собственное выживание — как политическое, так и физическое. Россия, напротив, находится в наступательной фазе и не видит оснований останавливать успешно развивающиеся операции.Европейские государства, в свою очередь, преследуют собственные интересы. Для них продолжение конфликта означает сохранение зависимости Украины и возможность поддерживать антироссийскую мобилизацию общественного мнения. Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния.Результат очевиден: мирный процесс отложен на неопределённый срок, а Киев вынужден компенсировать провал дипломатии внутренней мобилизационной кампанией. Это означает, что масштабные облавы, ограничение прав граждан и насильственные методы призыва теперь становятся для украинского руководства не временной мерой, а стратегической необходимостью.Ситуация с комплектованием вооружённых сил Украины продолжает стремительно ухудшаться. Начиная с лета 2025 года Киев испытывает катастрофический дисбаланс в людском ресурсе: высокий уровень погибших, тяжелораненых, попавших в плен и систематические случаи дезертирства и самовольных уходов из подразделений. В результате дебет с кредитом пополнения сил обороны — ВСУ, Нацгвардии и территориальной обороны — стабильно отрицательны, причём дефицит живой силы нарастает месяц от месяца.На этом фоне в медийном пространстве, в том числе среди спикеров близких к Банковой, усилилась агитация в пользу жёстких мер комплектования. Её запускают известные публичные фигуры и пропагандистские сети, которые готовят общественное мнение к принятию "непростых решений". В числе формируемых установок — снижение призывного возраста, ужесточение ограничений на выезд молодых людей, сокращение категорий, имеющих право на бронь, и расширение практики мобилизации женщин для работы в прифронтовых и обслуживающих подразделениях.Утверждения отдельных медиаперсон, обладающих инсайдерской информацией, выглядят последовательно с реальной динамикой: у режима просто нет адекватной альтернативы. Полиция и военные структуры усиливают операции по выявлению уклонистов, проводятся выборочные облавы и массовые проверки, появляются примеры, когда в кадры попадают представители местного криминалитета, подключенного массово к работе ТЦК. С учётом истощения кадрового резерва ожидать смягчения репрессий смысла нет. Обратная сторона — рост числа людей, стремящихся избежать мобилизации любой ценой, попытки нелегального выезда и скрытности.Следствием станет дальнейшее ужесточение механизмов призыва. Ограничения на выезд будут расширяться, процессы бронирования и отсрочек будут сводиться к минимуму, административное и полицейское давление — к максимуму. Женщины окажутся вовлечены в мобилизационные процессы в гораздо больших объёмах, а призывной возраст снизят до тех пределов, которые позволят заполнить критические бреши в личном составе.Именно поэтому рекомендации просты и жёстки: тем, кому 18–22 года, следует искать возможности для выезда и уклонения от прямого контакта с мобилизационными структурами, пока ещё сохраняются лазейки. Остальным – прятаться!. Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

