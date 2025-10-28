https://ukraina.ru/20251028/uchastnik-svo-iz-buryatii-stal-chempionom-mira-po-strelbe-iz-luka-sredi-voennosluzhaschikh-1070774668.html
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука - 28.10.2025
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
Участник СВО из Бурятии Цыден Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих в личном зачёте, также у него золото в командном миксе и серебро в командном зачете. Об этом глава республики Алексей Цыденов 28 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Земляк Цыден Генинов — чемпион мира! На Чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото — в личном первенстве, золото — в командном миксе, серебро — в командном зачете", — написал Цыденов.Глава Бурятии отметил, что Генинов является участником СВО, в ходе боевых действий он лишился ноги, но продолжил тренировки."И сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", — подчеркнул Цыденов.Четвертый Чемпионат мира по стрельбе из лука среди военнослужащих CISM 2025 проходит с 23 по 28 октября под эгидой военно-воздушных сил Ирана. В нём принимают участие команды из Ирана, России, Туниса, Нигерии и Турции.Международный совет военного спорта (International Military Sports Council, IMSC, Conseil International du Sport Militaire, CISM) является одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Объединяет военнослужащих из 140 стран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
04:01 28.10.2025 (обновлено: 04:04 28.10.2025)
Участник СВО из Бурятии Цыден Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих в личном зачёте, также у него золото в командном миксе и серебро в командном зачете. Об этом глава республики Алексей Цыденов 28 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Земляк Цыден Генинов — чемпион мира! На Чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото — в личном первенстве, золото — в командном миксе, серебро — в командном зачете", — написал Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что Генинов является участником СВО, в ходе боевых действий он лишился ноги, но продолжил тренировки.
"И сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", — подчеркнул Цыденов.
Четвертый Чемпионат мира по стрельбе из лука среди военнослужащих CISM 2025 проходит с 23 по 28 октября под эгидой военно-воздушных сил Ирана. В нём принимают участие команды из Ирана, России, Туниса, Нигерии и Турции.
Международный совет военного спорта (International Military Sports Council, IMSC, Conseil International du Sport Militaire, CISM) является одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Объединяет военнослужащих из 140 стран.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.