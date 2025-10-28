https://ukraina.ru/20251028/uchastnik-svo-iz-buryatii-stal-chempionom-mira-po-strelbe-iz-luka-sredi-voennosluzhaschikh-1070774668.html

Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука

Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука - 28.10.2025 Украина.ру

Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука

Участник СВО из Бурятии Цыден Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих в личном зачёте, также у него золото в командном миксе и серебро в командном зачете. Об этом глава республики Алексей Цыденов 28 октября сообщил в своём телеграм-канале

2025-10-28T04:01

2025-10-28T04:01

2025-10-28T04:04

новости

украина.ру

россия

бурятия

алексей цыденов

сво

стрельба

спорт

инвалидность

чемпионат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102264/26/1022642686_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_d34a286c85f229ecb31c3ad989404964.jpg

"Земляк Цыден Генинов — чемпион мира! На Чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото — в личном первенстве, золото — в командном миксе, серебро — в командном зачете", — написал Цыденов.Глава Бурятии отметил, что Генинов является участником СВО, в ходе боевых действий он лишился ноги, но продолжил тренировки."И сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", — подчеркнул Цыденов.Четвертый Чемпионат мира по стрельбе из лука среди военнослужащих CISM 2025 проходит с 23 по 28 октября под эгидой военно-воздушных сил Ирана. В нём принимают участие команды из Ирана, России, Туниса, Нигерии и Турции.Международный совет военного спорта (International Military Sports Council, IMSC, Conseil International du Sport Militaire, CISM) является одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Объединяет военнослужащих из 140 стран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

бурятия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, бурятия, алексей цыденов, сво, стрельба, спорт, инвалидность, чемпионат, золото, иран, военнослужащий