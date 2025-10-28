Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/uchastnik-svo-iz-buryatii-stal-chempionom-mira-po-strelbe-iz-luka-sredi-voennosluzhaschikh-1070774668.html
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука - 28.10.2025 Украина.ру
Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
Участник СВО из Бурятии Цыден Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих в личном зачёте, также у него золото в командном миксе и серебро в командном зачете. Об этом глава республики Алексей Цыденов 28 октября сообщил в своём телеграм-канале
2025-10-28T04:01
2025-10-28T04:04
новости
украина.ру
россия
бурятия
алексей цыденов
сво
стрельба
спорт
инвалидность
чемпионат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102264/26/1022642686_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_d34a286c85f229ecb31c3ad989404964.jpg
"Земляк Цыден Генинов — чемпион мира! На Чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото — в личном первенстве, золото — в командном миксе, серебро — в командном зачете", — написал Цыденов.Глава Бурятии отметил, что Генинов является участником СВО, в ходе боевых действий он лишился ноги, но продолжил тренировки."И сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", — подчеркнул Цыденов.Четвертый Чемпионат мира по стрельбе из лука среди военнослужащих CISM 2025 проходит с 23 по 28 октября под эгидой военно-воздушных сил Ирана. В нём принимают участие команды из Ирана, России, Туниса, Нигерии и Турции.Международный совет военного спорта (International Military Sports Council, IMSC, Conseil International du Sport Militaire, CISM) является одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Объединяет военнослужащих из 140 стран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
бурятия
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102264/26/1022642686_106:0:894:591_1920x0_80_0_0_8f0bb97c902ed68b9f293278f91ec4e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, бурятия, алексей цыденов, сво, стрельба, спорт, инвалидность, чемпионат, золото, иран, военнослужащий
Новости, Украина.ру, Россия, Бурятия, Алексей Цыденов, СВО, стрельба, спорт, инвалидность, чемпионат, золото, Иран, военнослужащий

Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука

04:01 28.10.2025 (обновлено: 04:04 28.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкI Европейские игры. Стрельба из лука
I Европейские игры. Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Участник СВО из Бурятии Цыден Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих в личном зачёте, также у него золото в командном миксе и серебро в командном зачете. Об этом глава республики Алексей Цыденов 28 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Земляк Цыден Генинов — чемпион мира! На Чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото — в личном первенстве, золото — в командном миксе, серебро — в командном зачете", — написал Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что Генинов является участником СВО, в ходе боевых действий он лишился ноги, но продолжил тренировки.
"И сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", — подчеркнул Цыденов.
Четвертый Чемпионат мира по стрельбе из лука среди военнослужащих CISM 2025 проходит с 23 по 28 октября под эгидой военно-воздушных сил Ирана. В нём принимают участие команды из Ирана, России, Туниса, Нигерии и Турции.
Международный совет военного спорта (International Military Sports Council, IMSC, Conseil International du Sport Militaire, CISM) является одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Объединяет военнослужащих из 140 стран.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияБурятияАлексей ЦыденовСВОстрельбаспортинвалидностьчемпионатзолотоИранвоеннослужащий
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:25"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
04:20Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
04:10"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
04:01Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
04:00Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"
03:45Премьер-министр Японии сообщит Трампу приятную новость
03:26Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
02:55Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:22Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
00:51Ядерная сделка с США, пилоты F-16 и бои за Красноармейск. Краткие новости за 27 октября
00:06Прорывной рывок: российские войска усиливают наступление на Гуляйпольском направлении
00:02Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ
00:00Стальное наступление: российские войска наращивают давление на всех направлениях фронта
23:41Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"
23:38Туск и международное право
23:26Словакия отказывается финансировать Киев
23:10Россия подтверждает соответствие испытаний "Буревестника". Главные новости к этому часу
23:04Украина оказалась в демографическом тупике, где каждое новое решение лишь ускоряет негативные процессы
Лента новостейМолния